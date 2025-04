Przepis na sernik jest chyba jednym z najczęściej modyfikowanych. W przepiśniku siostry Anastazji znajdziesz przynajmniej 40 różnych pomysłów na ten tradycyjny słodki wypiek. Możesz przygotować go z dodatkiem ulubionych owoców, a także w wersji na ciepło i zimno. Zobacz te pyszne przepisy i wybierz swój ulubiony.

Reklama

Spis treści:

Klasyczny puszysty sernik według przepisu siostry Anastazji łatwo przygotujesz na bazie sera z wiaderka. To prosty i szybki wypiek, który idealnie pasuje do kawy czy herbaty. Jeśli dodasz do masy skórkę pomarańczową oraz rodzynki, stworzysz lekki i puszysty sernik krakowski.

Składniki na ciasto:

600 g mąki pszennej,

100 g smalcu,

100 g margaryny,

4 jajka,

150 g cukru pudru,

szczypta soli,

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia.

Składniki na masę serową:

kilogram twarogu na sernik,

2 łyżki mąki ziemniaczanej,

3 jajka M,

160 g drobnego cukru,

200 ml śmietanki 36%

100 g masła,

opakowanie cukru wanilinowego.

Sposób przygotowania:

Zimne masło oraz smalec posiekaj nożem, a następnie dodaj przesianą mąkę i jeszcze chwilę siekaj, aż mąką dobrze obtoczy tłuszcz. W osobnej miseczce roztrzep jajka, dodaj cukier i przełóż do mąki. Dodaj proszek do pieczenia i sól, a następnie zagnieć gładkie ciasto. Wstaw je do lodówki na minimum 30 minut. W tym czasie nastaw piekarnik na 180 stopni. Kiedy ciasto się schłodzi, rozwałkuj je, przełóż na blachę i piecz przez ok. 20 minut. Musi się dobrze zrumienić. Jeśli masz małą blachę, podziel ciasto na 2 części i upiecz 2 mniejsze serniki. Gotowe ciasto wystudź, a w tym czasie przygotuj masę. Oddziel białka od żółtek i ubij na sztywną masę ze szczyptą soli. Ser przełóż do dużego rondelka, stopniowo dodawaj żółtka, cały czas miksując na małych obrotach. Dodaj śmietankę, oba cukry oraz mąkę ziemniaczaną. Zmiksuj całość, a na koniec bardzo ostrożnie dodaj białka i wymieszaj szpatułką. Tak przygotowaną masę przełóż do tortownicy z ciastem i piecz w 170 stopniach 60 minut. Studź przy lekko uchylonych drzwiczkach piekarnika.

fot. Sernik siostry Anastazji/Adobe Stock, archmercigod

Sernik wiedeński charakteryzuje się tym, że nie ma spodu, dzięki czemu jest aksamitny i puszysty. Ten deser uwielbia towarzystwo sosu czekoladowego, domowego karmelu oraz lodów śmietankowych.

Składniki:

kilogram twarogu sernikowego (najlepiej trzykrotnie zmielonego),

250 g cukru,

8 jajek,

200 g masła,

opakowanie budyniu śmietankowego lub waniliowego,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki muszą być w temperaturze pokojowej. Białka oddziel od żółtek. Do miski przełóż miękkie masło i utrzyj je z cukrem przy pomocy miksera. Następnie stopniowo dodawaj po jednym żółtku, cały czas miksując na niskich obrotach. Do masy porcjami dodawaj twaróg, cały czas miksując. Na koniec dodaj budyń w proszku. W osobnej misce ubij białka z dodatkiem soli na sztywną pianę. Następnie ostrożnie dodaj je do serowej masy i wymieszaj szpatułką. Tak przygotowaną masę przełóż do tortownicy i wstaw do piekarnika (170 stopni) na ok. 70 minut. Piecz do suchego patyczka i studź przy lekko uchylonych drzwiczkach. Udekoruj cukrem pudrem, sosem czekoladowym lub owocową konfiturą.

fot. Sernik wiedeński siostry Anastazji/Adobe Stock, New Africa

Orzeźwiający sernik na zimno to pyszna przekąska na lato, ale sprawdzi się także w chłodne dni, w połączeniu z gorącą kawą albo gęstym, kremowym kakao. Możesz przygotować go z ulubionymi owocami, orzechami lub kawałkami gorzkiej czekolady. Świetnie smakuje także udekorowany z wierzchu galaretką.

Składniki:

300 g herbatników,

50 g masła lub margaryny,

kilogram twarogu na sernik,

60 g cukru pudru,

2 łyżki żelatyny,

125 ml mleka,

150 ml śmietanki 36%,

opakowanie cukru wanilinowego.

Sposób przygotowania:

Herbatniki pokrusz lub zmiel w malakserze, a następnie wymieszaj z rozpuszczoną margaryną (może być też masło). Tak przygotowany spód umieść w tortownicy i odstaw do lekkiego stężenia. Twaróg przełóż do miski, dodaj śmietankę, cukier puder oraz wanilinowy. Wymieszaj szpatułką lub mikserem. W rondelku lekko podgrzej mleko (nie może być bardzo gorące), a następnie rozpuść w nim żelatynę. Lekko wystudź i przelej do masy serowej. Dokładnie wymieszaj na jednolitą masę i przełóż do formy ze spodem. Tak przygotowany sernik udekoruj wedle uznania i wstaw do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc.

fot. Sernik na zimno siostry Anastazji/Adobe Stock, Africa Studio

Sernik gotowany to genialny sposób na szybkie ciasto, które praktycznie nie wymaga pieczenia, jeśli jako spód wykorzystasz biszkopty lub herbatniki. Możesz je zrobić w wersji klasycznej albo przekładać masą kilka pięter, tworząc idealne ciasto do kawy.

Składniki:

300 g herbatników

100 g masła + 50 do herbatników,

kilogram sera na sernik,

125 ml mleka,

3 jajka,

150 g cukru,

2 łyżki mąki ziemniaczanej,

opakowanie cukru pudru.

Sposób przygotowania:

Herbatniki pokrusz i połącz z roztopionym masłem (50 g). Gotową "masę" wyłóż na tortownicę i odstaw do wystudzenia i stężenia. W dużym rondelku wymieszaj twaróg sernikowy, resztę masła, jajka, oba cukry i podgrzej. W misce roztrzep mąkę w mleku, tworząc "zawiesinę" i dodaj do masy serowej. Całość zagotuj i potrzymaj na średnim ogniu ok. 3-5 minut. Następnie przełóż na spód z herbatników i odstaw do wystudzenia. Kiedy masa będzie chłodna, wstaw sernik na minimum 6 godzin do lodówki.

fot. Sernik gotowany siostry Anastazji/Adobe Stock, pierre a pierre

Sernik gotowany na miodowym cieście siostry Anastazji

Jeśli chcesz przygotować sernik gotowany na puszystym miodowym biszkopcie, możesz wykorzystać przepis na masę z przepisu wyżej, a do tego (zamiast herbatników) przygotować miękki spód.

Składniki:

500 g mąki pszennej,

80 g cukru,

200 g masła,

2 jajka,

3 łyżki miodu,

łyżeczka sody oczyszczonej,

szczypta cynamonu.

Sposób przygotowania:

Masło posiekaj z przesianą mąką. Dodaj pozostałe składniki i od razu zagnieć miękkie ciasto. Zawiń w folię spożywczą i wstaw do lodówki na minimum 30 minut. Po tym czasie podziel je na 2 lub 3 części, każdą z nich rozwałkuj, umieść w formie i upiecz w 180 stopniach (ok. 15-20 minut). Każdy blat biszkoptu przełóż kremem i połącz w jedno. Odstaw do lodówki na minimum 2 godziny. Możesz dodatkowo podpalić wierzch palnikiem gazowym.

fot. Sernik gotowany na miodowym cieście siostry Anastazji/Adobe Stock, samael334

Sernik z rosą to ciasto, które tylko z pozoru wygląda jak coś trudnego do przygotowania. Możesz zrobić je w kilka chwil. Taki sernik jest lekki i puszysty, dzięki temu idealnie sprawdzi się jako pyszny deser lub słodkość podana do kawy.

Składniki na ciasto:

300 g mąki pszennej,

140 g masła,

60 g cukru pudru,

jajko,

płaska łyżeczka proszku do pieczenia.

Składniki na masę serową:

kilogram twarogu na sernik,

4 żółtka + jedno całe jajko,

80 g cukru,

120 ml oleju,

250 ml mleka,

2 opakowania budyniu waniliowego.

Składniki na bezę:

5 białek,

150 g cukru.

Sposób przygotowania:

Do dużej miski przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia. Dodaj zimne masło i całość posiekaj nożem. Następnie dodaj cukier puder oraz jajko i szybko zagnieć gładkie, elastyczne ciasto. Zawiń je w folię spożywczą i wstaw do lodówki na pół godziny. Po tym czasie rozwałkuj je i podpiecz w piekarniku (180 stopni) przez 15 minut. Przygotuj masę. Do dużej miski przełóż żółtka oraz jedno całe jajko, dodaj cukier i utrzyj całość na puszysty krem. Kiedy cukier się rozpuści, dodaj twaróg, proszki budyniowe, mleko i olej. Całość dokładnie wymieszaj i wylej na podpieczony spód. Wstaw do piekarnika na godzinę. W tym czasie przygotuj bezę, mieszając ze sobą ubite na sztywno białka z cukrem. Następnie bardzo szybko, ale ostrożnie wyłóż masę na upieczony sernik, nie wyjmując go z piekarnika. Zmniejsz temperaturę do 150 stopni i piecz bezę na serniku przez 15 minut. W czasie studzenia powinny pojawić się skarmelizowane kropelki rosy.

