Sernik pieczony

Ten rodzaj ciasta możesz przygotować zarówno z twarogu (najlepiej 3-krotnie zmielonego), jak i sera twarogowego z wiaderka lub serka philadelphia. Jeżeli chcesz obniżyć kaloryczność wypieku, użyj serek homogenizowany, jogurt grecki lub naturalny. W zależności od zawartości tłuszczu użytego sera, do masy serowej dodaj mąkę ziemniaczaną, jajka lub mąkę pszenną. Zobacz, jaki rodzaj sernika sprawdzi się dla ciebie najlepiej!

Reklama

Sernik z brzoskwiniami – możesz wykorzystać owoce z puszki lub świeże. Najczęściej jest przygotowywany w postaci pieczonej, z kruszonką oraz pianką z wierzchu. Jeżeli nie masz ich pod ręką, wystarczy zastąpić je gruszkami lub duszonymi jabłkami.

Sernik z rosą – klasyczny wypiek z pianką bezową, która nakładana jest na wierzch sera. Istotne jest, aby pojawiła się dopiero pod koniec pieczenia sera. Po upływie godziny powinny pojawić się kropelki cukrowej rosy.

Sernik wiedeński – aksamitne i puszyste ciasto pieczone z twarogu mielonego 3-krotnie. Najczęściej spora ilość jajek (około 10) na 26 cm tortownicę sprawia, że jest intensywnie żółty i delikatny. Dobrze ubite białka to warunek sukcesu. Polecany zwłaszcza podczas Wielkanocy i Bożego Narodzenia.

Sernik królewski – kakaowa kruszonka i spód to charakterystyczna cecha tego ciasta. Do masy serowej możesz dodać rodzynki i inne bakalie. To ciężki i zwarty sernik, który może być zrobiony z dowolnego sera. Kolejny faworyt na święta wielkanocne i Boże Narodzenie.

Sernik nowojorski – jak nazwa wskazuje, przepis pochodzi z Nowego Yorku. Przygotuj ser philadelphia lub inny kremowy. Jeżeli jest trudno dostępny, wystarczy połączenie mielonego twarogu z kwaśną śmietaną.

Sernik krakowski – to inaczej sernik z kratką. Wykonasz go na bazie ciasta kruchego z masą serową uzupełnioną o skórkę pomarańczową i inne bakalie. To ciężki wypiek z mielonego sera białego, najlepiej tłustego. Sprawdź przepis Magdy Gessler!

Sernik Izaura – to połączenie masy serowej i ciasta kakaowego z polewą czekoladową. Inna nazwa to cielaczek. Jeżeli chcesz uzyskać puszystsze ciasto, wystarczy użyć ser o obniżonej zawartości tłuszczu.

Sernik na zimno

Wykorzystaj gęsty ser twarogowy własnoręcznie zmielony, z wiaderka lub kremowy serek typu philadelphia. W zależności od zawartości tłuszczu, należy dodać mąkę ziemniaczaną, żelatynę, agar-agar (w wersji wegańskiej) lub jajka, aby masa była zwarta. To szybki w przygotowaniu deser, który musi pozostać w lodówce przez 2 godziny lub najlepiej przez całą noc. W takim przypadku najlepiej wykonać sernik na zimno dzień przed serwowaniem.

Sernik z musem – zrobisz go na bazie śmietanki z dodatkiem czekolady, wanilii lub mrożonych owoców. Warstwa serowa jest cięższa, dlatego najlepiej, aby pojawiła się na spodzie.

Sernik na herbatnikach – jeden z najbardziej znanych to Chatka Baby Jagi z czekoladową polewą. Jeżeli chcesz zredukować dodatek masła, wystarczy użyć gęstszy ser twarogowy lub wymieszać masę z mąką ziemniaczaną czy kaszą manną.

Sernik bez sera – inna nazwa to ciasto styropian. Możesz użyć jogurt naturalny lub jogurt grecki. Jest szczególnie polecany w przypadku osób na diecie.

Dodatki do bazowej masy serowej

Sernik z wiśniami – inaczej zwany sernikiem japońskim. W klasycznej wersji występuje na spodzie kakaowym na biszkopcie. Masę serową zrobisz z połączenia frużeliny, wiśni w syropie lub owoców z kompotu lub dżemu.

Sernik z truskawkami – tradycyjnie przygotowywany z galaretką, w której zatopione są owoce. Wykorzystaj świeże lub mrożone. Żelatyna w masie serowej utrzyma odpowiednią konsystencję deseru.

Sernik dyniowy – idealne ciasto na Halloween. Wykonasz je z dodatkiem musu dyniowego lub puree, które zrobisz samodzielnie z pieczonej dyni.

Problemy podczas przygotowania każdego rodzaju sernika

Opadanie – głównym problemem jest nieodpowiednie wyciąganie ciasta z piekarnika. Powinno studzić się po upieczeniu w jego wnętrzu z otwartymi drzwiczkami. To zapobiegnie opadaniu.

Brak tężenia – to główny problem pojawiający się w sernikach na zimno. Dodana żelatyna powinna rozpuszczać się w letniej wodzie, by nie stracić właściwości żelujących.

Pękanie – rozwarstwieniu ciasta zapobiegnie naczynie żaroodporne wypełnione wodą i wstawione do piekarnika pod ciasto. Podczas pieczenia para wodna zwilża brzegi i wierzch i chroni przed pękaniem.

Reklama

Pojawienie się wody – po dodaniu galaretki do sernika bez pieczenia istnieje ryzyko wypływania wody. Jeżeli chcesz temu zapobiec, wystarczy rozpuścić ja w zmniejszonej ilości wody, niż rekomendowana na opakowaniu. Dopiero gdy odpowiednio stężeje, można wylać ją do formy.