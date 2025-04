Dania wegetariańskie dopuszczają użycie takich składników, jak jajka, miód czy nabiał. Jeśli chcesz z nich całkowicie zrezygnować, z łatwością znajdziesz zamienniki. W sklepach dostaniesz proszki, które imitują konsystencją i właściwości surowych jajek, syropy roślinne (np. z agawy) oraz roślinne jogurty i napoje. Przygotujesz z nich wiele pysznych dań obiadowych dla całej rodziny.

Reklama

Spis treści:

Wegetariańskie spaghetti napoli to pyszny pomysł na przygotowanie makaronu bez mięsa dosłownie w kilka chwil. Możesz dowolnie modyfikować przepis, dodając do niego ulubione zioła, przyprawy oraz warzywa. Spaghetti świetnie smakuje z cienko pokrojoną papryką, marchewką czy kukurydzą.

Składniki:

makaron spaghetti,

puszka krojonych pomidorów,

średnia marchewka,

sól i pieprz,

2 łyżki suchej czerwonej soczewicy,

150 ml wody,

2 łyżeczki przecieru pomidorowego,

łyżeczka majeranku,

pół łyżeczki słodkiej papryki.

Sposób przygotowania:

W rondelku lub na patelni pogrzej pomidory z puszki i dodaj pokrojoną w kostkę marchewkę. Możesz też zetrzeć ją na grubych oczkach. Dodaj soczewicę, zalej wodą i gotuj na małym ogniu ok. 15-20 minut. Kiedy soczewica zmięknie, dodaj przecier pomidorowy i wszystkie przyprawy. Zwiększ ogień na średni i podgrzewaj jeszcze przez chwilę, aż sos się zredukuje i stanie się gęsty. Jeśli trzeba, dopraw do smaku sola i pieprzem. Makaron ugotuj według instrukcji na opakowaniu, odcedź i przełóż na talerze. Polej gotowym sosem i udekoruj świeżymi ziołami.

fot. Wege obiad w 15 minut: spaghetti z soczewicą/iStock, NRuedisueli

Placki z cukinii są szybkie i pożywne, a dodatkowo lekkie i smakują wszystkim. Możesz dodać do masy ulubione warzywa, a całość podać z ulubionym sosem - świetnie sprawdzi się pieczarkowy lub tzatziki.

Składniki:

średnia cukinia,

mała cebula,

jajko (lub wegański zamiennik),

80-100 g mąki pszennej,

łyżeczka majeranku,

sól i pieprz,

po pół łyżeczki tymianku i rozmarynu,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Cukinię zetrzyj na grubych oczkach, przełóż do miski. Dodaj sól i odstaw na ok. 10 minut. W tym czasie drobno posiekaj cebulę (lub też zetrzyj na tarce) i przygotuj wybrany sos. Odlej wodę, którą puściła cukinia, a następnie dodaj do niej cebulę, jajko oraz przyprawy. Dodaj też odrobinę oleju. Dodaj także mąkę - najpierw mniejszą ilość. Wymieszaj całość. Porcję masy wykładaj na patelnię z rozgrzanym olejem i smaż kilka minut z każdej strony. Jeśli w trakcje masa stanie się bardziej wodnista, dodaj do niej mąkę. Placki po usmażeniu przełóż na talerze, udekoruj wedle uznania i podaj z sosem.

fot. Wege obiad w 15 minut: placki z cukinii/iStock, iko636

Azjatycki pad thai możesz przygotować na wiele sposobów - z kurczakiem, krewetkami lub tofu. Propozycja ta sprawdzi się nie tylko na rodzinny obiad, ale także większe spotkania z bliskimi.

Składniki:

2 porcje makaronu ryżowego,

kostka tofu,

cebula,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki sosu sojowego,

łyżka mąki ziemniaczanej,

duża marchewka,

czerwona papryka,

szczypiorek,

sól i pieprz,

jajko (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Zacznij od przygotowania wszystkich warzyw. Marchew obierz i zetrzyj na grubych oczkach lub posiekaj w drobne paseczki. Paprykę pokrój w cienkie paski, cebulę pokrój w kostkę, a czosnek przeciśnij przez praskę. Tofu pokrój w kostkę i wrzuć do miski z mąką ziemniaczaną. Dokładnie obtocz i odstaw na chwilę. Cebulę podsmaż na niewielkiej ilości oleju. Kiedy się zeszkli, dodaj czosnek i resztę warzyw (poza szczypiorkiem). Smaż kilka minut, a w tym czasie dokładnie oddziel tofu od mąki (najlepiej przy pomocy sitka). Wrzuć na patelnię i od razu dodaj sos sojowy. Wymieszaj energicznie. Smaż na małym ogniu, a w tym czasie ugotuj makaron według instrukcji na opakowaniu. Kiedy się ugotuje, odcedź i od razu przełóż do patelni (nie przelewaj wodą). Jeśli używasz jajka, dodaj je teraz i od razu zamieszaj, aby obtoczyło wszystkie składniki. Dopraw do smaku i przełóż pad thai na talerze. Przed podaniem polej sokiem z cytryny lub limonki i posyp posiekanym szczypiorkiem.

fot. Wege obiad w 15 minut: pad thai/iStock, MEDITERRANEAN

Dania z curry to pyszny klasyk kuchni indyjskiej, a w wersji wege najlepiej smakuje z bakłażanem lub kalafiorem. Podaj go z ryżem lub kaszą oraz ze świeżymi ziołami - idealnie nada się do tego świeża natka pietruszki lub kolendry.

Składniki:

bakłażan,

cebula,

ząbek czosnku,

łyżeczka przecieru pomidorowego,

200 g jogurtu kokosowego lub mleka kokosowego,

sól i pieprz,

pół łyżeczki słodkiej papryki,

łyżka curry.

Sposób przygotowania:

Jogurt lub mleko kokosowe wyjmij i ogrzej do temperatury pokojowej. Bakłażana umyj i pokrój w kostkę. Wymieszaj z niewielką ilością soli i odstaw na kilka minut. Na patelni podgrzej olej i podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę. Kiedy się zeszkli, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek oraz bakłażana. Smaż ok. 5-10 minut na średnim ogniu, co jakiś czas zamieszaj. W miseczce wymieszaj jogurt kokosowy, przecier i curry. Dodaj do patelni i od razu zacznij energicznie mieszać. Zmniejsz ogień na bardzo mały i smaż kilka chwil. Pod koniec dopraw do smaku solą i pieprzem. Podawaj z kaszą lub ryżem oraz świeżymi ziołami.

fot. Wege obiad w 15 minut: bakłażan curry/iStock, haoliang

Reklama

Zobacz także inne pomysły na wege obiad: