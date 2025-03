Codzienne przygotowywanie drugiego śniadania dla dziecka może być wyzwaniem – trzeba znaleźć coś, co będzie jednocześnie zdrowe, smaczne i łatwe do zabrania w lunchboxie. Tortilla to idealne rozwiązanie i świetna alternatywa dla kanapek.

Można ją przygotować na wiele sposobów, dostosowując składniki do preferencji ucznia. Niezależnie od tego, czy preferuje coś słodkiego, czy słonego, tortilla zapewni sycący i pełen wartości odżywczych posiłek.

Spis treści:

Tortilla to jedno z tych dań, które doskonale pasują zarówno do słodkich, jak i słonych dodatków. Dzieci często mają swoje preferencje, dlatego warto dopasować nadzienie do ich gustu.

Tortilla na słono to świetna opcja, jeśli chcesz podać dziecku coś bardziej sycącego i pełnego białka. Można ją nadziać serami, szynką, warzywami, a także pastami kanapkowymi, które wzbogacą smak. Z kolei tortilla na słodko to doskonały wybór, gdy maluch ma ochotę na coś lekkiego, ale jednocześnie pożywnego – z dodatkiem owoców, miodu czy kremów orzechowych.

Warto pamiętać, że tortille można przygotować wcześniej, zapakować w folię lub pojemnik i bez problemu zabrać ze sobą do szkoły. Dzięki temu dziecko zje pełnowartościowy posiłek nawet w przerwie między lekcjami.

To klasyczna tortilla na słono, która jest prosta do przygotowania, a jednocześnie pełna białka i warzyw. Pasta jajeczna w połączeniu z chrupiącymi warzywami sprawia, że ten posiłek dostarcza energii na wiele godzin. Doskonała na drugie śniadanie, syci i jest łatwa do zapakowania.

Składniki:

1 tortilla pełnoziarnista,

2 ugotowane na twardo jajka,

1 łyżka majonezu lub jogurtu naturalnego,

garść szpinaku,

pół ogórka,

kilka "pasków" papryki,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Jajka rozgnieć widelcem i wymieszaj z majonezem lub jogurtem.

i wymieszaj z majonezem lub jogurtem. Dopraw solą i pieprzem. Odstaw na 3-5 minut.

Na lekko podsmażonej na suchej patelni tortilli rozłóż szpinak, gotową pastę jajeczną oraz pokrojone w plastry warzywa.

tortilli rozłóż szpinak, gotową oraz pokrojone w plastry warzywa. Zwiń i przekrój na pół.

To idealna opcja dla dzieci, które lubią bardziej wyraziste smaki. Tortilla z hummusem i pieczonym kurczakiem to pełnowartościowy posiłek, który dostarcza białka i zdrowych tłuszczów. Można do niej dodać ulubione warzywa, dzięki czemu będzie jeszcze bardziej sycąca i odżywcza.

Składniki:

1 tortilla pełnoziarnista,

2 łyżki hummusu,

kilka plasterków pieczonego kurczaka (można wykorzystać resztki z obiadu),

kilka plasterków pomidora,

garść rukoli.

Sposób przygotowania:

Placka tortilli podsmaż krótko na suchej patelni z obu stron. Posmaruj tortillę hummusem, ułóż na niej plasterki pieczonego kurczaka, pomidora i rukoli. Zwiń w rulon, przekrój na pół i gotowe.

Słodka tortilla to świetna opcja na szybkie śniadanie do szkoły. Połączenie masła orzechowego z bananem dostarcza zdrowych tłuszczów i potasu, a całość jest nie tylko smaczna, ale również pożywna. Można ją łatwo przygotować rano i zapakować na wynos.

Składniki:

1 tortilla pszenna

2 łyżki masła orzechowego (najlepiej bez dodatku cukru)

1 dojrzały banan

łyżeczka miodu (opcjonalnie)

szczypta cynamonu

Sposób przygotowania:

Tortillę podgrzej na suchej patelni z obu stron. Posmaruj jeszcze ciepłą, ale nie gorącą tortillę masłem orzechowym, ułóż na niej pokrojonego w plasterki banana i delikatnie posyp cynamonem. Jeśli chcesz, dodaj odrobinę miodu dla słodszego smaku. Zwiń tortillę w rulon i przekrój na pół.

