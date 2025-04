Szybkie ciasto przygotowywane na bazie mąki, jajek, owoców lub kakao to doskonały pomysł na deser. Składniki dostępne w kuchennych szafkach i lodówce pozwalają na przygotowanie prostego ciasta jogurtowego, kruchego lub piaskowego. Z dodatkiem sezonowych owoców i przypraw korzennych będzie smakować idealnie!

Szybkie ciasto z truskawkami

Oto składniki na szybkie ciasto z truskawkami:

2 szklanki mąki

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

pół kostki masła

szklanka cukru

jajko

ekstrakt waniliowy

pół szklanki mleka

500 g truskawek

Jak zrobić szybkie ciasto z truskawkami?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Natłuszczamy blachę lub wykładamy papierem do pieczenia. W misce mieszamy mąkę , proszek do pieczenia oraz sól. Za pomocą miksera ubijamy masło oraz cukier na puszysta i gładką masę. Wlewamy stopniowo mleko oraz jajko. Mieszamy. Łączymy z suchymi składnikami. Truskawki myjemy dokładnie i osuszamy na ręczniku papierowym. Usuwamy szypułki. Truskawki kroimy na mniejsze kawałeczki. Wszystkie składniki łączymy. Ciasto pieczemy przez 45 minut. Wyciągamy do ostudzenia. Podajemy z cukrem pudrem.

Szybkie ciasto czekoladowe

Oto składniki na szybkie ciasto czekoladowe:

1,5 szklanki cukru

2 szklanki mąki

Szklanka kakao

łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

szklanka mleka

szklanka wody

szczypta cynamonu

Jak zrobić szybkie ciasto czekoladowe?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. natłuszczamy blachy lub wykładamy papierem do pieczenia. W dużej misce przesiewamy cukier, mąkę, kakao, proszek do pieczenia, sól oraz proszek do pieczenia. Dodajemy jajka, mleko, olej. Wszystkie składniki mokre i suche łączymy ze sobą. Pieczemy przez 40 minut do suchego patyczka. Następnie odstawiamy ciasto do wystygnięcia na 10 minut. Tak przygotowane ciasto czekoladowe możemy podawać z polewą lub cukrem pudrem.

Szybkie ciasto jogurtowe

Oto składniki na szybkie ciasto jogurtowe:

2 szklanki mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

szklanka jogurtu

szklanka cukru

3 jajka

pół szklanki oleju słonecznikowego

Jak zrobić szybkie ciasto jogurtowe?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Wysmarowujemy blachę tłuszczem lub wykładamy papierem do pieczenia. W dużej misce mieszamy mąkę, proszek do pieczenia oraz sodę oczyszczoną. Osobno łączymy mokre składniki: jogurt, jajka, olej oraz dodatkowo ekstrakt waniliowy. Dosypujemy cukier. Wszystkie składniki suche i mokre łączymy na gładką i puszystą masę. Masę ciasta przelewamy na blachę i pieczemy przez 50 minut do zrumienienia wierzchu. Przekładamy na kratkę i studzimy przez około 20 minut. Tak przygotowane ciasto jogurtowe możemy serwować z dżemem i owocami.