fot. Sernik z rosą siostry Anastazji/Adobe Stock, MJ Fotografie

Owocowy sernik to orzeźwiająca propozycja, która świetnie sprawdza się szczególnie latem. Możesz przygotować go z brzoskwiniami, ale też innymi owocami - borówkami, jabłkami, truskawkami, etc. Możesz połączyć je z masą albo wyłożyć na wierzchu i polać galaretką. Tak przygotowany sernik z brzoskwiniami smakuje wszystkim!

Składniki na ciasto:

6 jajek,

180 g cukru,

160 g mąki,

płaska łyżeczka proszku do pieczenia.

Składniki na masę:

kilogram sera twarogowego,

3 kopiate łyżki cukru,

8 jajek,

300 g margaryny,

płaska łyżka mąki ziemniaczanej,

opakowanie budyniu waniliowego,

puszka brzoskwiń w zalewie (lub 2-3 sztuki świeżych).

Sposób przygotowania:

Przygotuj ciasto. Białka oddziel od żółtek i ubij ze szczyptą soli na puszystą, sztywną pianę. Zmniejsz obroty miksera do minimum i do masy dodawaj stopniowo cukier oraz żółtka. Cały czas miksując, porcjami dodawaj mąkę z proszkiem do pieczenia. Tak przygotowaną masę ostrożnie przelej na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piecz w 180 stopniach ok. 30 minut. Jajka na masę ponownie oddziel. Do miski przełóż margarynę i utrzyj ją z cukrem. Podczas ubijania na wolnych obrotach dodawaj stopniowo po jednym żółtku. W osobnej misce wymieszaj twaróg z proszkiem budyniowym i mąką. Całość porcjami połącz z masą jajeczną. Białka ubij na sztywno i dodaj do masy serowej. Przełóż na upieczony i wystudzony spód. Brzoskwinie pokrój w kostkę i dodaj na wierzch masy. Szpatułką lekko wgnieć je do środka. Tak przygotowany sernik piecz w 170 stopniach przez 60-70 minut i studź przy lekko uchylonych drzwiczkach.

fot. Sernik z brzoskwiniami siostry Anastazji/Adobe Stock, O.B.

Sernik Izaura to ciekawy i pyszny wypiek, który wygląda świetnie, a smakuje jeszcze lepiej. Idealnie łączy się z owocami, czekoladowym sosem czy lodami. Lubi też oczywiście towarzystwo popołudniowej kawy.

Składniki na ciasto

250 g masła,

4 jajka,

180 g cukru,

200 g mąki pszennej,

odrobina wody,

3 płaskie łyżki ciemnego kakao,

płaska łyżka proszku do pieczenia.

Składniki na masę:

kilogram twarogu sernikowego,

100 g masła,

100 g cukru,

5 jajek,

2 opakowania budyniu.

Sposób przygotowania:

Przygotuj ciasto. W rondelku rozpuść masło, a następnie dodaj do niego cukier. Kiedy się całkowicie rozpuści, dodaj wodę (ok. 50 ml), kakao i całość wymieszaj. Zagotuj, zdejmij z ognia i lekko wystudź, a następnie dodaj żółtka. Wymieszaj. Kiedy masa nie będzie już bardzo ciepła, ubij białka na sztywną pianę i dodaj do kakaowego kremu. Całość wymieszaj i odstaw. Przygotuj masę serową. Białka oddziel od żółtek i ubij na sztywno. Twaróg przełóż do miski, dodaj żółtka, cukier, proszki budyniowe oraz miękkie masło (może być rozpuszczone). Całość zmiksuj na gładki, jednolity krem, a następnie ostrożnie połącz z białkami. Teraz porcjami przekładaj do formy wyłożonej papierem do pieczenia naprzemiennie jasną i ciemną masę. Patyczkiem do pieczenia zrób wzory i lekko wymieszaj ze sobą obie masy, ale staraj się ich ze sobą za mocno nie połączyć. Tak przygotowane ciasto wstaw do piekarnika (170 stopni) na godzinę.

fot. Sernik Izaura siostry Anastazji/Adobe Stock, rainbow33

Idealną propozycją na popołudniową posiadówę przy kawie jest sernik z dodatkiem kokosowych wiórek. Pyszny, odpowiednio słodki i o ciekawej fakturze na pewno przypadnie do gustu każdemu miłośnikowy kokosowego smaku.

