Jeśli chcesz przyrządzić pyszności sama, a nie masz zbyt wiele czasu, proponujemy alternatywne szybkie przepisy na tłusty czwartek, które zaspokoją apetyt i usatysfakcjonują podniebienie: postaw na małe pączki z twarogu lub serka homogenizowanego albo rozpływające się w ustach faworki z piekarnika.

Pączki serowe w 15 minut

„Szybki przepis na pączki na tłusty czwartek” brzmi jak konfabulacja i dodatkowo - profanacja. Zachęcamy jednak (jeśli liczysz na szybki i pyszny efekt) do wykonania małych pączków serowych. Możesz także wypróbować przepis na pączki z serka homogenizowanego (przepis poniżej). Wystarczy odrobina chęci, kilka składników, przeciętne umiejętności kulinarne. Posyp je cukrem pudrem połączonym z cynamonem.

Składniki:

300 g dobrze zmielonego sera twarogowego,

2 duże jajka,

300-350 g mąki pszennej typ 450,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta sody,

2 łyżki cukru,

cukier puder do posypania oraz ew. cynamon,

tłuszcz do smażenia (ok. 400-600 g).

Sposób przygotowania:

Składniki na szybkie pączki muszą być w temperaturze pokojowej. W dużej misce umieść ser i wymieszaj z mąką i proszkiem do pieczenia. W osobnej misce umieść jajka i cukier - zmiksuj na gładką masę. W szerokim garnku z grubym dnem, rozgrzej tłuszcz. Składniki na pączki serowe połącz, dodaj sodę. Małe pączki wielkości orzecha włoskiego, smaż na rozgrzanym tłuszczu po ok. 3 minuty z każdej strony. Odsącz je na ręczniku papierowym i oprósz cukrem pudrem.

fot. Adobe Stock

Szybkie pączki drożdżowe pieczone

Brzmi niewiarygodnie, ale tak, to możliwe - jeśli do wykonania pączków na tłusty czwartek wykorzystasz drożdże instant, bez robienia „pełnoprawnego” rozczynu. W ten sposób zaoszczędzisz ok. 15 minut. A jeśli dodatkowo umieścisz je w piekarniku, zamiast smażyć w głębokim tłuszczu, to zaoszczędzisz kolejne 30-40 minut. Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową.

Składniki:

400 g mąki typ 450,

4 żółtka,

1 jajo,

14 g drożdży suchych,

50 g cukru,

150 g masła,

ok. 100 ml mleka,

3 łyżki wody,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Przygotuj rozczyn z drożdży suchych: 1 łyżkę mąki, 1 łyżkę cukru i 100 ml ciepłego mleka umieść z drożdżami w misce, odstaw na 10 minut, by lekko wyrosły. Do dużej miski przesiej mąkę, dodaj resztę cukru i sól. Masło roztop. Do suchych składników dodaj jajka, wyrośnięte drożdże i wyrabiaj ręką 10-15 minut lub przy pomocy miksera planetarnego ok. 7-10 minut. Po tym czasie dodaj ostudzone roztopione masło. Wyrabiaj kolejne 5 minut. Miskę z ciastem przykryj ściereczką i odstaw na 1 godzinę do wyrośnięcia - możesz wstawić je o piekarnika na ok. 30-35°C. Po tym czasie na oprószoną mąką stolnicę wyjmij ciasto, rozwałkuj na grubość ok. 1,5 cm, wykrawaj krążki o średnicy 4-5 cm i kładź na środek łyżeczkę marmolady, następnie zaklejaj pączki. Uformuj kule, wkładaj do papilotek tak, by miejsce styku ciasta znajdowało się na dole. Odstaw pączki na 30 minut do wyrośnięcia. Piekarnik nagrzej do 180°C, posmaruj pączki roztrzepanym jajkiem, piecz 25 minut. Po ok. 15 minutach od wyjęcia - polukruj, najlepiej lukrem królewskim.

fot. Adobe Stock

