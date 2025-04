Stosując lekkostrawną dietę warto urozmaicić ją o warzywa gotowane na parze, które dostarczą niezbędnych składników odżywczych. Pieczone w piekarniku lub grillowane doskonale komponują się z pieczoną wołowiną lub drobiem. Sprawdź nasze doskonałe przepisy na aromatyczne warzywa!

Reklama

Warzywa na grilla

Oto składniki na warzywa z grilla:

2 papryki

dynia

2 średnie cukinie

bakłażan

5-6 pieczarek

średnia cebula

rozmaryn

oliwa z oliwek

szczypta pieprzu

szczypta soli

Jak zrobić warzywa z grilla?

Paprykę dokładnie myjemy i wydrążamy. Dynię obieramy ze skórki i kroimy na mniejsze kawałki. Cukinię dzielimy na 5 cm krążki. Pieczarki obieramy ze skórki i przekrawamy na pół. Cebulę rozkrawamy i rozdzielamy na krążki. Wszystkie warzywa wykładamy na blachę i oprószamy solą i pieprzem. Polewamy oliwą z oliwek. Przekładamy do folii aluminiowej i dorzucamy rozmaryn. Pieczemy całość w pakunku foliowym nakłutym widelcem. Pieczemy na rozgrzanej kratce grilla przez 25 minut do miękkości. Tak przyrządzone warzywa doskonale komponują się z pieczonym mięsem.

Warzywa na parze

Oto składniki na warzywa na parze:

łyżka masła

czosnek

starta skórka z limonki

szczypta soli

szczypta pieprzu

brokuły

marchewki

kalafior

Jak zrobić warzywa na parze?

Przeciskamy czosnek przez praskę i mieszamy razem z masłem i starta skórką z limonki. Brokuły i kalafiora dzielimy na różyczki i dokładnie przemywamy pod bieżącą wodą. Marchewki obieramy i kroimy w słupki lub talarki. Nacieramy warzywa solą i pieprzem. Układamy w naczyniu do gotowania na parze i gotujemy przez 20 minut do miękkości. Na koniec polewamy masłem z dodatkami. Tak przygotowane warzywa są doskonałym dodatkiem do gotowanego mięsa lub samodzielne danie dietetyczne.

Pieczone warzywa

Oto składniki na pieczone warzywa:

dynia piżmowa

3 papryki

2 ziemniaki

2 cebule

tymianek

oliwa z oliwek

ocet balsamiczny

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić pieczone warzywa?

Rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni Celsjusza. Dynię piżmową obieramy i kroimy na mniejsze kawałki. Paprykę wydrążamy. Ziemniaki obieramy i tniemy w plasterki. Cebulę przekrawamy w pół i rozdzielamy na krążki. Wszystkie warzywa wykładamy na blachę do pieczenia. Polewamy oliwą z oliwek, octem balsamicznym oraz posypujemy szczyptą soli i pieprzem. Układamy między warzywami gałązki tymianku. Całość pieczemy przez 40 minut do miękkości. Tak przyrządzone warzywa doskonale smakują w towarzystwie sosu czosnkowego i drobiu.

Reklama

Sprawdź inne książki kucharskie redakcji Polki.pl