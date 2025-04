Sosy do jajek to świetna propozycja na urozmaicenie jajecznych potraw. Sprawdzają się nie tylko na Wielkanoc, ale także zawsze wtedy, kiedy chcesz przygotować przekąski z jajkami w roli głównej. Jakie sosy wykorzystać, aby smak jajek był wyrazisty i ciekawy?

Spis treści:

Sosy do jajek musisz dopasować do preferencji domowników. Najlepiej jest zrobić kilka, aby każdy znalazł coś dla siebie i wyszedł zadowolony. Aromatyczne, wyraziste i delikatne sosy świetnie pasują do jajek podczas wielkanocnego śniadania, ale idealnie sprawdzają się także podczas spotkań z rodziną czy znajomymi.

Najlepsze sosy do jajek to:

sos tatarski,

sos chrzanowy,

sos koperkowy,

sos musztardowo-miodowy.

To chyba jeden z najpopularniejszych sosów do jajek. Przypomina nieco grecki sos tzatziki i jest bardzo prosty do zrobienia. Ma łagodny smak, ale możesz go dodatkowo wzmocnić czosnkiem albo większą ilością cebuli.

Składniki:

średnia cebula lub szalotka,

średni ogórek konserwowy posiekany lub starty na małych oczkach,

ok. 250 g majonezu,

mały ząbek czosnku,

3 łyżki soku z cytryny,

2 łyżeczki musztardy,

sól i pieprz,

natka pietruszki,

szczypiorek,

łyżka posiekanych kaparów.

Sposób przygotowania:

Pietruszkę i szczypiorek posiekaj drobno, czosnek przeciśnij przez praskę, cebulę lub szalotkę pokrój na drobno, a następnie wszystko wymieszaj z majonezem. Dodaj ogórki i kapary, a następnie musztardę (najlepsza będzie dijon lub francuska). Wymieszaj całość i dopraw wedle uznania. Na koniec wymieszaj całość z sokiem z cytryny i pozostaw na minimum godzinę, aby wszystkie smaki dobrze się ze sobą “przegryzły”. Przed podaniem możesz udekorować miseczkę z sosem do jajek świeżym szczypiorkiem.

fot. Sosy do jajek: sos tatarski/Adobe Stock, Stepanek Photography

Sos koperkowy jest delikatny i łagodny w smaku, więc sprawdzi się na każdym imprezowym czy świątecznym stole. Będzie idealny także dla najmłodszych, a do jego przygotowania potrzebujesz tylko kilku składników.

Składniki:

posiekany drobno koperek,

4 kopiate łyżki jogurtu naturalnego gęstego (może być grecki lub skyr),

2 ząbki czosnku lub łyżeczka mielonego,

ok. 100 ml majonezu.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj ze sobą majonez i jogurt. Dodaj czosnek i koperek. Dopraw do smaku solą i pieprzem, a następnie dobrze wymieszaj sos do jajek. Odstaw do lodówki na ok. godzinę i podawaj z koperkową dekoracją.

fot. Sosy do jajek: sos koperkowy/Adobe Stock, lounom

Sos chrzanowy jest bardzo wyrazisty, dzięki czemu sprawdzi się jako przełamanie delikatnego smaku jajek. Ze względu na to, że chrzan jest dość ostry, taki sos może nie przypaść każdemu do gustu, jednak – jeśli chcesz – możesz zmniejszyć nieco ilość chrzanu, aby dopasować sos do preferencji gości.

Składniki:

łyżka startego na małych oczkach chrzanu,

łyżeczka octu winnego,

kopiata łyżka majonezu,

ok. 100 g śmietany lub jogurtu naturalnego,

sól i pieprz do smaku,

natka pietruszki.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj majonez, ocet i chrzan. Mieszaj dokładnie, aż wszystkie składniki dobrze się połączą. Dopraw solą i pieprzem do smaku, a następnie dodaj odrobinę posiekanej pietruszki. Odstaw sos do jajek na ok. godzinę do lodówki.

fot. Sosy do jajek: sos chrzanowy/Adobe Stock, Brent Hofacker

Sos musztardowy to słodko-ostra propozycja sosu do jajek. Posiada wyrazisty smak i pasuje do wielu jajecznych przekąsek.

Składniki:

łyżka musztardy dijon albo francuskiej,

łyżka miodu,

100 ml jogurtu naturalnego,

sól i pieprz do smaku,

opcjonalnie odrobina słodkiej lub ostrej papryki.

Sposób przygotowania:

Musztardę wymieszaj z miodem, a następnie połącz z jogurtem naturalnym. Mieszaj, aż składniki dobrze się połączą. Dopraw solą i pieprzem. Jeśli chcesz, dodaj trochę papryki mielonej (słodkiej lub ostrej). Odstaw na ok. godzinę do lodówki.

fot. Sosy do jajek: sos musztardowo-miodowy/Adobe Stock, Ildi

