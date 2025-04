Chcesz podać coś ciepłego na przyjęciu, ale nie chcesz stać w kuchni przez cały ten czas, który mogłabyś spędzić miło ze swoimi gośćmi? Koniecznie wypróbuj nasze przepisy na proste przekąski na ciepło – szybkie i mało pracochłonne – dzięki którym twoi goście zjedzą coś ciepłego i będą mogli cieszyć się twoim towarzystwem.

Nie ma co się oszukiwać, gdy pije się alkohol, warto zjeść coś ciepłego. Nie rób jednak ze swojej kameralnej domówki prawdziwego wesela – wystarczy jedna lub dwie ciepłe przekąski (lepiej w końcu zamówić pizzę niż stać cały wieczór w garach), by twoi goście poczuli się zaopiekowani. Co najlepiej podać?

Smaczne i szybkie przekąski na ciepło

Tu z pomocą z pewnością przyjdzie ci ciasto francuskie. Szybka pizza na spodzie z ciasta francuskiego lub pieczone kieszonki z warzywami znajdą wielu miłośników. Zobacz też więcej przepisów na przekąski z ciasta francuskiego.

Dobrym pomysłem będą też wszelkiego rodzaju placuszki. Wystarczy je potem odgrzać w piekarniku, a potem ewentualnie nałożyć na nie hummus lub twarożek i plastry wędzonego łososia. Będą pięknie wyglądać i równie dobrze smakować!

Zobacz nasze propozycje przekąsek na ciepło: