Wykwintne ciasta na święta zachwycą każdego gościa. Możesz wybierać spośród eleganckich, pieczonych serników, ciast z orzechami, makowców, keksów czy przepysznych ciast z czekoladą. Zobacz naszą listę przepisów na najbardziej wykwintne ciasta na święta.

Spis treści:

Zaczynamy od klasyka, który uświetni każdy świąteczny stół. Sernik królewski to ten z ciemnym spodem i kakaową kruszonką. Jego przygotowanie nie zajmuje sporo czasu, ale musisz pamiętać, by po upieczeniu wstawić go na kilka godzin do lodówki.

Sernik królewski

Sernik krakowski piecze się na kruchym spodzie, a górę ozdabia kratką zrobioną z tego samego ciasta. Pamiętaj, by kilkukrotnie przepuścić przez maszynkę twaróg - uzyskasz dzięki temu idealnie kremową konsystencję.

Sernik krakowski Magdy Gessler

Sernik wiedeński jest niesamowicie delikatny i puszysty. To pieczone ciasto bez spodu, a jego aksamitna masa serowa wypełniona jest rodzynkami i skórką pomarańczową. Jeśli chcesz kulinarnie rozpieszczać swoich gości, w tym roku podaj im sernik z pyszną, kajmakową polewą.

Klasyczny sernik wiedeński

Sernik wiedeński w polewie kajmakowej

Trudno wyobrazić sobie prawdziwe święta bez korzennego, aromatycznego piernika. Przygotowywanie ciasta należy zacząć przynajmniej 4 tygodnie przed świętami.

Piernik staropolski

Jednym z najbardziej wykwintnych ciast na święta jest makowiec. Przepis jest skomplikowany, więc wymaga sporo cierpliwości i czasu. Zawijanego makowca zawsze podawaj sowicie polanego lukrem i ozdobionego rodzynkami.

Makowiec zawijany

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się nie tylko z korzennymi przyprawami i makiem, ale również orzechami i bakaliami. Możesz pokusić się o przygotowanie klasycznego orzechowca, albo keks - jest dosyć pracochłonny, ale wart wszelkich poświęceń. Najpyszniejszy będzie ten po brzegi wypełniony bakaliami i suszonymi owocami.

Ciasto wiewiórka

Ciasto z orzechami

Keks z bakaliami

Mocno czekoladowe ciasto z polewą zawsze znajdzie swoich amatorów. Zamiast klasycznego murzynka, podaj ten doprawiony rumem i ozdobiony kruszonką. Gości z pewnością zachwyci również tak zwane lava cake, czyli ciasto z płynną czekoladą w środku albo intensywne w smaku brownie. To naprawdę wykwintne ciasto na święta.

Lava cake

Brownie

Rumowy murzynek z kruszonką

Rolada z kremem czekoladowym

