Romantyczne śniadanie warto przygotować nie tylko na walentynki czy z okazji rocznicy ślubu. Śniadanie podane do łóżka osłodzi początek dnia i sprawi, że ten będzie naprawdę udany.

Reklama

Co przygotować na śniadanie do łóżka by nie narobić hałasu (aby nie zbudzić ukochanej osoby) i nie spędzić w kuchni więcej niż 30 minut? Oto nasze gotowe pomysły na romantyczne śniadanie do łóżka.

Placuszki na maślance

Składniki:

200 g mąki,

1 szklanka maślanki naturalnej,

1 jajko,

1 łyżka cukru,

pół łyżeczki sody oczyszczonej,

pół łyżeczki soli,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Maślankę wyjętą z lodówki delikatnie podgrzej, by miała temperaturę pokojową lub była odrobinę ciepła. Wlej do miski. Wbij jajko i dodaj pozostałe składniki, wymieszaj rózgą, aby masa miała jednolitą konsystencję (bez grudek). Odstaw na kilka minut. Na patelni rozgrzej olej. Porcje ciasta nabieraj łyżką i wykładaj na tłuszcz. Smaż do lekkiego zrumienienia na średnim ogniu, z obu stron. Po usmażeniu osącz z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym.

Co jeszcze ułożyć na tacy?

Do placuszków na maślance podaj kakao lub kawę, do wyboru warto też podać sok lub wodę, a w dodatkowych miseczkach pokrojone surowe owoce, miód i konfiturę.

fot. Adobe Stock

Omlet z warzywami w kształcie serca

Dobry pomysł na śniadanie do łóżka to także omlet z warzywami. My polecamy wersję w kształcie serca.

Składniki:

3 jajka,

4 łyżki mąki,

pół pęczka szczypiorku,

1 szklanka warzyw na patelnię,

kilka pomidorków koktajlowych,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Białka ubij ze szczyptą soli, dodaj żółtka i mąkę, wymieszaj. Warzywa na patelnię podsmaż, odlej wodę. Dodaj warzywa do masy jajecznej, wymieszaj. Omlet smaż na średnim ogniu, a gdy jajka się zetną, przewróć na drugą stronę. Gotowy omlet posyp posiekanym szczypiorkiem.

Co jeszcze ułożyć na tacy?

Na dodatkowym talerzyku ułóż pieczywo np. kilka kromek bagietki, którą dodatkowo możesz podgrzać w piekarniku. Dobrym pomysłem mogą też być tosty.

Nie zapomnij o napojach: kawa, herbata, sok.

fot. Adobe Stock

Co jeszcze możesz podać na śniadanie do łóżka? Polecamy przepis na piętrową kanapkę z jajkiem, omlet ze szpinakiem oraz minipizze w kształcie serc.

Jeśli osoba, której chcesz zrobić niespodziankę lubi mieć wybór i jest fanem muesli, w oddzielnych miseczkach podaj różne rodzaje płatków, owoce świeże i suszone, jogurt, mleko.

Romantyczne śniadanie możecie również przygotować wspólnie i zjeść je w łóżku lub przy stole. To równie dobry pomysł na celebrowanie święta zakochanych, jak kolacja dla dwojga.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Weroniki Kwaśniak. Pierwotnie został opublikowany 12.02.2014.

Reklama

Sprawdź też inne pomysły na romantyczne śniadanie: