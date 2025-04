Tani dodatek odmieni każdą sałatkę na grilla. Dodaj łyżkę do ulubionych składników, a powstanie kulinarne arcydzieło

Pyszna sałatka z majonezem na grilla to idealny dodatek do kiełbas, karkówek i pieczonych ziemniaków. Zrobisz ją z dowolnych składników, dzięki czemu świetnie sprawdzi się do wykorzystania "resztek" z lodówki. Majonez uzupełnij solą, aby stworzyć pyszną śródziemnomorską przekąskę. Zobacz te pyszne przepisy.