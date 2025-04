Śniadanie powinno być jak najbardziej urozmaicone. W tygodniu, gdy zazwyczaj nie mamy czasu na długie przygotowania, w biegu chwytamy jogurt lub kanapkę. Prosto i szybko można jednak przygotować również owsiankę czy zupę mleczną.

Weekendowe śniadanie to za to często okazja do powolnej celebracji poranka. Wtedy częściej przyrządzamy pancakes, naleśniki, szakszukę lub omlety. To jednak nie są jedyne pomysły na smakowite śniadanie.

Spis treści:

Owsianka to świetny pomysł na zdrowy początek dnia. Możesz przygotować ją na wiele sposobów: z owocami, dżemem, jogurtem naturalnym czy masłem orzechowym. Dodaj do niej także ulubione pestki, korzenne przyprawy oraz dobrej jakości miód. Takie śniadanie zapewni energię na wiele godzin.

Składniki na 1 porcję:

4 czubate łyżki płatków owsianych górskich,

200 ml mleka,

1 łyżka masła orzechowego,

ulubione dodatki: owoce świeże lub mrożone, posiekane bakalie, wiórki kokosowe.

Sposób przygotowania:

Wsyp płatki owsiane do garnka, zalej mlekiem i zagotuj. Dodaj łyżkę masła orzechowego, gotuj na małym ogniu ok. 5 minut, a następnie zdejmij z ognia i odstaw na kolejne 3-5 minut, aby płatki napęczniały. Przełóż owsiankę do miski i dodaj pokrojone owoce. Możesz dodać też posiekane bakalie lub wiórki kokosowe.

fot. Co na śniadanie na słodko/Adobe Stock, New Africa

Tosty francuskie to świetny pomysł na wykorzystanie czerstwego pieczywa na śniadanie. Najlepiej nadaje się do nich pszenny chleb tostowy, bułka paryska lub chałka drożdżowa. Możesz wykorzystać też bagietkę pokrojoną w mniejsze kromeczki.

Składniki:

kromki chleba tostowego, bułki paryskiej lub chałki,

125 ml mleka,

2 jajka,

łyżka cukru wanilinowego,

cynamon,

masło do smażenia.

Sposób przygotowania:

Do miseczki wlej mleko i wbij jajka. Rozkłóć widelcem i wymieszaj z cynamonem oraz cukrem wanilinowym, aż powstanie jednolita masa. Na patelni rozgrzej odrobinę masła. Kromki pieczywa namaczaj z obu stron w masie jajeczno-mlecznej. Smaż na rozgrzanym tłuszczu, aż będą rumiane z obu stron. Gotowe tosty francuskie podawaj z dżemem lub masłem orzechowym. Świetnie sprawdzi się także ricotta i miód, a także oczywiście świeże owoce.

fot. Co na śniadanie: tosty francuskie na słodko/Adobe Stock, eivaisla

Łosoś to świetny dodatek do śniadania na słono. Idealnie komponuje się ze świeżymi ziołami, białym naturalnym serkiem oraz pszennymi bajglami czy maślanymi croissantami. Możesz też połączyć go z jajkiem w koszulce.

Składniki:

2 rogaliki maślane,

100 g łososia kanapkowego,

2 łyżki białego serka,

dowolna sałata,

sól i pieprz,

ulubione świeże zioła.

Sposób przygotowania:

Rogaliki nakrój wzdłuż, ale nie przecinaj całkowicie. Posmaruj obie połówki serkiem, posyp solą i pieprzem oraz połóż umyte i osuszone kawałki sałaty. Na koniec połóż kawałki łososia oraz świeże zioła. Możesz dodatkowo sypnąć pestki dyni lub słonecznika.

fot. Eleganckie śniadanie co podać/Adobe Stock, galinaigv

Ryż na mleku to nieco bardziej czasochłonne danie - będzie się gotować przez około 25-30 minut i wymaga ciągłego mieszania. Warto jednak przyrządzić je na weekendowe śniadanie dla dziecka, ale też dla innych domowników. To pyszna propozycja na dobry początek dnia.

Składniki na 2 porcje:

około 100 g ryżu,

około 550 ml mleka,

cynamon,

cukier wanilinowy,

owoce do serwowania: np. starte jabłko.

Sposób przygotowania:

Wsyp ryż do rondelka i zalej około 500 ml mleka. Dodaj cynamon i cukier wanilinowy. Gotuj, cały czas mieszając. Gdy masa zacznie gęstnieć, podlewaj stopniowo mlekiem. Ryż na mleku musisz gotować, aż ziarenka staną się miękkie. Muszą też wchłonąć większość mleka. Zazwyczaj trwa to około 25-30 minut. Przez ten czas nie możesz przerywać mieszania - to danie bardzo łatwo przypalić! Gotowy ryż przełóż do miseczek i udekoruj owocami, dżemem czy dowolnymi dodatkami.

fot. Co na śniadanie dla dziecka/Adobe Stock, Nata Bene

Bardzo popularną propozycją na pyszne i pożywne śniadanie, jest szakszuka. Możesz przygotować ją na kilka sposobów, dodając ulubione przyprawy i zioła. Szakszuka bardzo lubi towarzystwo cynamonu, kardamonu oraz kolendry. Podawaj ją z chrupiącym pieczywem.

Składniki:

2 jajka,

puszka pomidorów krojonych,

sól i pieprz,

połówka małej papryki,

mały ząbek czosnku,

sól i pieprz,

świeża natka pietruszki.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzej odrobinę oleju i podsmaż krótko pokrojoną w kostkę paprykę. Następnie wlej pomidory z puszki i przeciśnij czosnek. Dopraw do smaku i krótko smaż, aż całość lekko zgęstnieje i się zredukuje. Następnie zmniejsz ogień na minimalny, zrób dwa wgłębienia w sosie i wbij do środka jajka. Posyp je solą i pieprzem, przykryj patelnię i smaż kilka minut, aż całe białko się zetnie. Udekoruj posiekaną natką i dowolnymi dodatkami (mogą to być pestki, orzechy lub zioła).

fot. Co na śniadanie: szakszuka/Adobe Stock, gkrphoto

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 25.03.2020.

