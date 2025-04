Truskawki to cenne źródło witaminy C i kwasu foliowego, które wspomaga utrzymanie zdrowej diety. Dodatkowo pozwalają zwalczać poziom złego cholesterolu i utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi. Słodkie desery, ciasta lub aromatyczne dania z truskawkami idealnie nadają się na letnie spotkania ze znajomymi lub rodziną. Sprawdź nasze przepisy!

Deser z truskawkami na szybko: przepis

Oto składniki na deser z truskawkami na szybko:

400 g truskawek

pół szklanki soku pomarańczowego

pół szklanki cukru

łyżka soku z limonki

Jak zrobić deser z truskawkami na szybko?

Truskawki myjemy i obieramy z szypułek. Kroimy na mniejsze kawałki. Miksujemy w blenderze i dolewamy sok pomarańczowy i z limonki. Dosypujemy cukier. Wszystko dokładnie mieszamy. Całość przesiewamy przez sitko. Następnie przelewamy do foremek do lodów i zamrażamy z włożonymi patyczkami w środek musu. Tak przygotowane lody truskawkowe doskonale smakują podczas letnich upałów.

Danie z truskawek na obiad: przepis

Oto składniki na danie z truskawek na obiad:

300 g łososia

200 g truskawek

oliwa z oliwek

łyżeczka octu balsamicznego

łyżka miodu

ogórek

pół kostki feta

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić danie z truskawek na obiad?

Rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni Celsjusza. Blachę wykładamy papierem do pieczenia. Układamy kawałki łososia. Do blendera wkładamy umyte I pozbawione szypułek truskawki, oliwę z oliwek, ocet balsamiczny i miód. Miksujemy wszystko dokładnie na gładki sos. Doprawiamy solą i szczyptą świeżo zmielonego pieprzu. Łososia pieczemy przez 10 minut. Na koniec polewamy wcześniej przygotowanym sosem z truskawek. Tak przygotowane danie z dodatkiem truskawek to niebanalna propozycja na obiad.

Szybkie ciasto z truskawkami: przepis

Oto składniki na szybkie ciasto z truskawkami:

pół szklanki cukru

szklanka mąki

3 jajka

400 g truskawek

Jak zrobić szybkie ciasto z truskawkami?

Rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni Celsjusza. Miksujemy jajka z cukrem przez około 5 minut do uzyskania gładkiej i puszystej masy. Dodajemy stopniowo przesianą wcześniej mąkę i mieszamy szpatułką. Formę do ciasta smarujemy tłuszczem i posypujemy mąką. Ciasto mieszamy z pokrojonymi w kawałki truskawkami. Całość pieczemy przez 35 minut do uzyskania złotej skórki. Sprawdzamy za pomocą patyczka do szaszłyków. Tak przygotowane ciasto z truskawkami idealnie smakuje na ciepło z dodatkiem lodów waniliowych.

