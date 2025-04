Gdy na straganach pojawiają się tak upragnione i długo wyczekiwane pierwsze młode warzywa, ochoczo trafiają na nasze talerze. Jemy je zarówno na kanapkach, w postaci sałatek, surówek, jak i jako dodatek do drugiego dania obiadowego. Możemy z nich również przyrządzać rozmaite zupy. Wiosenne zupy są nie tylko smaczne, ale i bardzo zdrowe. Bogactwo witamin i składników mineralnych, pomoże szybko zregenerować organizm po długiej zimie. Poza tym wiosenne zupy idealnie wpływają na nasze sylwetki, bowiem są lekkie, nietuczące, zawierają mnóstwo błonnika i zazwyczaj po zjedzeniu talerza pysznej zupy, nie ma już ochoty na drugie danie.

Szczaw zawiera bardzo dużo witaminy C, pomaga na wzdęcia, zatrucia pokarmowe, łagodzi kaszel i katar, goi trudno gojące się rany. Szczaw zawiera bardzo dużo kwasu szczawiowego, który w nadmiarze usuwa z organizmu wapń.

Składniki:

250 g posiekanego szczawiu,

2 l bulionu,

2 marchewki,

pietruszka,

kawałek selera,

6 ziemniaków,

łyżka masła,

łyżka mąki,

3 łyżki śmietany,

2 jajka ugotowane na twardo,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Marchewkę, pietruszkę, seler, ziemniaki pokrój w kostkę. Zalej bulionem i gotuj na małym ogniu. Na patelni rozgrzej masło i podsmaż lekko pokrojony drobno szczaw z odrobiną soli i pieprzu. Podsmażony szczaw dodaj do bulionu i gotuj około 15 minut. Gdy warzywa będą miękkie, zabiel zupę śmietaną z dodatkiem mąki. Przypraw do smaku, podawaj wiosenną zupę ze szczawiu z ugotowanym na twardo jajkiem.

fot. Wiosenne zupy: zupa szczawiowa/Adobe Stock, Dar1930

Botwina zawiera wiele składników odżywczych, witamin, żelaza, wapnia. Jest również cennym źródłem błonnika, który reguluje pracę jelit i oczyszcza organizm.

Składniki:

2 l wody,

kość ze schabu,

pęczek botwinki,

2 marchewki,

pietruszka,

kawałek seler,

5 ziemniaków,

4 jajka,

sól, pieprz, przyprawa do zup,

łyżeczka octu,

śmietana do zupy.

Sposób przygotowania:

Kości zalej wodą i ugotuj, zdejmując co jakiś czas szumowiny. Pokrojone w kostkę marchewki, pietruszkę, seler, ziemniaki dodaj do wywaru. Następnie dodaj liść laurowy i ziele angielskie. Gotuj ok. godziny na wolnym ogniu, aż bulion będzie gotowy. Botwinkę dokładnie wypłucz i pokrój, ale niezbyt drobno. Dodaj do bulionu. Gdy warzywa będą miękkie dopraw całość solą, pieprzem, przyprawą do zup i octem. Zabiel wiosenną zupę z botwiny śmietaną.

fot. Wiosenne zupy: botwinka/Adobe Stock, Dar1930

Botwina to młode buraczki wraz z nacią. Jest bogata w witaminę C, wapń, niacynę, kwas foliowy, oraz cynk. Sprawdza się idealnie nie tylko do tradycyjnej zupy z botwinki, ale także do chłodnika.

Składniki:

1,5 l maślanki,

pęczek boćwiny,

100 ml kwaśnej gęstej śmietany,

pęczek koperku,

4 ogórki gruntowe,

3 ugotowane na twardo jajka,

pęczek rzodkiewek,

1/2 pęczka szczypiorku,

2 łyżki cukru,

sól do smaku

Sposób przygotowania:

Botwinę oczyść i pokrój. Zalej wrzącą wodą z dodatkiem soku z cytryny, gotuj do miękkości, a następnie odcedź. Rzodkiewki pokrój w plasterki, ogórki zetrzyj na tarce i odciśnij sok. Maślankę połącz ze śmietaną. Dodaj botwinkę, rzodkiewkę i ogórki, posiekany koperek i szczypiorek. Wiosenną zupę dopraw solą, pieprzem i cukrem. Ochłodź. Podawaj z drobno pokrojonym jajkiem.

fot. Wiosenne zupy: chłodnik litewski/Adobe Stock, Justyna

Szparagi zawierają mnóstwo witaminy C. Dzięki krótkiemu gotowaniu podczas przygotowania nie pozbawia się ich składników mineralnych, takich jak potas, cynk i żelazo oraz błonnik.

Składniki:

1 kg szparagów,

szklanka bulionu warzywnego,

pęczek młodej pietruszki,

pęczek koperku,

szklanka mleka,

szklanka słodkiej śmietanki,

2 żółtka,

4 łyżki posiekanego koperku,

sól,

cukier.

Sposób przygotowania:

Szparagi umyj, oczyść, opłucz i odkrój główki. Odłóż je na bok, a pozostałe części szparagów wrzuć do osolonej wody z łyżką cukru i ugotuj. Pietruszkę i koperek dodaj do gotujących się szparagów, gotuj do miękkości, przelej przez sito, a następnie zblenduj na gładko. Oddzielnie ugotuj w bulionie główki szparagów. Zmiksowany krem połącz z mlekiem i połową śmietanki, podgrzej. Pozostawioną śmietankę wymieszaj z żółtkami, wlej do gorącej zupy. Mieszając, podgrzewaj chwilę, ale nie doprowadzaj do wrzenia. Gorącą zupę połącz z ugotowanymi główkami szparagów, dodaj posiekany koperek, dopraw solą.

fot. Wiosenne zupy: krem ze szparagów/Adobe Stock, Comugnero Silvana

Kapusta zawiera wiele witaminy C i substancji przeciwnowotworowych, których nie mają inne warzywa. Podnosi odporność organizmu, posiada właściwości bakteriobójcze, poprawia pracę serca i jelit. Poza tym wpływa na wygląd paznokci, włosów i cery.

Składniki:

1/2 kg młodej kapusty,

1,5 l bulionu,

2 młode cebule,

50 g masła,

łyżka mąki,

koperek,

cytryna,

sól, pieprz, liść laurowy,

śmietana,

młode ziemniaki.

Sposób przygotowania:

Kapustę posiekaj, sparz wrzątkiem, a następnie gotuj ok. 5 minut. Odcedź, zalej bulionem i gotuj ok. 30 minut. Cebule drobno pokrój, podsmaż na maśle, oprósz mąką i dodaj do zupy. Dodaj posiekany koperek i liść laurowy. Dopraw solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Gotuj przez 5 minut, a na koniec zabiel śmietaną. Podawaj z młodymi ziemniakami, pokrojonymi w kostkę lub łódeczki i ugotowanymi.

fot. Wiosenne zupy: zupa z młodej kapusty/Adobe Stock, olgavolodina

Ogórek należy do najstarszych warzyw spożywanych przez człowieka. Zawiera bardzo mało kalorii, a mnóstwo składników mineralnych, takich jak: potas, fosfor, wapń. Ogórki kiszone natomiast mają jeszcze więcej sodu, wapnia i fosforu, ale za to mniej witaminy C. Sok z ogórków oczyszcza i wybiela skórę twarzy.

Składniki:

3 marchewki,

2 pietruszki,

kawałek selera,

2 cebule,

6 ziemniaków,

6 ogórków małosolnych,

ziele angielskie,

listki laurowe,

1,5 łyżki masła,

śmietana,

mąka,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Jarzyny zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Cebulę posiekaj, ziemniaki pokrój w większą kostkę. Wszystko wrzuć do wody, dopraw solą i pieprzem, a także wrzuć kilka sztuk ziela angielskiego i listków laurowych. Gotuj ok. godziny. Ogórki zetrzyj na tarce o grubych oczkach, zeszklij na maśle, dodaj do zupy. Gdy warzywa będą miękkie, zabiel je śmietaną i odrobiną mąki. Dopraw wiosenną zupę ogórkową do smaku.

fot. Wiosenna zupa z ogórków małosolnych/Adobe Stock, Monika

Jedzenie pomidorów gwarantuje zdrowie i urodę. Zawierają całe mnóstwo witamin i składników mineralnych. Chronią organizm przed chorobami serca, wątroby, nerek. Działają uspokajająco i poprawiają nastrój.

Składniki:

1 kg dojrzałych pomidorów,

2 łyżki oliwy z oliwek,

2 ząbki czosnku,

2 duże łyżki sera mascarpone,

sól, pieprz, słodka papryka.

Sposób przygotowania:

Pomidory sparz wrzątkiem, pozostaw w gorącej wodzie kilka minut, a następnie przelej zimną wodą. Obierz ze skórki i pokrój w kostkę. Wrzuć do garnka, dodać oliwę, czosnek i przyprawy. Gotuj ok. 40 minut. Po tym czasie całość zmiksuj blenderem i dopraw do smaku. Dodaj serek mascarpone (może być też poszarpana mozzarella), wymieszaj.

fot. Wiosenne zupy: zupa ze świeżych pomidorów/Adobe Stock, Анна Скворцова

Kalarepa bogata jest w potas, wapń, magnez, fosfor, witaminę C, witaminy z grupy B, beta-karoten, błonnik pokarmowy.

Składniki:

2 litry rosołu,

6 kalarep,

2 marchewki,

pietruszka,

ziele angielskie,

liście laurowe,

kawałek selera,

sól i pieprz do smaku,

1/2 szklanki śmietany kremówki,

2 łyżki siekanego koperku.

Sposób przygotowania:

Warzywa obierz, pokrój w kostkę, zalej wodą, dopraw zielem angielskim i liściem laurowym. Gotuj do miękkości. Możesz także użyć gotowego bulionu, przygotowanego wcześniej. Miękkie warzywa odcedź i zmiksuj z odrobiną bulionu (nie za dużo, by krem nie był za rzadki) i dopraw do smaku. Dodać śmietanę i delikatnie zamieszaj. Podawaj z koperkiem.

fot. Wiosenne zupy: krem z kalarepy/Adobe Stock, Monika

