Nie ma chyba tak niedocenionej ostatnio rośliny strączkowej jak soczewica. Przepisy, które zwykle goszczą w naszych kuchniach to głównie pierogi lub zupa z soczewicy. Tymczasem ta roślina daje naprawdę dużo możliwości w kuchni: od kotletów i placków, po nawet wegetariański zamiennik dla mięsa mielonego.

Reklama

Warto też zapoznać się z wartościami odżywczymi soczewicy.

Jak gotować soczewicę?

Smak soczewicy zaczyna się już w garnku. Należy pamiętać, by jej zbyt wcześnie nie posolić - wtedy stanie się twarda i nie będzie się nadawać do wielu potraw. Musisz też pamiętać, by jej nie przegotować. Szczególnie czerwona soczewica bardzo łatwo się rozpada i może się zdarzyć, że zamiast pojedynczych ziarenek będziesz mieć papkę.

Nasza rada? Cały czas kontroluj jej konsystencję. Jeśli czujesz, że już jest gotowa, osól ją, wyłącz palnik i daj jej dojść przez jakieś 10 minut.

Soczewica: przepisy

Wspomniałyśmy wcześniej o alternatywie dla mięsa mielonego, którą w domowym zaciszu możesz przygotować w domu. Wiele osób pewnie złapałoby się w tym momencie za głowę, jednak gwarantujemy, że warto spróbować i wykorzystać to niemięso np. w spaghetti bolognese!

Nie potrzebujesz do tego wyszukanych składników ani sprzętu. Oprócz ugotowanej soczewicy będziesz potrzebować:

nieaktywnych płatków drożdżowych,

czosnku i cebuli w proszku,

papryki wędzonej w proszku,

soli i duuużo świeżo zmielonego pieprzu.

Reklama

Wszystko przesmaż razem na patelni. Możesz dodać odrobinę aromatu dymu wędzarniczego. Następnie użyj tak przygotowanej soczewicy w lazanii lub innej zapiekance. Smacznego!

Jeśli w twojej kuchni zalega soczewica, przepisy, które przygotowałyśmy, pomogą ci ją wykorzystać: