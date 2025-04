Do przygotowania pysznej sałatki z jajkiem nie potrzebujesz wielu składników i możesz wykorzystać to, co akurat masz w lodówce. To szybki sposób na stworzenie idealnej przekąski lub dodatku do obiadu.

Nie wiesz, co zrobić z awokado? Wykorzystaj je do przygotowania pysznej i pożywnej sałatki jajecznej. Świetnie sprawdzi się jako szybkie śniadanie albo podwieczorek na słono.

Składniki:

2-3 jajka ugotowane na twardo,

awokado,

garść pomidorków koktajlowych,

roszponka lub rukola,

sól i pieprz,

łyżka oleju roślinnego,

łyżeczka soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Jajka po wystudzeniu przekrój na połówki lub ćwiartki. Pomidorki umyj i również pokrój, Zieleninę umyj, osusz i przełóż do miski. Dodaj pomidorki oraz pokrojone na kawałki awokado. Całość wymieszaj. W osobnej miseczce wymieszaj olej, sok z cytryny oraz sól i pieprz. Polej gotową sałatkę, a na wierzchu ułóż jajka. Dopraw jeszcze lekko z wierzchu. Podawaj od razu.

fot. Sałatka z jajkiem i awokado/Adobe Stock, timolina

Jajka lubią towarzystwo tuńczyka i łososia, dlatego jeśli szukasz przepisu na szybką sałatkę, wykorzystaj właśnie te składniki. Dodaj do tego aromatyczne przyprawy oraz domowy dressing. Wyśmienity smak i pożywna przekąska gwarantowane.

Składniki:

2-3 jajka ugotowane na twardo,

2 małe puszki tuńczyka,

garść pomidorków koktajlowych,

miks sałat,

czerwona cebula,

garść zielonych oliwek,

ogórek,

sól i pieprz,

pół łyżeczki majeranku,

łyżka oleju roślinnego,

opcjonalnie makaron.

Sposób przygotowania:

Ugotowane jajka ostudź i pokrój na połówki. Pomidorki umyj i również pokrój. Cebulę pokrój w piórka lub krążki. Do miski wrzuć umyty i osuszony miks sałat oraz pomidorki i oliwki. Dodaj poszarpanego tuńczyka, cebulę i pokrojonego w plasterki ogórka (ze skórką). Na koniec dodaj jajka, dopraw i polej całość olejem. Wymieszaj. Możesz dodatkowo wymieszać gotową sałatkę z makaronem. Sprawdzi się np. penne lub kokardki.

fot. Sałatka z jajkiem i tuńczykiem/Adobe Stock, vaaseenaa

Jajko i pieczarki to często nieodzowny element szybkiego śniadania na ciepło. Możesz stworzyć z nich jajecznicę lub wykorzystać do przygotowania pysznej sałatki, która idealnie sprawdzi się m.in. jak przekąska na imprezę.

Składniki:

2-3 ugotowane na twardo jajka,

garść drobnego makaronu (np. orzo, pipe rigate, gnocchetti),

200 g pieczarek,

średnia cebula,

natka pietruszki,

3 łyżki majonezu,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Jajka po ostudzeniu rozgnieć widelcem. Pieczarki pokrój na plasterki i podsmaż na odrobinie oleju lub masła z pokrojoną w kostkę cebulą. Dodaj do jajek, połącz z majonezem i przyprawami. Na koniec wymieszaj z ugotowanym makaronem, udekoruj natką pietruszki i dopraw do smaku.

fot. Sałatka z pieczarkami i jajkiem/Adobe Stock, Anzhela

Buraki i jajka możesz połączyć w taki sposób, aby przygotować sałatkę na wzór włoskiego carpaccio. Buraki doskonale smakują na surowo, dlatego nie musisz poddawać ich żadnej obróbce cieplnej.

Składniki:

duży burak + garść liści,

2-3 jajka,

sól i pieprz,

pół łyżeczki miodu,

oliwa z oliwek.

Sposób przygotowania:

Jajka ugotuj na twardo i pokrój na pół lub w ćwiartki. Buraka umyj, osusz i pokrój w cienkie plasterki. Botwinę również umyj i osusz. Wszystkie składniki połącz ze sobą w misce i polej mieszanką oliwy oraz miodu. Całość dopraw do smaku.

fot. Sałatka z buraka i jajek/Adobe Stock, Sea Wave

Sałatkę z brokułem i jajkiem możesz wykorzystać jako lekką i szybką kolację albo ciekawy dodatek do klasycznego obiadu. Kluczowym składnikiem jest tutaj nietuzinkowy sos, którego smak na pewno zachwyci wszystkich.

Składniki:

brokuł,

2-3 jajka,

ulubiona zielenina,

2 łyżki kukurydzy z puszki,

sól i pieprz,

2 łyżki masła,

łyżka octu.

Sposób przygotowania:

Brokuły krótko podgotuj w osolonej wodzie, aby lekko zmiękły. Przełóż je do miski i połącz z ugotowanymi, pokrojonymi jajkami, sałatą i kukurydza. Dopraw do smaku solą i pieprzem. W rondelku rozpuść masło, a kiedy lekko przestygnie, połącz je z octem i taką mieszanką polej sałatkę.

fot. Sałatka z brokułem i jajkiem/Adobe Stock, O.B.

Sałatka z pora idealnie sprawdzi się jako dodatek do kanapek, a także jako przekąska na imprezy i spotkania rodzinne. Jest prosta i szybka do przygotowania.

Składniki:

2-3 jajka ugotowane na twardo,

kawałek pora (ok. 6-7 cm),

łyżeczka masła,

3 łyżki majonezu,

100 g wędliny,

sól i pieprz,

pestki słonecznika.

Sposób przygotowania:

Ugotowane jajka pokrój w kostkę, a pora w cienkie plasterki. Pora podsmaż na maśle, a kiedy się zrumieni, połącz z jajkami i dobrze wymieszaj. Wędlinę pokrój w kostkę i dodaj do jajek. Całość wymieszaj z majonezem, dopraw do smaku i dodaj pestki słonecznika. Sałatka dobrze smakuje zarówno na ciepło, jak i zimno.

fot. Sałatka z pora i jajka/Adobe Stock, gkrphoto

