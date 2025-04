Tarta to jedna z najpopularniejszych potraw kuchni francuskiej. Zdobyła popularność na całym świecie - zawdzięcza ją w dużym stopniu swojej uniwersalności. Tartę można serwować zarówno na słodko (np. w formie tarty z owocami, tarty cytrynowej, tarty toffi lub tarty czekoladowej), jak i na słono (np. jako tartę ze szpinakiem, tartę z kurczakiem albo tartę cebulową). Odmianą tego dania jest również quiche (w spolszczonej wersji: kisz), który jest przygotowywany wyłącznie na słono, a jego bazą jest masa jajeczna. We Francji jedną z najpopularniejszych rodzajów tej potrawy jest Tarta Tatin, która jest odpowiednikiem naszej szarlotki - przyrządza się ją z jabłkami.

Przepis na tartę z rzodkiewkami i marchewką

Oto składniki na tartę z rzodkiewkami i marchewką:

2 i 1/2 szklanki mąki pszennej,

20 dag masła,

jajko,

1/2 łyżeczki soli,

3 łyżki zimnej wody

Na obłożenie tarty:

duży pęczek rzodkiewki z liśćmi,

4 marchewki,

4 duże jajka,

1/2 szklanki śmietany 18%,

1/4 szklanki płynnej kremówki,

łyżka tartego ostrego sera,

gałka muszkatołowa,

sól,

pieprz.

Jak zrobić tartę z rzodkiewkami i marchewką? Z podanych składników na ciasto do tarty, zagnieć zwartą masę. Foremkę do tarty wysmaruj masłem, wylep ciastem, nakłuj widelcem. Przykryj papierem do pieczenia, wsyp suchy ryż dla obciążenia. Chłodź przez godzinę. Piecz 15 minut w 190°C, zdejmij papier i piecz kolejne 15 minut.

Marchewki obierz, przekrój na pół, gotuj przez 10 minut w lekko osolonej wodzie. Rzodkiewki odetnij od liści, opłucz, przekrój na pół. Liście bardzo dobrze opłucz, posiekaj, wymieszaj z jajkami, kremówką, śmietaną, serem. Dopraw solą, pieprzem i gałką.

Na tarcie rozłóż masę jajeczną, marchewki i rzodkiewki. Warzywa wciśnij lekko w masę. Piecz tartę przez około 40 minut w 170°C.

Przepis na tartę cytrynową

Oto składniki na tartę cytrynową:

15 dag mąki,

10 masła,

2 łyżki cukru pudru,

żółtko

Na masę cytrynową do tarty:

1/4 szklanki cukru,

3 duże jajka,

3 małe cytryny,

100 ml kremówki płynnej,

łyżka zmielonych migdałów.

Jak zrobić tartę cytrynową? Z podanych składników zagnieć ciasto na tartę. Podłużną foremkę do tarty wylep ciastem, odstaw do lodówki na 30 minut. Ciasto ponakłuwaj widelcem, przykryj pergaminem, dociąż suchymi ziarenkami (np. fasoli) i piecz 15 minut w 180 stopniach C. Usuń papier i piecz tartę jeszcze 5 minut.

Jajka ubij z cukrem, dodaj migdały, startą skórkę z cytryn, wyciśnięty sok oraz śmietanę. Masę wylej na podpieczony spód tarty i piecz 35-40 minut w temperaturze 180 stopni. Udekoruj tartę cytrynową smażonymi plasterkami i paskami cytryny.

Inne przepisy na tarty

Poniżej znajdziesz jeszcze 104 inne przepisy na tarty. Polecamy zwłaszcza jabłkową Tartę Tatin, tartę ze szpinakiem, tartę z owocami, tartę cytrynową, tartę owocową, tartę z pieczarkami, tartę z cukinią i bakłażanem, tartę cebulową, tartę z brokułami, tartę z dynią, a także tartę z warzywami.

