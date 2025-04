Ekspresowe, tanie ciasto do kawy to coś, co możesz przygotować nawet w kilkanaście minut. Wystarczy, że połączysz wszystkie potrzebne składniki w jednolitą masę, przelejesz do formy, upieczesz i gotowe! Zobacz te pyszne przepisy i zaskocz swoich gości, którzy zaskoczyli cię wcześniej niezapowiedzianą wizytą.

Reklama

Spis treści:

Klasyczne ciasto z jabłkami możesz przygotować w kilka chwil. Gotowy wypiek jest puszysty i idealnie słodki, dzięki czemu doskonale komponuje się z gorącą aromatyczną kawą, herbatą czy lekką nalewką owocową.

Składniki:

5 jabłek,

130 g mąki pszennej,

4 jajka,

120 g cukru,

100 ml oleju,

opakowanie cukru wanilinowego,

płaska łyżeczka proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Jabłka umyj, obierz i wydrąż z nich gniazda nasienne, a następnie pokrój w kostkę lub cienkie plastry. Obtocz kawałki jabłek w niewielkiej ilości mąki. Piekarnik nagrzej do 180 stopni. Do dużej miski przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia. Dodaj olej, jajka oraz cukier zwykły i wanilinowy. Całość zmiksuj na gładki, średniogęsty płyn. Przelej masę do formy wysmarowanej tłuszczem i dodaj kawałki jabłek. Tak przygotowane ciasto wstaw do piekarnika na 40-50 minut. Piecz do suchego patyczka. Podawaj z cukrem pudrem, bitą śmietaną albo lodami.

fot. Szybkie ciasto do kawy: jabłecznik/Adobe Stock, vm2002

Klasyczny sernik z wiaderka wymaga przygotowania spodu, ale w tym przepisie całkowicie pomijasz ten etap! Możesz przygotować naprawdę pyszny sernik bez konieczności czekania, aż wstępnie podpiecze się spód.

Składniki:

1 kg sera z wiaderka,

200 g cukru,

6 jajek,

100 g miękkiego masła lub margaryny,

opakowanie cukru wanilinowego,

po 40 g mąki pszennej i ziemniaczanej.

Sposób przygotowania:

Oddziel białka od żółtek. Piekarnik rozgrzej do 170 stopni. Masło lub margarynę utrzyj z cukrem zwykłym i wanilinowym. Powinna powstać puszysta masa. Stopniowo dodawaj po jednym żółtku, cały czas miksując na niskich lub średnich obrotach. Porcjami dodawaj ser, cały czas miksując. Następnie przesiej obie mąki i całość dobrze wymieszaj mikserem lub szpatułką. Białka ubij ze szczyptą soli na puszystą, sztywną masę i delikatnie dodaj do sera. Przełóż całość na blachę wysmarowaną tłuszczem i wstaw do piekarnika na godzinę, a następnie studź przy uchylonych drzwiczkach. Podawaj sernik na ciepło z dodatkiem cukru pudru, świeżych owoców albo lodów.

fot. Szybkie ciasto do kawy: sernik bez spodu/Adobe Stock, noirchocolate

Czekoladowe brownie to nie tylko ekspresowy, ale i tani przepis na pyszne ciasto do kawy. Zrobisz je dosłownie w kilka chwil i możesz dowolnie udekorować, np. mrożonymi owocami, lodami czy sporym kleksem z bitej śmietany.

Składniki:

150 g mlecznej czekolady,

200 g gorzkiej czekolady (min. 50%),

180 g margaryny (lub masła),

3 duże lub 4 mniejsze jajka,

200 g cukru,

100 g mąki pszennej,

płaska łyżeczka proszku do pieczenia,

płaska łyżka mąki ziemniaczanej.

Sposób przygotowania:

Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej razem z margaryną lub masłem. Powinna postać gładka, kremowa masa kakaowa. Piekarnik nastaw na 160-170 stopni. Do miski wbij jajka i lekko rozkłóć widelcem albo trzepaczką. Dodaj cukier i lekko wystudzony sos czekoladowy. Całość wymieszaj i do środka przesiej obie mąki i proszek do pieczenia. Wymieszaj szpatułką i przelej masę do formy. Piecz ok. 40 minut. Ciasto może lekko popękać z wierzchu. Podawaj z ulubionymi dodatkami.

fot. Tanie ciasto do kawy: brownie/Adobe Stock, asife

Chlebek bananowy to prawdziwe ciasto z niczego. Możesz je przygotować raz-dwa wtedy, kiedy masz niespodziewanych gości, ale też kiedy widzisz, że banany zaczynają lekko przejrzewać. Miękkie i słodkie idealnie sprawdzą się do przygotowania masy.

Składniki:

4 dojrzałe banany,

150 g cukru,

jajko,

250 g mąki pszennej,

100 ml oleju,

płaska łyżeczka sody oczyszczonej,

płaska łyżeczka proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzej do 180 stopni. Banany przełóż do miski i rozgnieć widelcem albo zblenduj. Dodaj jajko, cukier oraz olej. Całość dobrze wymieszaj. Do masy przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia i sodą. Całość wymieszaj lub zblenduj i przelej masę do keksówki. Piecz ok. godzinę do suchego patyczka. Podawaj z cukrem pudrem. Wskazówka: do masy możesz dodać rodzynki, kawałki czekolady albo ulubione orzechy.

fot. Szybkie ciasto na niedzielę do kawy: chlebek bananowy/Adobe Stock, chas53

Reklama

Zobacz także inne pomysły na ciasta do kawy: