Wystarczą tradycyjne filety śledziowe i kilka słodkich składników, aby przygotować idealne śledzie na słodko. Będą doskonale komponować się z czerwonym winem i innymi wyskokowymi trunkami. Podawaj je jako sałatkę do głównego dania albo samodzielną przekąskę.

Reklama

Spis treści:

Śledzie po szwedzku to pyszny, słodki przepis na świąteczne (i nie tylko) filety. Wykorzystasz do ich przygotowania słodką musztardę - w takiej formie śledzie smakują pysznie i świetnie sprawdzą się jako dodatek do głównego dania albo jako szybka, imprezowa przekąska.

Składniki:

ok. 6 szt. filetów śledziowych,

300 ml mleka,

2 łyżki miodu,

2 łyżki musztardy miodowej albo stołowej,

5 łyżek oleju,

sól i pieprz,

koperek,

garść rodzynek.

Sposób przygotowania:

Śledzie opłucz i włóż do naczynia z mlekiem. Pozostaw na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Mleko wyciągnie większość słonego posmaku. Po tym czasie wyjmij śledzie z mleka, opłucz i osusz na papierowym ręczniku. Przygotuj sos, mieszając ze sobą musztardę, miód, olej oraz przyprawy. Całość dobrze połącz. Śledzie pokrój na kawałki i obtocz dokładnie w sosie. Możesz także je polać. Udekoruj koperkiem i rodzynkami.

fot. Śledzie na słodko po szwedzku/Adobe Stock, mbt_studio

Śledzie na słodko uwielbiają towarzystwo rodzynek i żurawiny. Dobrze komponują się także z miodem. Możesz przygotować pyszny, słodko-kwaśny sos i połączyć je z matiasami. Efekt będzie doskonały!

Składniki:

500 g matiasów,

2 duże cebule,

2 garści rodzynek,

150 ml octu winnego,

100 g koncentratu pomidorowego,

łyżka cukru,

łyżka soku z cytryny,

5 łyżek oleju,

kilka listków laurowych,

kilka ziarenek ziela angielskiego.

Sposób przygotowania:

Filety dokładnie opłucz i osusz na papierowym ręczniku, a następnie pokrój w grubsze kawałki. Do rondelka przełóż koncentrat pomidorowy, ziele angielskie, listki laurowe, ocet oraz sok z cytryny. Lekko podgotuj, dodaj cukier i mieszaj, aż się rozpuści. Cebulę pokrój w piórka lub kostkę, dodaj do śledzi i polej całość olejem. Dodaj rodzynki i zamieszaj. Następnie wymieszaj rybę z ciepłym, ale nie gorącym sosem.

fot. Śledzie na słodko z rodzynkami/Adobe Stock, gkrphoto

Ten przepis to przepyszna wariacja na temat śledzi na słodko. Połącz je z pomarańczą i suszoną śliwką, aby stworzyć doskonałe, świąteczne danie. Śledzie w tej postaci idealnie sprawdzą się na wigilijnym stole.

Składniki:

500 g filetów śledziowych,

2 duże pomarańcze,

2 garści suszonych śliwek,

350 ml mleka,

4 łyżki miodu,

garść bakalii.

Sposób przygotowania:

Śledzie dokładnie opłucz pod bieżącą wodą, aby straciły słony smak, a następnie umieść je na ok. 8 godzin w mleku. Po tym czasie jeszcze raz lekko je opłucz, osusz i pokrój na dłuższe kawałki. Każdy z nich zwiń w rulon. Pomarańcze pokrój w plastry, rozłóż na talerzu i polej 2 łyżkami miodu. Na wierzchu ułóż rolki ze śledzi i dodaj po jednej lub dwóch suszonych śliwkach. Posyp całość bakaliami i polej resztą miodu. Wskazówka: pomarańcze możesz wcześniej skarmelizować.

fot. Śledzie na słodko z suszoną śliwką/Adobe Stock, agneskantaruk

Reklama

Zobacz także inne przepisy na śledzie na słodko i nie tylko: