Sernik to w naszej tradycji jedno z najważniejszych ciast - w końcu stawiamy go i na bożonarodzeniowym, i na wielkanocnym stole. Ten wypiek doczekał się wielu wersji - przepisów na sernik jest mnóstwo, ale podstawą ciasta jest dobrej jakości ser. Najczęściej sięgamy po sery twarogowe w wiaderkach, które nie wymagają dodatkowego mielenia. Pamiętaj, że na jakości sera nie ma co oszczędzać. Jeśli wybierzesz taki o wodnistej konsystencji, struktura sernika świątecznego będzie pozostawiać wiele do życzenia.

Reklama

W naszym zbiorze zebrałyśmy aż 47 najlepszych przepisów na sernik świąteczny w różnych wariantach. Zachęcamy, żebyś znalazła wśród nich swój ulubiony!

Przepis na czekoladowy sernik świąteczny

Czekoladowy sernik świąteczny przygotujesz bez pieczenia. Możesz zaszaleć z dekoracją - w końcu święta to najlepszy czas, żeby bogato zdobić swoje wypieki.

Składniki:

100 g masła,

500 g sera twarogowego o kremowej konsystencji,

200 g herbatników kakaowych lub czekoladowych,

łyżka cukru wanilinowego,

5 łyżek cukru pudru,

300 ml śmietany kremówki,

100 g gorzkiej czekolady + dodatkowo starta czekolada do dekoracji lub posypka czekoladowa.

Sposób przygotowania:

Herbatniki czekoladowe dokładnie pokrusz na małe kawałki. Możesz to zrobić np. w moździerzu, porozbijać je tłuczkiem albo umieścić w woreczku strunowym i rozwałkować wałkiem. W garnku roztop masło. Dodaj pokruszone ciastka. Wymieszaj masę ciasteczkową. Wyłóż na dno tortownicy. Wstaw do lodówki do schłodzenia. Czekoladę rozpuść w rondelku. Kremówkę ubij w misce na sztywną pianę. Ser twarogowy zmiksuj w osobnym naczyniu z cukrem pudrem i cukrem wanilinowym. Dodaj do masy serowej najpierw roztopioną czekoladę, a potem bitą śmietanę. Wyłóż masę sernikową na schłodzony spód. Wyrównaj, odstaw do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Po schłodzeniu udekoruj świąteczny sernik startą czekoladą lub posypką czekoladową.

Zdjęcia, stylizacja i potrawy: Artur Rogalski, Ewa Gmiter-Rogalska, Anna Borowska/licencja

Przepis na gotowany sernik świąteczny

Składniki:

300 g masła,

450 g mąki pszennej,

2 żółtka,

200 g cukru pudru,

3 łyżki śmietany 18%.

Na masę serową:

150 g masła,

1 kg sera twarogowego,

2 jajka,

8 g cukru wanilinowego,

250 g cukru,

opakowanie budyniu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Z mąki, masła, cukru, żółtek i kwaśnej śmietany, zagnieć kruche ciasto. Podziel ciasto na 4 części o równej wielkości, rozwałkuj na płasko. Upiecz na złoty kolor w 180 stopniach C (potrwa to prawdopodobnie ok. 20 minut). Część składników na masę serową, czyli ser twarogowy, masło i jajka, włóż do garnka. Podgrzewaj na małym ogniu, aż całość zacznie się gotować. Uwaga - często mieszaj, żeby masa się nie przypaliła. Dodaj cukier, cukier wanilinowy i proszek budyniowy. Dokładnie wymieszaj i ponownie zagotuj. Nie gotuj dłużej, niż do momentu wrzenia. Masę serową przestudź, tak aby była ciepła, ale nie gorąca. Przekładaj nią upieczone blaty ciasta. Na wierzchu gotowanego sernika świątecznego również powinna znajdować się masa serowa. Wstaw na kilka godzin do lodówki, a najlepiej na całą noc. Gdy gotowany sernik świąteczny będzie schłodzony, wierzch możesz ozdobić według własnego uznania.

Zdjęcia, stylizacja i potrawy: Artur Rogalski, Ewa Gmiter-Rogalska, Anna Borowska/licencja

Reklama

Poniżej znajdziesz jeszcze więcej przepisów na sernik świąteczny: