Niektóre ciasta świąteczne możesz przygotować nawet tydzień przed świętami Bożego Narodzenia, ale część z nich lepiej zrobić "na bieżąco" - w Wigilię lub dzień przed. Postaw na klasykę, czyli serniki i babki albo wykorzystaj przepisy na pyszne czekoladowe ciasta przekładane lub rolady z marmoladą z przepisów siostry Anastazji. Możesz także przygotować pyszne makowce lub makoserniki!

Istnieje mnóstwo pomysłów na serniki siostry Anastazji - na kruchym spodzie, z owocami, bez spodu, z dodatkiem bitej śmietany czy wiórek kokosowych. Wykorzystaj jeden z nich podczas wigilijnego spotkania przy świątecznym stole.

Składniki:

1 kg twarogu na sernik,

200 g masła,

180 g drobnego cukru,

opakowanie budyniu waniliowego (40 g),

150 ml śmietanki 30 lub 36%,

6 jajek,

100 g kandyzowanej skórki pomarańczowej,

pół łyżeczki cynamonu.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki muszą być w temperaturze pokojowej. Białka oddziel od żółtek i odstaw. Miękkie masło przełóż do miski i utrzyj z cukrem na puszysty krem. Cały czas miksując na niskich obrotach, stopniowo dodawaj po jednym żółtku. Całość ubij na gładką masę. Następnie małymi porcjami dodawaj twaróg i cały czas miksuj na niskich obrotach. Kiedy składniki połączą się w jednolitą masę, dodaj śmietankę, skórkę pomarańczową, cynamon i proszek budyniowy. Ponownie zmiksuj. Białka ubij na sztywno ze szczyptą soli, a następnie bardzo ostrożnie połącz z masą przy pomocy łyżki lub szpatułki. Masę przełóż do formy wyłożonej papierem do pieczenia i wstaw do piekarnika (170 stopni) na ok. godzinę. Studź najpierw przy zamkniętych, a później lekko uchylonych drzwiczkach piekarnika. Całość udekoruj wedle uznania np. płynną czekoladą czy cukrem pudrem.

fot. Ciasta świąteczne siostry Anastazji: sernik/Adobe Stock, wideonet

Pyszna szarlotka na kruchym cieście to idealna propozycja na świąteczny deser. Możesz przygotować go z tradycyjną kruszonką lub przełożyć kawałkami ciasta w szachownicę. Wszystkie chwyty dozwolone! Szarlotka świetnie smakuje z dodatkiem domowego słonego karmelu, lodów czy gęstego waniliowego serka.

Składniki:

650 g mąki pszennej,

200 g masła,

2 kg jabłek,

3 żółtka,

150 g cukru pudru,

50 ml śmietany,

opakowanie cukru wanilinowego,

łyżka proszku do pieczenia,

2 łyżki cynamonu.

Sposób przygotowania:

Zimne masło przełóż do miski i lekko posiekaj. Następnie przesiej do środka mąkę i ponownie posiekaj, aż mąka pokryje każdy kawałek masła. W osobnej misce utrzyj żółtka z cukrem (zwykłym). Cały czas miksując na niskich obrotach, dodawaj porcjami śmietankę. Przelej masę do mąki z masłem, dodaj proszek do pieczenia i szybko zagnieć elastyczne ciasto. Jeśli będzie zbyt klejące, możesz dodawać po odrobinie mąki. Zawiń je w folię i wstaw do lodówki na godzinę. W tym czasie przygotuj jabłka. Umyj je, obierz i usuń gniazda nasienne. Następnie wszystkie jabłka zetrzyj na grubych oczkach. Jeśli są soczyste, umieść je na sitku i odsącz nadmiar wody. Wymieszaj jabłka z cukrem wanilinowym i cynamonem. Schłodzone ciasto wyjmij z lodówki i podziel na dwie nierówne części. Większą rozwałkuj i przełóż do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Na cieście ułóż jabłka, a na wierzchu zrób kruszonkę ze startej mniejszej części ciasta albo ułóż cienkie paski w szachownicę. Tak przygotowane ciasto wstaw do piekarnika (180 stopni) na 45 minut. Wystudź i udekoruj cukrem pudrem.

fot. Ciasta świąteczne siostry Anastazji: szarlotka/Adobe Stock, karandaev

Rolada z kremową masą jest idealnym dodatkiem do popołudniowej kawy i świetnie sprawdzi się podczas całych świąt. Możesz przygotować ją z jasną lub ciemną masą albo wykorzystać powidła czy marmoladę.

Składniki na ciasto:

130 g mąki pszennej,

100 g cukru,

4 jajka,

płaska łyżeczka proszku do pieczenia.

Składniki na masę:

1,5 tabliczki mlecznej czekolady,

50 g masła,

120 ml śmietanki 36%,

opakowanie cukru wanilinowego.

Sposób przygotowania:

Białka oddziel od żółtek i ubij z cukrem, a następnie stopniowo dodawaj po jednym żółtku. Mąkę z proszkiem do pieczenia przesiej do miski. Dodaj jajeczny krem i dokładnie wymieszaj całość. Przelej masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia i wstaw do piekarnika (180 stopni) na ok. 15 minut. Piecz do suchego patyczka. Gotowe ciasto zwiń w luźny rulon i zawiń w ściereczkę. Wystudź. Przygotuj krem. Tabliczkę czekolady rozpuść w kąpieli wodnej. Kiedy zacznie się rozpuszczać, dodaj masło i połącz w jednolitą masę. Śmietankę ubij na sztywną pianę. Wystudzoną czekoladę wlej do bitej śmietany i całość bardzo ostrożnie wymieszaj. Masę przełóż na wystudzony biszkopt, zawiń ciasno w rulon, owiń folią i wstaw do lodówki na minimum 1,5 godziny. Udekoruj wedle uznania.

fot. Świąteczne ciasta siostry Anastazji: rolada z kremem/Adobe Stock, Sebastian Studio

Marysieńka to pyszny orzechowy deser, który idealnie sprawdza się podczas świątecznego czasu. To doskonałe ciasto do kawy czy zimowej herbaty, a także rozgrzewających zimowych nalewek.

Składniki na ciasto:

250 g posiekanych orzechów,

5 białek,

po 2 łyżki mąki ziemniaczanej i pszennej,

120 g cukru,

płaska łyżeczka proszku do pieczenia.

Składniki na krem:

250 g masła,

150 ml mleka,

120 g cukru pudru,

opakowanie budyniu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Białka ubij na sztywną pianę, a pod koniec małymi porcjami dodawaj cukier, cały czas miksując na niskich obrotach. Gotowa masa powinna być dodatkowo lśniąca. Dodaj przesianą mąkę oraz proszek do pieczenia. Na koniec dodaj orzechy. Ostrożnie wymieszaj całość szpatułką i przelej do formy. Ciasto wstaw do piekarnika (180 stopni) na ok. 25 minut. Wystudź. Przygotuj krem. Mleko pogrzej, ale nie doprowadzaj do wrzenia. Powinno być po prostu ciepłe. Miękkie masło przełóż do miski, dodaj cukier, proszek budyniowy oraz ciepłe mleko. Całość wymieszaj mikserem na niskich obrotach, aż powstanie gęsta, kremowa masa. Upieczone ciasto orzechowe podziel na 2 lub 3 biszkopty i przełóż kremem. Schłodź w lodówce, aby masa stała się sztywna.

fot. Ciasto świąteczne siostry Anastazji: marysieńka/Adobe Stock, Maria Medvedeva

Mówi się, że to przepis na inne święta. Tradycyjna babka wielkanocna ma cytrynowy aromat, ale możesz przygotować ją także w wersji bożonarodzeniowej - z korzenną, zimową nutą.

Składniki:

200 g miękkiego masła,

250 g mąki pszennej,

4 jajka,

160 g cukru,

125 ml mleka,

2 łyżeczki mąki ziemniaczanej,

łyżka cynamonu,

szczypta gałki muszkatołowej,

100 g rodzynek,

łyżka kandyzowanej skórki pomarańczowej,

łyżka proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Masło utrzyj z cukrem i stopniowo dodawaj po jednym żółtku, cały czas miksując na niskich obrotach, aż powstanie puszysty krem. Mąkę z proszkiem do pieczenia przesiej do miski, a następnie dodaj cynamon oraz gałkę. Wymieszaj. Małymi porcjami dodawaj mąkę do masy jajecznej, cały czas miksując na małych obrotach. Powoli dodawaj także mleko. Gotowe ciasto musi być w miarę luźne. Dodaj sparzone wrzątkiem i odsączone rodzynki oraz skórkę pomarańczową, wymieszaj i przełóż ciasto do formy na babkę. Piecz w 180 stopniach przez ok. 45 minut (do suchego patyczka). Ciasto wystudź w formie i udekoruj wedle uznania, np. domowym lukrem.

fot. Ciasta świąteczne siostry Anastazji: babka bożonarodzeniowa/Adobe Stock, Mara Zemgaliete

