Wielkanocny obiad przygotowywany dla rodziny i znajomych to wyzwanie dla niejednej pani domu. Czym zaskoczyć gości nie dokonując jednocześnie całkowitej rewolucji na talerzach naszych bliskich?

Wielkanocne pieczenie

Pieczone mięso to potrawa, która bez wątpienia powinna znaleźć się na wielkanocnym stole. Pieczeń pokrojona w plastry nadaje się bowiem zarówno jako samodzielne danie, jak i jako składnik pysznych kanapek. Na szczęście rodzajów pieczeni jest tyle, że możemy bez przeszkód wybrać coś dla siebie - pieczeń z indyka czy kurczaka, ze schabu lub z wołowiny, w formie rolady tudzież z nadzieniem - sprawdź sama, to idealny pomysł na wielkanocny obiad!

Przekąski na wielkanocny stół

Przekąski na wielkanocny stół to przede wszystkim sałatki, mięso i ryby. My proponujemy - zamiast tradycyjnej sałatki jarzynowej - nieco odmienioną wersję rybnego smakołyku z dodatekim mango. Do tego roladki z szynki oraz - obowiązkowo - tatar ze śledzia!

Deser na Wielkanoc

Mazurki, baby wielkanocne czy serniki to ciasta, które musisz zaserwować gościom po wielkanocnym obiedzie. Dla odważnych gospodyń proponujemy jednak coś extra - deser lodowy tartufo - elegancki i niewiarygodnie pyszny! To idealne ukoronowanie wielkanocnego obiadu!

Zobacz nasze menu obiadu wielkanocnego:

Ruloniki szynkowe

Sałatka z pstrągiem i mango

Tatar ze śledzi z ananasem

Kurczak w estragonie

Mieszki z indyka nadziewane rukolą

Sznycel cielęcy z masłem szałwiowym

Pieczeń cielęca

Roladki wieprzowe ze szparagami

Kotlety schabowe duszone w kapuście

Piersi z kurczaka na ostro

Tartufo - pyszne deser lodowy