Najpopularniejszym przepisem na szparagi jest podanie ich z szynką parmeńską lub jajkiem w koszulce. Ale szparagi możesz również dodać do risotto, makaronów i przygotować z nich pyszną zupę.

Reklama

Spis treści:

Główki powinny być dokładnie zamknięte, a końcówki leciutko wilgotne. Świeże szparagi powinny być jędrne, a przy pocieraniu muszą skrzypieć. Po zakupie wolno przechowywać maksymalnie 2-3 dni (najlepiej zawinięte w wilgotną ściereczkę).

Umyj szparagi i osusz. Zielone szparagi nie muszą być obierane, ale obetnij zdrewniałe końcówki - pod naciskiem same złamią się w odpowiednim miejscu. Natomiast białe szparagi koniecznie pozbaw również zgrubiałej skórki na łodygach.

Najwygodniej zrobić to za pomocą zwykłej obieraczki do warzyw. Obetnij też zdrewniałe końcówki - zazwyczaj obejmują one około 1/4-1/3 długości całego warzywa.

Jak gotować szparagi? Najlepiej w wysokim garnku, tak aby mogły być podgrzewane w pozycji pionowej. Główki szparagów powinny wystawać nad poziom wody - są tak miękkie, że wystarczy działanie pary unoszącej się z garnka.

Jeśli nie masz jednak odpowiedniego garnka, możesz ugotować szparagi w pozycji poziomej. Wrzątek powinien być osolony, ale z niewielkim dodatkiem cukru.

Jeśli decydujesz się na przyrządzanie szparagów "na stojąco", musisz gotować pod przykryciem - para zmiękczy wtedy główki. Ile gotować szparagi? Zielone należy gotować 8-11 minut, a białe około 15 minut.

W zależności od sposobu przygotowania i podania jedna z najlepszych najbardziej uniwersalnych metod będzie hartowanie. Po ugotowaniu szparagów al dente, wystarczy przełożyć je do miski z lodem, aby zakończyć proces gotowania wewnątrz łodyg. To zapobiegnie wytrącaniu się gorzkiego, lekko siarkowego posmaku.

Jeżeli chcesz z nich wydobyć naturalna słodycz, po ugotowaniu podsmaż je na maśle z odrobiną soli - to najprostszy przepis na szparagi. W ten sposób podaj szparagi do makaronu, jako przystawkę lub na kanapki z pastą warzywną.

Szparagi możesz podać na śniadanie, obiad i kolację. Pysznie smakują razem z ciastem francuskim, owinięte w szynkę albo jako dodatek do makaronu. Jednym z najszybszych przepisów na szparagi jest przygotowanie z nich pysznej aromatycznej zupy.

Przepisy na szparagi na śniadanie i kolację

Szparagi na śniadanie to doskonały pomysł na leniwą niedzielę. Najprostszym przepisem jest przygotowanie ich na grillowej patelni, a następnie owinięcie szynką lub boczkiem.

Możesz je również serwować na tostach z dodatkiem jajka - sadzonego lub w koszulce, albo dodać do jajecznicy.

szparagi na kolację/fot. Adobe Stock;anna_shepulova

Przepis na zupę ze szparagów

Szukasz prostego przepisu na szparagi? Przygotuj z nich zupę na bazie warzywnego bulionu i śmietany z dodatkiem pora i czosnku.

Składniki:

pęczek szparagów,

500 g ziemniaków,

1 por,

1,5 l bulionu warzywnego,

2 łyżki masła,

150 g śmietany 18%,

1 łyżeczka suszonego tymianku,

2 ząbki czosnku,

szczypiorek do podania,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

W dużym garnku rozgrzej masło. Dodaj posiekanego pora i chwilę przesmaż. Dodaj czosnek pokrojony w plasterki i pokrojone w kostkę ziemniaki. Całość zalej gorącym bulionem. Gotuj przez 10 minut. Dodaj pokrojone w kawałki szparagi i gotuj przez kolejne 7-8 minut. Zupę dopraw tymiankiem i zabiel śmietaną. Zupę ze szparagów możesz podać również w wersji krem - wystarczy dodać nieco mniej bulionu i zmiksować ją blenderem.

Przepisy na dania główne ze szparagami

Szparagi z łososiem to doskonały pomysł na rodzinny obiad. Rybę zamarynuj w sosie sojowym i soku z cytryny i smaż na maśle klarowanym. Szparagi ugotuj i podaj z sosem holenderskim.

Jeśli wolisz drób, przygotuj piersi z kurczaka ze szparagami razem z młodymi ziemniakami. Świetnym przepisem na szparagi zielone jest również tarta z suszoną szynką na bazie ciasta francuskiego.

Reklama

Więcej przepisów na szparagi: