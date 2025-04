Sałatki wielkanocne siostry Anastazji charakteryzuje lekkość i szybkość przygotowania. Wystarczy tylko pokroić wszystkie składniki i przygotować sos albo skropić całość oliwą. Takie sałatki idealnie sprawdzą się podczas świątecznego śniadania, ale także przez cały okres wielkanocny i wiosenny.

Śledzie uwielbiają towarzystwo jabłek, jajek oraz ziemniaków. W takim połączeniu smakują doskonale i na pewno zachwycą wszystkich gości podczas wielkanocnego stołu. Przygotuj je ze śledzi w oleju lub occie - wybierz te, które smakują ci najbardziej.

Składniki:

300 g filetów śledziowych,

5 jajek,

3 duże ziemniaki,

duże jabłko,

4 łyżki majonezu,

3 łyżki gęstego jogurtu naturalnego (może być grecki lub skyr),

szczypiorek,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz i ugotuj w osolonej wodzie, a następnie wystudź i pokrój w kostkę. Jajka ugotuj na twardo, obierz i również pokrój w kostkę. Śledzie lekko opłucz pod wodą i pokrój na średnio drobne kawałki. Jabłko obierz i pokrój w drobną kostkę. Wrzuć do miski. Dodaj pokrojone ziemniaki oraz jajka, a następnie dodaj jogurt, majonez i przyprawy. Całość delikatnie wymieszaj i udekoruj szczypiorkiem. Odstaw na minimum godzinę, aby smaki "się przegryzły".

fot. Sałatki wielkanocne siostry Anastazji/Adobe Stock, elena_hramowa

Twarożek bardzo często gości na stołach podczas wiosny, a więc także świąt wielkanocnych. Najczęściej łączymy go z nowalijkami, szczególnie rzodkiewką i szczypiorkiem.

Składniki:

150 g półtłustego twarogu,

garść rukoli,

5-6 rzodkiewek,

świeży ogórek,

sól i pieprz,

2 łyżki jogurtu naturalnego.

Sposób przygotowania:

Rukolę opłucz pod bieżącą, zimną wodą i osusz na czystej ściereczce albo papierowym ręczniku. Rzodkiewkę umyj i pokrój na cienkie plasterki, a ogórka obierz i pokrój na bardzo drobną kostkę. Twarożek wymieszaj z jogurtem naturalnym. Warzywa przełóż do miski, dodaj na wierzchu twaróg i dopraw całość do smaku. Wymieszaj dopiero przed podaniem.

fot. Wiosenne sałatki siostry Anastazji/Adobe Stock, Надія Коваль

Pyszna, lekka, wiosenna sałatka siostry Anastazji to idealna propozycja na Wielkanoc. Przygotujesz ją w kilka chwil i na pewno trafisz w smakowe gusta wszystkich swoich najbliższych. Do jej wykonania najlepiej sprawdzi się długo dojrzewająca szynka, np. schwarzwaldzka.

Składniki:

Miks roszponki i szpinaku,

4 jajka,

150 g pomidorków koktajlowych,

100 g szynki,

mała czerwona cebula,

5 rzodkiewek,

sól i pieprz,

2 łyżki oliwy z oliwek,

łyżeczka soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Warzywa opłucz i osusz. Pomidorki pokrój na połówki lub ćwiartki, a rzodkiew na plasterki. Cebulę pokrój w krążki. Jajka ugotuj na twardo, a następnie ostudź, obierz i pokrój na ćwiartki. Do miski wrzuć miks szpinaku i roszponki, a następnie pokrojone warzywa oraz poszarpaną szynkę. Całość wymieszaj i dopraw do smaku. Przygotuj sos, mieszając oliwę z sokiem z cytryny i łyżeczką wody. Polej sałatkę, a następnie dodaj ugotowane jajka.

fot. Sałatki wielkanocne siostry Anastazji z nowalijkami/Adobe Stock, weyo

Serek wiejski to świetny dodatek do sałatek. Jeśli nigdy nie wykorzystywałaś go w ten sposób, czas to zmienić. Po odsączeniu idealnie łączy się ze smakiem nowalijek, a także pomidorów czy papryki.

Składniki:

400 g serka wiejskiego,

duża papryka,

duży świeży ogórek,

średni pomidor,

koperek,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Wszystkie warzywa umyj i pokrój w drobną kostkę, koperek posiekaj, a serek wiejski odsącz z zalewy. Przełóż wszystkie składniki do miski, dopraw solą i pieprzem, a później ostrożnie, ale dokładnie wymieszaj. Schowaj do lodówki na ok. godzinę, aby smaki mogły się "przegryźć". Podawaj na zimno, z chrupiącym pieczywem.

fot. Sałatki wielkanocne siostry Anastazji/Adobe Stock, cook_inspire

