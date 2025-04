Soczewica to doskonałe źródło błonnika, o niskiej zawartości tłuszczu. Z łatwością możemy ją dodawać do sałatek, sosów lub zup, które doskonale zagęszcza. Z powodzeniem zastępuje mięso – sprawdza się w podczas przygotowywania jarskich kotletów. Sprawdź nasze przepisy z wykorzystaniem soczewicy!

Jak gotować soczewicę?

Do przygotowania gotowanej soczewicy wykorzystujemy:

pół szklanki dowolnej soczewicy, czerwonej lub zielonej

2 szklanki wody

szczypta soli

ząbek czosnku

Na początku dokładnie płuczemy soczewicę pod bieżącą wodą i przelewamy przez sitko. Robimy to przynajmniej dwukrotnie. Do garnka wlewamy wodę i wsypujemy soczewicę. Doprawiamy solą. Doprowadzamy całość do wrzenia, a następnie gotujemy na wolnym ogniu przez około 30 minut do miękkości. Dodatkowo po ugotowaniu doprawiamy jeszcze jedną porcją soli. Na koniec przeciskamy czosnek przez praskę i mieszamy razem z ugotowanymi ziarenkami. Tak przygotowana doskonale sprawdza się jako baza do zupy krem lub sałatek.

Soczewica z ryżem: przepis

Oto składniki na soczewicę z ryżem:

2 łyżki oliwy z oliwek

2 średnie cebule

2 szklanki wody

szklanka wywaru warzywnego

szklanka ryżu

szklanka soczewicy

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić soczewicę z ryżem?

Na rozgrzaną patelnię wlewamy oliwę z oliwek i siekamy drobno cebule. Dusimy przez około 2-3 minuty do zrumienienia. Do garnka wlewamy wodę i zagotowujemy – wsypujemy soczewicę i gotujemy na małym ogniu przez około 15 minut. Ryż dusimy na patelni w wywarze warzywnym, doprawionym solą i pieprzem. Wszystkie składniki mieszamy ze sobą i układamy na głębokim talerzu. Przygotowana w ten sposób ciekawie komponuje się z dowolnie wybranymi ziołami.

Zupa z soczewicy

Oto składniki na zupę z soczewicy:

3 łyżeczki oliwy z oliwek

średnia cebula

3 średnie marchewki

3 ząbki czosnku

szczypta przyprawy curry

szklanka soczewicy

3 szklanki wywaru warzywnego

puszka pomidorów

szczypta soli

szczypta pieprzu

2 łyżeczki soku z cytryny

Jak zrobić zupę z soczewicy?

W dużym garnku rozgrzewamy oliwę z oliwek i podsmażamy posiekaną wcześniej cebulę. Przeciskamy czosnek przez praskę i dodajemy do reszty. Kroimy w cienkie plasterki marchewki. Wcześniej przepłukaną soczewicę gotujemy razem z pomidorami, marchewką oraz sokiem z cytryny. Całość zalewamy wywarem warzywnym lub opcjonalnie, drobiowym lub wołowym. Całość dusimy przez 30 minut do miękkości. Możemy zostawić warzywa w obecnej formie lub zmiksować na krem. Tak przygotowaną zupę serwujemy z grzankami lub podprażonymi ziarnami słonecznika i dyni.

