Pomysłów na sernik jest cała masa. W zasadzie każda pani domu ma jakiś swój autorski przepis. Do masy możesz dodać śmietankę, rozpuszczoną czekoladę, owoce czy właśnie serek mascarpone. Zobacz, jak wykorzystać go w tych pysznych przepisach.

Owoce są świetnym dodatkiem do sernika, zarówno tego na ciepło, jak i na zimno. W tej pieczonej wersji wykorzystasz borówki - będą dodatkiem do samego ciasta, a także bazą kremowej masy do udekorowania całości.

Składniki na sernik:

150 g herbatników lub biszkoptów,

3 łyżki twarogu (może być na sernik, może być klasyczny półtłusty),

50 g masła,

500 g serka mascarpone,

100 g borówek,

3 jajka M,

160 g drobnego cukru,

125 ml śmietany 12%,

opakowanie cukru wanilinowego,

2 łyżki skrobi ziemniaczanej.

Składniki na masę:

200 g serka mascarpone,

150 g borówek,

3 łyżki cukru pudru,

50 g masła.

Sposób przygotowania:

Borówki umyj i osusz. Masło do sernika (20 g) rozpuść w rondelku lub kąpieli wodnej i wystudź. Herbatniki lub biszkopty zgnieć na mniejsze kawałki. Połącz z masłem i mieszaj szpatułką, aż stworzy się zbita masa. Wyklej nią dno formy. Serek mascarpone wrzuć do miski i chwilę "rozbełtaj" mikserem. Dodaj twaróg, skrobię, oba cukry oraz śmietanę. Całość zmiksuj krótko, jedynie do połączenia składników. Nie przerywając miksowania na niskich obrotach, dodawaj do masy po jednym jajku i ponownie zmiksuj do połączenia składników. Osuszone borówki wrzuć do masy serowej i lekko wymieszaj. Przelej całość na herbatnikowy spód i lekko wyrównaj powierzchnię. Piekarnik rozgrzej do 160 stopni, a na dno wstaw naczynie żaroodporne do połowy wypełnione wodą. Dzięki temu sernik będzie wilgotny i puszysty. Wstaw do środka sernik i piecz przez godzinę. Studź przy uchylonych drzwiczkach. Przygotuj masę. Serek przełóż do miski i dodaj cukier oraz miękkie masło. Całość zmiksuj lub utrzyj przy pomocy kulistej łyżki. Borówki zblenduj na gładki mus i dodaj do masy serowo-maślanej. Wyłóż na wystudzony sernik, udekoruj borówkami i wstaw całość do lodówki na 6-8 godzin.

fot. Sernik z mascarpone i borówkami/Adobe Stock, teressa

Klasyczny puszysty sernik z wiaderka możesz uzupełnić także rozpuszczoną białą czekoladą oraz serkiem mascarpone. Dzięki temu powstanie kremowa masa, która idealnie sprawdzi się jako szybkie i tanie ciasto do kawy.

Składniki:

150 g czekoladowych herbatników,

50 g masła,

kilogram twarogu na sernik,

5 jajek,

120 g drobnego cukru,

200 ml śmietanki 30%,

250 g serka mascarpone,

1,5 tabliczki białej czekolady,

3 łyżki mąki ziemniaczanej,

3 łyżki mąki pszennej,

opakowanie cukru wanilinowego.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki muszą być w temperaturze pokojowej. Masło rozpuść w kąpieli wodnej i wystudź. Herbatniki pokrusz na małe kawałki, a następnie wymieszaj z ostudzonym masłem. Tak powstałą masą wyklej spód oraz boki formy (lub sam spód). W rondelku podgrzej śmietankę, ale nie doprowadzaj do wrzenia. Kiedy zrobi się ciepła, dodaj czekoladę i mieszaj, aż cała się rozpuści. Odstaw do ostygnięcia. W misce utrzyj twaróg i oba cukry. Powinna powstać puszysta masa. W trakcie ucierania (na wolnych obrotach miksera lub ręcznie) dodawaj stopniowo po jednym jajku. Następnie to samo zrób z obiema mąkami. Do tak przygotowanej masy serowej wlej wystudzoną śmietankę. Ponownie zmiksuj, a następnie przelej na spód z herbatników i lekko wyrównaj szpatułką. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni, a na dno wstaw naczynie żaroodporne wypełnione do połowy wrzącą wodą. Następnie wstaw sernik na środkową półkę i piecz 15 minut. Po tym czasie zmniejsz temperaturę do 120 stopni i piecz jeszcze 1,5 godziny. Studź przy uchylonych drzwiczkach. Gotowy sernik wstaw do lodówki na kilka godzin.

fot. Sernik z mascarpone i białą czekoladą/Adobe Stock, Chaechaebyv

Przy pomocy mascarpone możesz także przygotować pyszny sernik na zimno - to idealna propozycja na upalne dni. Możesz połączyć go z orzeźwiającą galaretką i świeżymi owocami, a także słodkimi sosami czekoladowymi lub karmelowymi.

Składniki:

200 g herbatników,

60 g masła,

600 g serka mascarpone,

300 ml mocno schłodzonej śmietanki 30%,

czubata łyżka żelatyny,

4 czubate łyżki cukru pudru,

60 ml mleka.

Sposób przygotowania:

Masło rozpuść w kąpieli wodnej lub rondelku i ostudź. Herbatniki rozkrusz na drobno i wymieszaj z wystudzonym masłem. Tak przygotowaną masą wyklej spód i ewentualnie boki formy, a następnie całość wstaw do lodówki na czas przygotowywania masy serowej. W rondelku podgrzej mleko, ale nie doprowadzaj do wrzenia. Bardzo ciepły płyn przelej do dużej miski i rozpuść w nim żelatynę. Mocno schłodzoną śmietankę wymieszaj z serkiem mascarpone i cukrem pudrem, a następnie ubij na wysokich obrotach miksera na bardzo gęstą, sztywną masę. Następnie stopniowo, po jednej łyżce dodawaj masę do miski z żelatyną, cały czas mieszając lub miksując na niskich obrotach. Gotową masę przełóż na schłodzony spód, wyrównaj i wstaw ponownie do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Przed podaniem udekoruj wedle uznania.

fot. Sernik na zimno z mascarpone/Adobe Stock, noirchocolate

Serniki uwielbiają towarzystwo czekoladowo-śmietankowych ciasteczek w typie oreo. W takiej formie najlepiej przygotować je na zimno.

Składniki:

350 g ciasteczek Oreo (część na spód, część do masy),

60 g masła,

500 g serka mascarpone,

200 g serka Philadelphia,

100 ml śmietanki 30%,

4 łyżki cukru pudru,

2 łyżeczki żelatyny,

60 ml mleka.

Sposób przygotowania:

Mascarpone i serek Philadelphia powinny być w temperaturze pokojowej, a śmietanka mocno schłodzona. Masło rozpuść w kąpieli wodnej, a następnie lekko wystudź. 150 g ciasteczek oreo pokrusz na bardzo drobno, a następnie wymieszaj z wystudzonym masłem. Możesz użyć miksera. Tak przygotowaną masą wyklej dół formy i wstaw do lodówki na czas przygotowywania masy. Serek mascarpone oraz Philadelphia zmiksuj na wysokich obrotach, a następnie dodaj schłodzoną śmietankę i miksuj, aż powstanie gęsta, puszysta masa. Stopniowo, po łyżce dodaj cukier puder, cały czas miksując. W rondelku podgrzej mleko, ale nie doprowadzaj do wrzenia. Kiedy będzie ciepłe, przelej je do dużej miski i wymieszaj z żelatyną. Partiami, bardzo powoli dodawaj serową masę, cały czas miksując na niskich obrotach. Na koniec wkrusz do środka pozostałe ciasteczka (200 g) i wymieszaj. Przełóż masę na spód z herbatników i wstaw do lodówki na kilka godzin lub na całą noc.

fot. Sernik na zimno z mascarpone i oreo/Adobe Stock, Ivanna Pavliuk

Sernik z wykorzystaniem proszków budyniowych jest szybki, a do tego doskonale smakuje. Korzystając z tego przepisu, możesz przygotować także pyszny sernik krakowski Magdy Gessler. Najlepiej sprawdzi się budyń śmietankowy lub waniliowy, ale możesz poeksperymentować np. ze smakiem karmelowym czy toffi.

Składniki:

kilogram sera z wiaderka,

250 g serka mascarpone,

200 g masła,

6 jajek M,

2 opakowania budyniu,

100 g drobnego cukru,

opakowanie cukru wanilinowego,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Wskazówka: Jeśli chcesz, możesz wcześniej przygotować spód z herbatników i masła (z poprzednich przepisów).

Jeśli chcesz, możesz wcześniej przygotować spód z herbatników i masła (z poprzednich przepisów). Białka oddziel od żółtek.

Miękkie masło utrzyj z cukrem zwykłym i waniliowym na wysokich obrotach miksera.

na wysokich obrotach miksera. Kiedy masa będzie puszysta, dodaj proszki budyniowe i jeszcze raz zmiksuj.

Następnie stopniowo dodawaj po jednym żółtku , cały czas miksując. W ten sam sposób dodaj twaróg oraz mascarpone.

, cały czas miksując. W ten sam sposób dodaj twaróg oraz mascarpone. Białka ubij ze szczyptą soli, a następnie bardzo ostrożnie połącz z masą serową , mieszając szpatułką.

, mieszając szpatułką. Gotową masę przelej bezpośrednio do formy lub na wcześniej wyklejony spód.

Wstaw do piekarnika (200 stopni z termoobiegiem) i piecz ok. 15 minut. Następnie zmniejsz temperaturę do 100 stopni (z termoobiegiem). Piecz kolejne 90-120 minut .

(200 stopni z termoobiegiem) i piecz ok. 15 minut. Następnie zmniejsz temperaturę do 100 stopni (z termoobiegiem). Piecz kolejne . Studź przy otwartych drzwiczkach.

fot. Sernik z mascarpone i budyniem/Adobe Stock, vanilla_soup

