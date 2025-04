Zdarza ci się, że o poranku twoja lodówka świeci pustkami, ale za nic nie chce ci się iść do sklepu? Spokojnie, jest na to sposób - możesz przygotować pyszne i szybkie śniadanie w zasadzie z niczego. Wystarczy tylko kilka składników, aby zapewnić sobie energię do działania na cały poranek. Większość z nich na pewno masz w lodówce.

Tosty francuskie robi się najczęściej z bagietki, ale spokojnie możesz wykorzystać także zwykły chleb, nawet ten lekko czerstwy. W takiej postaci będzie nawet lepszy, bo usmaży się na chrupko. Możesz przygotować tosty z niczego w wersji na słodko i na słono.

Składniki:

100 ml mleka,

duże jajko,

kilka kromek chleba.

Sposób przygotowania:

Mleko wymieszaj z jajkiem, aby powstała w miarę jednolita masa. Następnie na patelni rozgrzej olej lub masło. Obtaczaj kromki pieczywa z mieszance jajka z mlekiem, a potem smaż na rumiano z każdej strony. Gotowe tosty francuskie możesz podać z miodem i dżemem albo posypać solą i pieprzem, a następnie położyć na nich szynkę lub żółty ser.

fot. Szybkie śniadanie z niczego: tosty francuskie/Adobe Stock, Nelea Reazanteva

Jajecznica to bardzo popularny pomysł na śniadanie. Wystarczą tak naprawdę tylko jajka i przyprawy. Jeśli dodatkowo masz pomidory, paprykę lub szczypiorek, śmiało możesz je dorzucić. Jajecznica świetnie smakuje także z dodatkiem bekonu.

Składniki:

4 jajka,

sól i pieprz,

łyżka oleju lub masła,

dodatki: kilka plasterków pomidorów, kawałków papryki, szczypiorku, etc.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzej masło lub olej. Warzywa pokrój, a szczypiorek posiekaj. Jajka wbij do patelni i energicznie wymieszaj. Dodaj sól i pieprz. Smaż na małym ogniu kilka minut, cały czas mieszając. Jeśli chcesz, aby jajecznica była płynna, zdejmij ją z ognia już po kilku chwilach. Przełóż na talerz i dodaj warzywa oraz szczypiorek.

fot. Szybka jajecznica z niczego/Adobe Stock, gkrphoto

Jeśli lubisz śniadania na słodko, owsianka będzie idealnym wyborem. Jest nie tylko pyszna, ale i pożywna. Możesz dodać do niej to, co akurat masz w domu - dowolne owoce, bakalie i dodatki, takie jak wiórki kokosowe czy migdały.

Składniki:

200 ml mleka,

ok. 10 łyżek płatków owsianych,

łyżeczka cukru,

miód,

dowolne dodatki.

Sposób przygotowania:

Mleko wlej do rondelka, a następnie dodaj płatki owsiane i wymieszaj. Gotuj na małym ogniu, aż płatki napęcznieją i wchłoną większość mleka. Dodaj cukier i całość dobrze wymieszaj. Pogotuj jeszcze chwilę, a następnie przełóż do miski. Do owsianki dodaj owoce i bakalie. Możesz także wykorzystać dżem lub jogurt.

fot. Szybkie śniadanie z niczego: owsianka/Adobe Stock, Vladislav Noseek

Muffinki śniadaniowe przygotujesz w mniej niż pół godziny, a efekt będzie niesamowity. Możesz zjeść je od razu albo wziąć ze sobą do szkoły czy pracy. Jeśli chodzi o dodatki, najlepiej sprawdzą się pomidory, boczek oraz szczypiorek. Możesz jednak dowolnie kombinować i wykorzystać to, co masz w domu.

6 jajek,

100 ml mleka,

150 g tartego sera,

150 g pomidorków koktajlowych lub zwykłych,

50 g bekonu lub szynki,

łyżka mąki pszennej,

sól i pieprz,

zioła prowansalskie,

szczypiorek.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nastaw na 180 stopni. Do miski wbij jajka, dodaj sól, a następnie ubij na gładki, jasny krem. Stopniowo, cały czas miksując, dodaj mleko, a następnie mąkę. Musi powstać średniogęsta masa. Pomidory oraz mięso pokrój na mniejsze kawałki, a szczypiorek posiekaj. Wszystko dodaj do masy. Następnie dopraw całość i dobrze wymieszaj. Masę przełóż do foremek na muffinki, posyp serem i włóż do piekarnika na ok. 20 minut. Możesz jeść na ciepło i zimno.

fot. Szybkie muffiny śniadaniowe/Adobe Stock, azurita

Bananowe pancake to prawdziwy śniadaniowy hit. Najlepiej smakują ze świeżo parzoną kawą albo kremowym kakao. Uwielbiają je przede wszystkim maluchy, ale dorośli także często wybierają je na pożywne, słodkie śniadanie.

Składniki:

2 banany,

100 ml mleka,

płaska łyżeczka sody oczyszczonej,

ok. 6 łyżek mąki.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki umieść w kielichu blendera i zmiksuj na gładki krem. Masa musi być dość gęsta, więc możesz dodać więcej mąki wedle uznania. Lepiej, jeśli będzie za gęsta, niż za rzadka. Porcje masy wylej na rozgrzany olej na patelni i smaż na małym ogniu kilka minut. Kiedy placki urosną, przewróć je na drugą stronę i smaż jeszcze chwilę. Przełóż na talerz i udekoruj miodem, konfiturą albo bakaliami.

fot. Szybkie śniadanie z niczego: bananowe placki/Adobe Stock, emmi

Bardzo szybkim i prostym sposobem na śniadanie z niczego jest przygotowanie zdrowych kanapek z tego, co akurat masz w lodówce. Wykorzystaj wędlinę, sałatę oraz dowolne warzywa. Tak przygotowane kanapki udekoruj kleksem majonezu i dodaj przyprawy.

Jeśli masz w domu pestki dyni, słonecznika lub sezam, podpraż je delikatnie na suchej patelni i posyp gotowe kanapki. Możesz także wykorzystać chleb tostowy i przygotować ciepłe sandwiche z serem i szynką.

fot. Szybkie śniadanie z niczego: kanapki/Adobe Stock, mariolizaola