Składniki na ciasto:

200 g mąki pszennej,

2 żółtka,

100 g zimnego masła,

70 g cukru,

łyżeczka proszku do pieczenia.

Składniki na masę:

kilogram twarogu sernikowego,

160 g cukru,

400 ml mleka,

2 żółtka + 1 całe jajko,

120 ml oleju,

opakowanie budyniu,

100 g wiórek kokosowych,

opakowanie cukru wanilinowego.

Sposób przygotowania:

Masło posiekaj z przesianą mąką. Dodaj pozostałe składniki i zagnieć ciasto. Od razu rozwałkuj je i przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Podpiecz spód w 180 stopniach przez 15 minut. Odstaw do wystudzenia. Przygotuj masę serową. Wszystkie składniki oprócz białek i wiórek kokosowych przełóż do miski i zmiksuj na gładki krem. Białka ubij na sztywno, połącz z wiórkami kokosowymi i dodaj do masy. Całość ostrożnie przelej na wystudzony spód i ponownie wstaw do piekarnika. Piecz w 180 stopniach przez ok. 50 minut.

fot. Sernik kokosowym siostry Anastazji/Adobe Stock, dolphy_tv

Każdą masę serową możesz połączyć z kruchym spodem. Dzięki temu powstanie genialny deser, który będzie smakował jak połączenie tradycyjnego sernika i pysznej tarty.

Składniki na kruche ciasto:

150 g mąki pszennej,

70 g zimnego masła,

2 żółtka,

30 g cukru pudru,

płaska łyżeczka proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiej do miski, dodaj pokrojone w kostkę masło i posiekaj, aż dokładnie obtoczy się w mące. Dodaj pozostałe składniki i od razu zagnieć gładkie ciasto. Od razu rozwałkuj je i przełóż do blachy wyłożonej papierem do pieczenia. Nakłuj je widelcem i, jeśli masz taką możliwość, obciąż je ceramicznymi kulkami piekarskimi. Ciasto wstaw do piekarnika (180 stopni) na 15 minut. Kiedy wystygnie, przełóż do niego wybraną masę serową i jeszcze raz wstaw do piekarnika na określony w przepisie czas (często zależy to od rodzaju masy).

fot. Przepis na sernik na kruchym spodzie siostry Anastazji/Adobe Stock, fascinadora

Sernik na oleju to przepis, który zajmuje mniej czasu i jest tańszy, bo nie wymaga używania masła. Dodatkowo ten sernik po prostu nie może się nie udać!

Składniki:

300 g ciemnych herbatników,

kilogram twarogu na sernik,

8 jajek,

2 opakowania budyniu,

220 ml oleju + 2 łyżki do herbatników,

500 ml mleka,

180 g cukru.

Sposób przygotowania:

Herbatniki pokrusz i wymieszaj z olejem. Tak przygotowaną "masę" wyłóż na tortownicę. Białka oddziel od żółtek i ubij ze szczyptą soli na sztywną pianę. Twaróg przełóż do miski, dodaj żółtka, cukier, mleko, proszki budyniowe oraz olej. Wszystkie składniki dokładnie zmiksuj. Do masy ostrożnie przełóż pianę z białek i wymieszaj szpatułką. Przełóż masę na herbatnikowy spód i piecz w 170 stopniach ok. 60-70 minut, do suchego patyczka.

fot. Sernik z olejem siostry Anastazji/Adobe Stock, Vladislav Noseek

Sernik z ziemniakami? Tak, to pyszny przepis i pomysł na genialne ciasto do kawy. Dzięki ziemnikom będzie aksamitne, a jednocześnie zbite i całkiem pożywne.

Składniki:

300 g herbatników,

700 g twarogu na sernik,

300 g ugotowanych ziemniaków,

100 g masła + 50 do herbatników,

150 g cukru,

5 jajek,

opakowanie cukru wanilinowego,

2 łyżki mąki pszennej,

płaska łyżka proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Herbatniki pokrusz i wymieszaj z rozpuszczonym masłem, a następnie wyłóż do formy. Białka oddziel od żółtek. W misce utrzyj resztę masła z cukrem, a następnie stopniowo dodawaj po jednym żółtku. Porcjami dodawaj ziemniaki i twaróg, cały czas miksując na niewielkich obrotach. Na koniec do masy dodaj cukier wanilinowy, proszek do pieczenia i mąkę pszenną. Białka ubij na sztywno i dodaj do masy. Wymieszaj szpatułką, przełoż całą masę na herbatnikowy spód i wstaw do piekarnika (180 stopni) na godzinę. Studź przy uchylonych drzwiczkach.

fot. Sernik z ziemniakami siostry Anastazji/Adobe Stock, shaiith

Reklama

Zobacz więcej przepisów na sernik: