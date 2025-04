Pomysły na pyszne sałatki z papryki: na zimno i ciepło

Przygotowanie pysznej sałatki z papryki to zaledwie kilkanaście minut w kuchni, a efekt jest doskonały. Papryka ma w sobie mnóstwo smaku, ale także witamin i minerałów. Warto więc dodawać ją do swojej sałatki i wykorzystywać na obiad albo kolację. To także świetna propozycja na dania imprezowe.