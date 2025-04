Szparagi na kolację to bardzo zdrowa opcja - wartości odżywcze szparagów są szeroko znane i cenione. To warzywo obfituje chociażby w kwas foliowy. Jeśli szykujesz wieczorny posiłek, postaraj się jednak nie łączyć szparagów z kalorycznymi dodatkami.

Omlet to nie tylko pomysł na apetyczne szparagi na kolację, ale również świetna opcja na pyszne śniadanie ze szparagami. Jeśli masz ochotę, dołóż do niego więcej dodatków według upodobań - np. pokrojone czarne oliwki lub suszone pomidory. Nasz przepis to około 2 porcje.

Składniki:

8 szparagów,

4 jajka,

2 łyżki parmezanu,

łyżka śmietany kremówki,

sól,

pieprz,

masło do smażenia,

zioła prowansalskie,

opcjonalnie: inne dodatki do omletu.

Sposób przygotowania:

Szparagi umyj, oderwij zdrewniałe końcówki. Zblanszuj we wrzątku - nie musisz ich gotować. Dno naczynia żaroodpornego do zapiekania wysmaruj masłem. Ułóż na dnie zblanszowane szparagi i inne dodatki, jeśli ich używasz. W misce roztrzep jajka, dodaj do nich parmezan, kremówkę i wszystkie przyprawy. Wymieszaj wszystko razem. Szparagi zalej masą jajeczną. Piecz przez 15-20 minut w 180 stopniach C - w zależności od upodobań, na wierzchu omletu możesz jeszcze ułożyć odrobinkę masła, aby był mniej suchy.

fot. Szparagi na kolację - omlet ze szparagami/Adobe Stock, anna_shepulova

Jak ugotować jajko w koszulce? To proste - zaraz podpowiemy ci krok po kroku. Takie jajko z płynnym wnętrzem świetnie komponuje się ze smakiem szparagów. Pęczek szparagów wystarczy na 3 porcje takiej kolacji.

Składniki:

pęczek szparagów,

3 jajka,

ser feta,

dodatki według upodobań - np. szynka parmeńska albo oliwki,

ocet,

pieprz,

sól.

Sposób przygotowania:

Przygotuj jajka w koszulkach. W niewielkim garnku zagotuj wodę z dodatkiem łyżki octu. Jajko wybij do miseczki, a potem we wrzącej wodzie zrób łyżką mały wir - po prostu bardzo energicznie zamieszaj wodę. Na powstały wir wylej jajko, pozwól mu się gotować przez 3-4 minuty. Potem ostrożnie wyłów je łyżką cedzakową i w taki sam sposób przygotuj pozostałe jajka. Szparagi umyj, odłam zdrewniałe końcówki. Ugotuj je we wrzącej, lekko osolonej wodzie. Najlepiej gotować je przez 4-6 minut. Podgotowane szparagi odsącz na ręczniku papierowym. Szparagi na kolację podawaj z jajkiem w koszulce, obsypane pokruszoną fetą, wzbogacone innymi dodatkami oraz solą i pieprzem.

fot. Szparagi na kolację z jajkiem w koszulce/Adobe Stock, fahrwasser

Składniki:

arkusz ciasta francuskiego,

12 szparagów,

100 g sera żółtego,

jajko do posmarowania,

opcjonalnie - szynka parmeńska w plastrach.

Sposób przygotowania:

Szparagi umyj, oderwij zdrewniałe końcówki. Ser zetrzyj na tarce. Szparagi dopraw solą i pieprzem, skrop olejem. Piekarnik rozgrzej do 200 stopni C. Ciasto francuskie rozwiń i pokrój na 6 kwadratów. Każdy kwadrat posyp startym serem, możesz też wyłożyć na niego plaster szynki. Na środek każdego kwadratu ciasta połóż po 2 szparagi (układaj je na ukos). Zlep ciasto pośrodku, tak aby szczelnie owinęło szparagi. Wierzch ciasta francuskiego posmaruj roztrzepanym jajkiem. Piecz przez ok. 20 minut, aż ciasto francuskie lekko się zarumieni.

fot. Szparagi na kolację w cieście francuskim/Adobe Stock, zi3000

