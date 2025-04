Schab przyrządzany na wiele sposobów ciekawie łączy się z owocami i duszonymi warzywami. Podawany na ciepło z dodatkami lub na zimno jako wędlina do kanapek cieszy się uznaniem wśród smakoszy. Schab nadziewany śliwkami, pieczony w piekarniku lub tradycyjny po warszawsku – sprawdź nasze przepisy!

Schab pieczony w piekarniku: przepis

Oto składniki na schab pieczony w piekarniku:

kilogram schabu bez kości

¼ szklanki miodu

3 łyżki soku z pomarańczy

szczypta soli

szczypta pieprzu

2 łyżki oliwy z oliwek

łyżeczka suszonego tymianku

pół szklanki wywaru warzywnego lub mięsnego

Jak zrobić schab pieczony w piekarniku?

Rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni Celsjusza. Wieprzowinę doprawiamy przyprawami i ziołami. Układamy schab w naczyniu żaroodpornym. W misce mieszamy miód, sok z pomarańczy, olej i tymianek. Tak przygotowaną mieszankę wcieramy w mięso. Do naczynia wlewamy wywar. Pieczemy przez około godzinę. Po wyciągnięciu, wlewamy sos z pieczenia do rondla I redukujemy, do uzyskania gęstego sosu. Schab możemy serwować z dodatkiem puree ziemniaczanego i gotowanymi warzywami.

Schab pieczony ze śliwką: przepis

Oto składniki na schab pieczony ze śliwką:

2 kg schabu bez kości

20 suszonych śliwek

ząbek czosnku

szczypta soli

szczypta pieprzu

2 łyżki soku z cytryny

3 łyżki suszonego tymianku

szklanka wywaru warzywnego lub mięsnego

Jak zrobić schab pieczony ze śliwką?

Rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni Celsjusza. Schab nacinamy i wydrążamy środek na tyle, aby umieścić wzdłuż suszone śliwki. Umieszczamy je za pomocą łyżki, ciasno dopychając resztę. Czosnek, sól, pieprz, sok z cytryny i tymianek miażdżymy w moździerzu na gładką pastę. Nacieramy mieszanką schab. Przekładamy do naczynia żaroodpornego i pieczemy przez 50-60 minut. Soki z mięsa przelewamy do rondla i redukujemy do utworzenia gęstego sosu. Tak przygotowany schab możemy podawać na ciepło z warzywami, jak i na zimno do kanapek.

Schab po warszawsku: przepis

Oto składniki na schab po warszawsku:

Schab i marynata:

kilogram schabu bez kości

szczypta soli

szczypta pieprzu

2 łyżki słodkiej papryki w proszku

1 łyżka ostrej papryki w proszku

3 łyżki oleju lub oliwy z oliwek

Pasta i galareta:

2 łyżki startego chrzanu z odrobiną śmietany

5 jaj na twardo

szczypta soli

szczypta pieprzu

1,5 litra wywaru mięsnego

żelatyna

Jak zrobić schab po warszawsku?

Schab nacinamy lekko nożem i nacieramy olejem, solą, pieprzem i paprykami w proszku. Całość wkładamy do rękawa do pieczenia i ciasno związujemy. Piekarnik rozgrzewamy do 200 stopni Celsjusza i pieczemy schab przez godzinę. Po wyciągnięciu, odstawiamy schab do całkowitego wystudzenia. Kroimy schab na plastry i w każdym wycinamy kieszonkę. W międzyczasie przygotowujemy pastę na gładko. Nadziewamy schab pastą jajeczną i zalewamy zawiesiną z wywaru i żelatyny. Odstawiamy na noc do zastygnięcia. Tak przygotowany schab idealnie prezentuje się na świątecznym stole lub rodzinnych uroczystościach.

