Tort czekoladowy przygotowywany na bazie gorzkiej lub mlecznej czekolady jest klasycznym ciastem na wielu przyjęciach i uroczystościach. Tort czekoladowy dla dzieci z posypka, tort czekoladowo-orzechowy lub tort czekoladowy z malinami to propozycje godne wypróbowania – sprawdź nasze przepisy!

Tort czekoladowy dla dzieci: przepis

Oto składniki na tort czekoladowy dla dzieci:

kostka masła

3 łyżki kakao

3 pomarańcze

3 jajka

250 gram mąki

łyżeczka proszku do pieczenia

250 ml śmietanki kremówki

Na obłożenie:

150 gram masła

Tabliczka gorzkiej czekolady, opcjonalnie mlecznej

100 gram cukru pudru

Jak zrobić tort czekoladowy dla dzieci?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Smarujemy blachę do pieczenia masłem lub wykładamy papierem do pieczenia. Kakao mieszamy razem z 1/4 szklanki wrzącej wody. Ścieramy skórkę z pomarańczy. Ubijamy cukier i masło do uzyskania lekkiej i puszystej masy i dodajemy jajka, mąkę, proszek do pieczenia i skórkę z pomarańczy. Przelewamy ciasto do blachy i pieczemy przez 25- 30 minut do suchego patyczka. Rozpuszczamy czekoladę w kąpieli wodnej i dodajemy sok z wyciśniętych pomarańczy. Następnie ubijamy kremówkę i łączymy z masą czekoladową. Tort czekoladowy przygotowujemy dzieląc na trzy części ciasto czekoladowe. Smarujemy blaty kremem czekoladowym i układamy warstwy. Dekorujemy resztą kremu wierzch tortu czekoladowego.

Tort czekoladowo-orzechowy: przepis

Oto składniki na tort czekoladowo-orzechowy:

Na ciasto:

300 gram orzechów laskowych

kostka masła

2 kostki gorzkiej czekolady

5 jajek

200 gram cukru

3 łyżki dowolnego likieru/ opcjonalnie soku pomarańczowego

Wierzch:

krem orzechowy

Jak zrobić tort czekoladowo-orzechowy:

Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Prażymy orzechy laskowe na suchej patelni, aż się zarumienią. Blachę wykładamy papierem do pieczenia lub smarujemy masłem i oprószamy mąką. Orzechy miksujemy za pomocą blendera. Rozpuszczamy czekoladę w kąpieli wodnej i dodajemy masło po przestudzeniu. Do mieszanki dodajemy zmielone orzechy. Do przygotowania tortu czekoladowego należy ubić białka na sztywno. Dodajemy do masy czekoladowej i mieszamy z odrobiną likieru i rozkłóconymi żółtkami. Przelewamy całość do blachy i pieczemy przez 40 minut. Smarujemy tort czekoladowy masą czekoladowo-orzechową i pozostawiamy do ostygnięcia.

Tort czekoladowy z malinami: przepis

Oto składniki na tort czekoladowy z malinami:

2 tabliczki czekolady deserowej

kostka masła

cukier waniliowy

łyżka kawy instant

100 gram prażonych migdałów

3 łyżki mąki

szczypta soli

5 jajek

150 gram cukru

12-15 malin

5 łyżek dżemu malinowego

Polewa:

tabliczka gorzkiej czekolady

100 gram śmietanki kremówki

5 łyżek cukru pudru

Jak zrobić tort czekoladowy z malinami?

Rozgrzewamy piekarnik do 160 stopni Celsjusza. Wykładamy blachę papierem do pieczenia. Rozpuszczamy czekoladę i masło w kąpieli wodnej. Dodajemy cukier waniliowy i kawę. Prażone migdały mielimy na drobniejsze kawałki. Dodajemy mąkę i sól. Miksujemy jajka z cukrem i dodajemy migdały. Całość przelewamy do blachy i pieczemy przez 20 minut. Wystudzone ciasto czekoladowe dzielimy na dwie części. Zgniatamy maliny i łączymy z dżemem malinowym. Tort czekoladowy przekładamy przygotowaną masa malinową i dekorujemy dodatkowo malinami. Polewamy polewą z rozpuszczonej czekolady, cukru pudru i kremówki.

