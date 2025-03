Marzysz o delikatnym i puszystym serniku, który rozpływa się w ustach? Wypróbuj nasze przepisy na sernik bez spodu! Odkryj pięć różnych wersji tego deseru, które zachwycą Cię prostotą wykonania i niepowtarzalnym smakiem. Sernik bez spodu to pyszna i lżejsza alternatywa dla tradycyjnego sernika, która zadowoli każdego miłośnika słodkości.

Spis treści:

Tradycyjny sernik bez spodu jest bardzo prosty w przygotowaniu, a dodatkowo jest delikatny, puszysty i świetnie komponuje się z dowolnymi dodatkami. Podawaj go z cukrem pudrem, słodkim sosem albo świeżymi owocami.

Składniki:

1 kg twarogu mielonego,

200 g cukru,

5 jajek,

200 ml śmietany 30%,

1 opakowanie budyniu waniliowego,

1 łyżka mąki pszennej,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzej do 170°C, grzanie góra-dół. Ser utrzyj z cukrem i ekstraktem waniliowym, miksując na wysokich obrotach przez ok. 2 minuty. Stopniowo dodawaj po jednym jajku, miksując na niskich obrotach. Następnie dodaj śmietanę, budyń w proszku i mąkę, delikatnie wymieszaj. Masę serową przelej do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz około 60 minut, aż sernik się zetnie i lekko zarumieni. Wystudź sernik w piekarniku z uchylonymi drzwiami, następnie schłódź w lodówce.

fot. Sernik bez spodu: podstawowy przepis/Adobe Stock, Gokhan

Cytrynowy sernik bez spodu to orzeźwiająca wersja tradycyjnego cytrynowca na biszkopcie. Dodatek soku i skórki z cytryny nadaje mu świeżości i wyjątkowego aromatu. Taki sernik pysznie smakuje np. z domowym sosem waniliowym.

Składniki:

1 kg twarogu mielonego,

200 g cukru,

5 jajek,

200 ml śmietany 30%,

Sok i skórka otarta z 2 cytryn,

1 opakowanie budyniu waniliowego,

1 łyżka mąki pszennej.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzej do 170°C, grzanie góra-dół. Na dno piekarnika wstaw naczynie żaroodporne wypełnione ciepłą wodą. Twaróg utrzyj z cukrem, sokiem i skórką z cytryny, miksując kilka minut na wysokich obrotach. Powinna powstać gęsta, puszysta masa. Następnie stopniowo dodawaj po jednym jajku, cały czas miksując, ale tym razem na niskich obrotach. Dodaj śmietanę, budyń i mąkę, delikatnie wymieszaj szpatułką. Gotową masę serową przelej do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz około 60 minut, aż sernik się zarumieni (do suchego patyczka). Wystudź sernik w piekarniku z uchylonymi drzwiami, następnie schłódź w lodówce.

fot. Cytrynowy sernik bez spodu/Adobe Stock, irina2511

Sernik z wiaderka białą czekoladą to propozycja dla prawdziwych łasuchów. Biała czekolada dodaje mu wyjątkowej słodyczy i aksamitnej konsystencji, ale także dodatkowych kalorii. Nie będzie to więc fit propozycja, natomiast świetnie sprawdzi się jako szybkie i tanie ciasto do kawy.

Składniki:

1 kg twarogu mielonego,

200 g białej czekolady,

5 jajek,

200 ml śmietany 30%,

100 g cukru,

1 opakowanie budyniu waniliowego,

1 łyżka mąki pszennej.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzej do 170°C, grzanie góra-dół. Białą czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej i lekko ostudź. Ser utrzyj z cukrem, miksując na wysokich obrotach, a następnie powoli dodawaj po jednym jajku, zmieniając obroty na niskie. Dodaj śmietanę, rozpuszczoną czekoladę, budyń i mąkę, delikatnie wymieszaj. Masę serową przelej do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz około 60 minut, aż sernik się zarumieni. Wystudź sernik w piekarniku z uchylonymi drzwiami, następnie schłódź w lodówce.

fot. Sernik bez spodu z białą czekoladą/Adobe Stock, Angelika Heine

Sernik z truskawkami to idealny deser na upalne dni. Soczyste truskawki doskonale komponują się z delikatną masą serową, tworząc lekki i aromatyczny deser.

Składniki:

1 kg twarogu na sernik,

200 g cukru,

5 jajek,

200 ml śmietany 30%,

1 opakowanie budyniu waniliowego,

1 łyżka mąki pszennej,

300 g truskawek.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzej do 170°C. Twaróg utrzyj z cukrem, aż powstanie puszysta, gęsta masa. Następnie dodawaj po jednym jajku, ciągle miksując na niskich obrotach. Dodaj śmietanę, proszek budyniowy i mąkę, a następnie całość delikatnie wymieszaj. Masę serową przelej do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Truskawki umyj, pokrój na połówki i ułóż na wierzchu masy serowej. Możesz także kilka z nich powciskać do środka masy. Wstaw do piekarnika i piecz około 60 minut, aż sernik się zarumieni. Wystudź sernik w piekarniku z uchylonymi drzwiami, następnie przełóż do lodówki.

fot. Puszysty sernik bez spodu z truskawkami/Adobe Stock, voloshin311

Sernik z malinami i kruszonką to wyjątkowe połączenie, dość niecodzienne. Kruszonka kojarzy się zazwyczaj z ciastami lanymi lub drożdżowymi, np. pleśniakiem. Połączenie delikatnej masy serowej i lekko kwaskowatych malin to doskonały przepis na pyszny deser dla całej rodziny.

Składniki:

1 kg twarogu mielonego,

200 g cukru,

5 jajek,

200 ml śmietany 30%,

70 g mąki ziemniaczanej,

1 łyżka mąki pszennej,

200 g malin.

Składniki na kruszonkę:

100 g zimnego masła,

100 g cukru,

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzej do 170°C, na dnie umieść naczynie żaroodporne z ciepłą wodą. Ser utrzyj z cukrem na wysokich obrotach miksera, aż powstanie gęsta, puszysta masa. Następnie powoli dodawaj po jednym jajku, miksując tym razem na niskich obrotach, ale nie wyłączając miksera. Następnie dodaj śmietanę, obie mąki i delikatnie wymieszaj. Masę serową przelej do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Maliny ułóż na wierzchu masy serowej. Przygotuj kruszonkę: masło rozetrzyj z cukrem w palcach, aż powstanie sypka masa, posyp nią maliny. Piecz około 60 minut do suchego patyczka. Studź sernik w piekarniku z uchylonymi drzwiami, następnie schłódź w lodówce.

fot. Sernik bez spodu z malinami/Adobe Stock, mizina

