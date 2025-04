Kto nie kocha serników? Chyba żadne inne ciasto nie daje tylu możliwości co właśnie ten deser: może być pieczony, przygotowany na zimno, z owocami, rodzynkami, a nawet wytrawny! Wszystkie te przepisy znajdziesz w naszej książce kucharskiej.

Reklama

Karnawał to nie tylko pączki, faworki i oponki drożdżowe. Serniki sprawdzą się zarówno w okresie karnawałowym, podczas świąt, jak i imprez rodzinnych, a nawet jako szybki deser, gdy masz ochotę na coś słodkiego.

Przepisy na sernik

Przepisów na to ciasto jest z całą pewnością tyle, ile osób przygotowujących je. Jest mnóstwo sposobów choćby na sam spód sernika. Do najczęściej spotykanych należą:

całe herbatniki,

pokruszone ciastka lub herbatniki z rozpuszczonym masłem,

kruche ciasto,

biszkopt.

Nie można też zapominać o serniku bez spodu, który piecze się bezpośrednio w formie. To dobry deser dla osób, które z równych powodów nie powinny lub nie chcą jeść kruchego ciasta.

Tradycyjnie sernik robi się twarogu: można użyć gotowego twarogu w kubełku lub samodzielnie zmielić go w domu. Pamiętaj, że im więcej razy mieli się ser, tym bardziej kremowy będzie twój sernik.

Istnieje wiele sposobów także na to, jak upiec to ciasto. Sernik na zimno, czyli bez pieczenia, tężeje pod wpływem żelatyny lub galaretki, która jest dodawana do masy twarogowej. Tradycyjny polski sernik piecze się bezpośrednio w piekarniku – jest wtedy przypieczony od góry i można go posypać kruszonką. Jest jednak wtedy duże prawdopodobieństwo, że po upieczeniu opadnie.

Pieczenie w kąpieli wodnej

Bardzo ciekawą metodą jest pieczenie sernika w kąpieli wodnej. Polega ona na tym, że formę owija się dokładnie folią aluminiową, a następnie zanurza się ją w większym naczyniu (koniecznie żaroodpornym) wypełnionym po połowy wrzącą wodą.

Sernik pieczony w ten sposób będzie sprężysty i równomiernie wypieczony. Co jeszcze ważniejsze, nie rośnie znacznie, więc nie popęka od góry.

Reklama

Do sernika będzie doskonale pasować polewa czekoladowa, karmel, a nawet konfitura lub frużelina z owoców. Górę możesz posypać też zwykłym cukrem pudrem, świeżymi owocami lub ulubionymi bakaliami.

Zobacz nasze pyszne przepisy na sernik: