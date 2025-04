Szybkie przekąski na imprezę możesz przygotować naprawdę niskim kosztem, a jednocześnie zachwycić swoich gości. Oprócz (lub zamiast) chipsów, paluszków czy popcornu możesz podać pyszne mini-kanapeczki inspirowane włoską bruschettą, ciepłe "ciasteczka" ze szpinakiem i fetą albo popularne parówki w cieście.

Ta tania przekąska króluje niemal na każdej imprezie. Jest nie tylko budżetowa, ale także wyjątkowo łatwa do przygotowania i zazwyczaj smakuje wszystkim. Doskonale smakuje z ketchupem, sosem serowym albo dipem typu salsa.

Składniki:

parówki,

opakowanie ciasta francuskiego,

jajko,

sól i pieprz,

sezam (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Ciasto francuskie wyłóż na blat i lekko rozwałkuj , a następnie podziel na paski. Najłatwiej zrobisz to radełkiem do pizzy.

Najłatwiej zrobisz to radełkiem do pizzy. Ilość pasków będzie odpowiadać ilości parówek.

Posyp ciasto solą i pieprzem , a następnie każdy pasek weź i owiń dookoła parówki w taki sposób, aby z jednej i drugiej strony lekko wystawała.

Ciasto posmaruj z wierzchu rozbełtanym jajkiem i posyp sezamem (jeśli używasz).

Wstaw do piekarnika (220 stopni) na ok. 15-20 minut.

Podawaj na ciepło.

fot. Tania przekąska na imprezę: parówki w cieście/Adobe Stock, noirchocolate

Kanapeczki to zawsze świetny pomysł na przekąskę, zarówno na imprezach dla najmłodszych, jak i szalonej zabawie sylwestrowej. Do ich przygotowania możesz wykorzystać to, co akurat masz w domu - ogranicza cię tylko wyobraźnia!

Składniki:

2 długie bagietki,

2 buraki,

3 łyżki masła,

2 ząbki czosnku,

łyżeczka ziół prowansalskich,

rukola lub dowolna inna sałata,

opcjonalnie serek sałatkowy typu feta.

Sposób przygotowania:

Bagietkę pokrój pod kątem na kanapeczki, a następnie podpiecz je krótko w piekarniku. Miękkie masło wymieszaj z ziołami prowansalskimi oraz przeciśniętym przez praskę albo posiekanym drobno czosnkiem. Posmaruj podpieczone bagietki, ułóż sałatę oraz bardzo cienkie plasterki buraków (1-2 na kanapeczkę). Całość posyp pokruszoną fetą oraz dopraw do smaku solą i pieprzem. Jeśli masz w domu oliwę, możesz dodatkowo lekko skropić je z wierzchu. Gotowe kanapeczki dobrze smakują zarówno na ciepło, jak i zimno.

fot. Szybkie i tanie przekąski na imprezę: kanapeczki/Adobe Stock, Maksim Shebeko

Tost, który imituje nieco popularną w jesienno-zimowym okresie kanapkę drwala, a jednocześnie jest jego zdrowszą domową wersją, to idealny pomysł na dużą przekąskę. Idealnie sprawdzi się na początku imprezy jako ciepłe danie na start.

Składniki:

razowy chleb tostowy,

wędlina drobiowa,

dowolna sałata,

kilka ogórków kiszonych,

ok. 200 g żółtego sera w kostce,

dżem żurawinowy lub specjalne powidła do mięs,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Chleb tostowy upiecz na kratce w piekarniku. Powinien być chrupiący, ale nie spalony. Możesz też zrobić to w tosterze, jeśli go posiadasz. Na talerzu połóż jedną kromkę, ułóż na niej sałatę, wędlinę, cienkie plasterki sera (2-3 na kanapkę), ogórki, dżem oraz ponownie wędlinę. Całość przykryj drugą kromką i lekko dociśnij. Zabezpiecz całość długą wykałaczką. Podawaj, dopóki chleb jest jeszcze w miarę ciepły.

fot. Tania przekąska na imprezę: tost na ciepło/Adobe Stock, happy_lark

Ciasto francuskie jest niekwestionowanym królem wszystkich imprezowych przekąsek. Doskonale smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno, a w połączeniu ze szpinakiem i serkiem sałatkowym stworzy doskonałą propozycje na imprezę.

Składniki:

opakowanie ciasta francuskiego,

200 g mrożonego szpinaku (rozdrobnionego lub w brykietach),

130 g serka sałatkowego typu feta,

2 ząbki czosnku,

jajko,

sól i pieprz,

szczypta gałki muszkatołowej,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Czosnek posiekaj albo przeciśnij przez praskę, a następnie podsmaż na niewielkiej ilości oleju. Dodaj szpinak, zmniejsz ogień i podsmażaj pod przykryciem, aż cały się rozmrozi i rozpadnie. Odstaw z ognia i przestudź. Nie musi być zimny, ale nie powinien być też gorący. Do wystudzonego szpinaku dodaj serek oraz przyprawy. Wymieszaj dokładnie. Ciasto francuskie rozłóż na blacie i podziel na dwie części, krojąc wzdłuż dłuższego boku. Powstaną dwa długie i wąskie prostokąty. Na połowę każdego z nich wyłóż płasko farsz (znów wzdłuż dłuższych boków), a następnie przykryj niepokrytą farszem częścią. Tak powstanie spłaszczony rulon. Następnie pokrój ciasto na paszteciki, ułóż na blasze i każdy z nich posmaruj rozbełtanym jajkiem. Wstaw do piekarnika (220 stopni) i piecz przez ok. 20 minut.

fot. Tania przekąska z ciasta francuskiego: paszteciki ze szpinakiem/Adobe Stock, O.B.

