Przekąski do oglądania mundialu to nie tylko chipsy i chrupki. Choć spotkanie w celu obejrzenia wspólnie meczu upływa często pod znakiem zamówionej pizzy, warto przygotować się na seans i zrobić szybkie i zdrowsze przekąski na mecz. Sprawdź, co możesz przygotować w kilka minut, aby zaskoczyć domowników i gości.

Reklama

Spis treści:

W naszym zbiorze meczowych przekąsek znajdziesz szybkie i proste przekąski idealne na piłkarskie mistrzostwa. Ich przyrządzanie nie sprawi kłopotu nawet kulinarnym laikom, nie zajmie też całego wieczoru, dzięki czemu głównym zajęciem może stać się kibicowanie.

Naszym zdaniem wystarczy przygotować 3 słone przekąski na mecz, w tym np.:

Warto przygotować także coś słodkiego. Tu też sprawdzi się ciasto francuskie, polecamy otulić nim owoce i wstawić do piekarnika: mogą to być jabłka lub banany w cieście francuskim.

Warto organizować przekąski na mecz zgodnie z harmonogramem mistrzostw i drużynami, np. jeśli kibicujesz reprezentacji Czech, postaw na prostą przekąskę meczową w postaci sera w panierce. Jeśli trzymasz kciuki za Greków, postaw na sałatkę z fetą, a jeśli piłkarski wieczór ma upłynąć pod flagą Hiszpanii, nie obejdzie się bez tradycyjnego przysmaku - churros lub hiszpańskich tapas.

Składniki:

placki pszenne tortilli (mogą być wieloziarniste),

awokado,

szynka,

ser żółty,

pasta hummus,

kawałki papryki,

kawałki pomidora,

szczypta soli,

szczypta pieprzu.

Sposób przygotowania:

Placki pszenne tortilli rozłóż na desce do krojenia i zwilż lekko oliwą z oliwek lub wodą. Smaruj je hummusem i układaj plasterki szynki i sera żółtego. Pokrojone plasterki pomidora i papryki połóż na wierzch. Delikatnie zwiń cały placek w rulon i podziel na mniejsze kawałki, zepnij je wykałaczką. Do tak przygotowanej przystawki serwuj domowy sos czosnkowy na bazie świeżego ząbka czosnku lub tzatziki.

fot. Nadziewane tortille to idealne przekąski na mecz/ Adobe Stock, wideonet

Składniki:

opakowanie nachosów z mąki kukurydzianej,

szczypta soli gruboziarnistej,

szczypta pieprzu,

ser żółty Gouda,

ser żółty Ementaler,

2 łyżki śmietany 18%,

papryka,

pomidor,

szalotka,

sok z cytryny,

czerwona cebula.

Sposób przygotowania:

Blachę do pieczenia posmaruj oliwą z oliwek lub olejem słonecznikowym. Rozłóż nachosy równomiernie, aby znalazły się na całej powierzchni naczynia. Dopraw solą i pieprzem. W międzyczasie pokrój paprykę i pomidora w drobną kostkę i dopraw świeżo wyciśniętym sokiem z cytryny. Posiekaj drobno dwa rodzaje cebuli i przesmaż wstępnie na patelni i przełóż na blachę. Całość przykryj dwoma rodzajami startego sera żółtego. Zapiecz przez 15 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza. Tak przygotowane nachosy możesz przyrządzić również w wersji z mięsem mielonym.

fot. Zapiekane nachosy z warzywami - przekąska na mecz/ Adobe Stock, Pixel-Shot

Kulinarne inspiracje oraz wyjątkowo wciągające książki przeróżnych gatunków kupisz taniej z kodem rabatowym Gandalf!

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 13.06.2016.

Reklama

Zobacz inne przepisy na przekąski na mundial: