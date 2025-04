Spaghetti carbonara i spaghetti bolognese to jedne z najpopularniejszych dań kuchni włoskiej. Co ciekawe, oryginalny przepis na spaghetti carbonara nie zakłada wcale użycia śmietany. Kremowa konsystencja jest osiągana tylko i wyłącznie dzięki... żółtkom. Jak zrobić spaghetti bolognese według włoskiej receptury? Nie możesz zapomnieć o włoszczyźnie - sos powinien być podlany rosołem i gotować się przez około... 2 godziny. Nie martw się długim czasem przygotowania - mamy dla ciebie także szybki przepis na spaghetti!

Reklama

Przepis na spaghetti carbonara

Włoska carbonara nie zawiera ani śmietany, ani cebuli, ani pieczarek - pomimo że w Polsce często przyrządzamy ją właśnie w ten sposób. Jak zatem przygotować prawdziwe spaghetti carbonara według oryginalnego przepisu? Oto składniki na 4 porcje:

380 g makaronu spaghetti,

200 g boczku,

1 żółtko,

2 całe jajka,

70 g parmezanu,

oliwa z oliwek,

pieprz,

sól.

Zagotuj w garnku 4 litry osolonego wrzątku. Wrzuć na niego makaron do spaghetti, uprzednio wsypując 2 łyżeczki soli. Czas gotowania sprawdź na opakowaniu i gdy makaron będzie już prawie al dente, na rozgrzanej patelni przesmaż boczek (nie dodawaj żadnego tłuszczu!). Teraz odcedź makaron i dorzuć go do mięsa, skrop odrobiną oliwy i smaż, mieszając.

W miseczce roztrzep żółtko, jajka, dodaj starty na drobnych oczkach parmezan, a także odrobinę soli. Masę jajeczną przelej do dużej miski i dodaj do niej gorący makaron z boczkiem, szybko wymieszaj. Jajka powinny lekko się ściąć po połączeniu z masą makaronową. Danie dopraw jeszcze pieprzem oraz solą. I już! Gotowe pyszne spaghetti carbonara - przepis pochodzi prosto z Włoch!

Zobacz więcej przepisów na dania z makaronem

Spaghetti bolognese: przepis

Przygotowanie spaghetti z mięsem mielonym według tradycyjnej receptury jest niestety dość czasochłonne. Sos do spaghetti bolognese powinien dusić się przez około... 2 godziny. Warto jednak spróbować przyrządzić to danie właśnie w ten sposób, bo tylko wtedy będzie mieć naprawdę niepowtarzalny smak!

Składniki na 4 porcje bolognese to:

60 dag mielonego mięsa,

łodyga selera naciowego,

2 marchewki,

pomidory w puszce,

2 łyżki oliwy z oliwek,

zioła prowansalskie,

200 ml mleka,

40 dag makaronu spaghetti,

pieprz,

sól.

Przesmaż mięso mielone na patelni z oliwą, dopraw solą i pieprzem. Marchewkę i seler pokrój, dodaj do mięsa, smaż. Dorzuć zioła, pomidory z puszki i duś przez 15 minut na dużym ogniu. W razie potrzeby dopraw ponownie. Teraz do masy mięsnej dolej mleko i zmniejsz ogień. Gotuj przez 2,5 godziny. Pod koniec gotowania przygotuj makaron według przepisu na opakowaniu. Wymieszaj z gotowym sosem spaghetti.

Spaghetti: kalorie

Dietetyczne spaghetti z kurczakiem i makaronem pełnoziarnistym ma około 400 kalorii (przeciętna porcji o wielkości 250 g). 100 g takiej potrawy ma więc mniej więcej 150 kalorii. Z kolei porcja spaghetti bolognese, która ma 400 g, liczy 600 kalorii (jeśli posypiemy ją dodatkowo parmezanem). Spaghetti carbonara to prawie 550 kalorii.

Inne popularne rodzaje spaghetti to spaghetti ze szpinakiem, spaghetti z tuńczykiem, spaghetti napoli, spaghetti z krewetkami, spaghetti z cukinią, spaghetti z łososiem, spaghetti z pesto, spaghetti z owocami morza, spaghetti z klopsikami, a także spaghetti z pieczarkami.

Reklama

Sprawdź więcej książek kucharskich według redakcji Polki.pl

Poniżej znajdziesz jeszcze 27 przepisów na spaghetti!