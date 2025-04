Sałatki bez mięsa to pyszny dodatek do dań głównych, ale także idealna samodzielna potrawa. Możesz je podać z aromatycznym dressingiem, sosem jogurtowym albo majonezem. Dobrze smakują także połączenia warzyw i owoców.

Spis treści:

Choć zupki chińskie same w sobie nie są uważane za zdrowe, ich makaron możesz wykorzystać do przygotowania pysznej, ciekawe w smaku sałatki z zupek chińskich. Możesz ją przygotować w wersji wege lub mięsnej - w tym przypadku będzie to jarska, azjatycka uczta.

Składniki:

2 opakowania zupek chińskich,

3-4 marchewki,

mini kolby kukurydzy,

cebula,

dowolna zielenina,

4-5 ogórków kiszonych,

czerwona papryka,

2 łyżki sosu sojowego,

łyżeczka sosu teriyaki,

sól i pieprz,

słodka mielona papryka,

szczypta chili (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Makaron z zupek przełóż do dużej miski i zalej wrzątkiem. Możesz dodać dołączone przyprawy, jeśli chcesz. Odczekaj, aż makaron napęcznieje i zmięknie. W tym czasie pokrój paprykę w paski, cebulę w piórka, a ogórki kiszone w plasterki lub kostkę. Zieleninę lekko posiekaj, a marchewki pokrój w słupki. Kolby kukurydzy przekrój na pół i podsmaż na odrobinie oleju lub masła, aby zarumieniły się od wewnętrznej strony. Makaron odcedź i przełóż do dużej miski. Dodaj sos sojowy, sos teriyaki oraz przyprawy. Wymieszaj i dodaj wszystkie pokrojone warzywa oraz zieleninę. Dopraw do smaku. Wskazówka: możesz dodać także podsmażone tofu pokrojone w plasterki.

fot. Sałatki bez mięsa/Adobe Stock, jirateep

W przypadku wegetariańskich sałatek w roli dressingu możesz użyć gęstego jogurtu naturalnego, a w wersji wegańskiej - sojowego lub kokosowego. W tej propozycji pierwsze skrzypce grają orzeźwiające i soczyste owoce, które dodają smaku. To idealna propozycja na sałatki na sylwestra i karnawał.

Składniki:

dowolna sałata, np. lodowa albo rzymska,

gruszka,

garść czerwonych winogron,

kawałek selera naciowego (ok. 10-12 cm),

pół ogórka szklarniowego,

sól i pieprz,

garść orzechów włoskich,

jogurt naturalny.

Sposób przygotowania:

Sałatę umyj i posiekaj. Ogórka i selera pokrój w drobną kostkę i dodaj do sałaty. Gruszkę pokrój na plasterki (nie obieraj), a winogrona przekrój na pół. Wszystko dodaj do sałatki, dopraw solą i pieprzem, a następnie udekoruj jogurtem naturalnym.

fot. Sałatki bez mięsa z owocami/Adobe Stock, Olga

Tofu to jedno z najpopularniejszych zamienników mięsa. Zawiera spore ilości białka, a do tego ma neutralny smak, który można dowolnie modyfikować przyprawami.

Składniki:

kostka wędzonego lub naturalnego tofu,

miks sałat,

2-3 rzodkiewki,

czerwona cebula,

garść pomidorków koktajlowych,

ogórek szklarniowy,

sól i pieprz,

oliwa z oliwek,

czerwona mielona papryka,

łyżeczka sosu sojowego.

Sposób przygotowania:

Miks sałat umyj i włóż do miski lub na talerz. Pomidorki pokrój na pół, ogórki na ćwiartki, a cebulę w piórka. Rzodkiewkę zetrzyj na mandolinie albo pokrój w cienkie plasterki. Wszystkie warzywa dodaj do sałatki. Tofu odciśnij lekko z wody, pokrój w kostkę, a następnie dokładnie obtocz w papryce, soli i pieprzu. Wrzuć na patelnię z rozgrzaną oliwą i podsmażaj przez chwilę, aż całość lekko się zarumieni. Następnie dodaj sos sojowy (uważaj, może mocno pryskać), a następnie szybko zamieszaj. Smaż ok. 5-7 minut, zdejmij z ognia i przełóż do miski z pozostałymi składnikami. Dopraw całość do smaku i polej odrobiną oliwy.

fot. Sałatki bez mięsa na imprezę/Adobe Stock, grinchh

Sałatki bez mięsa z dodatkiem jajka to świetny pomysł na wegetariańską imprezę oraz niezobowiązujące spotkanie rodzinne. To świeża, wiosenna propozycja, która sprawdzi się zarówno wieczorem, jak i rano, w roli szybkiego śniadania.

Składniki:

awokado,

2 jajka,

dowolny miks sałat,

pomidorki koktajlowe,

sól i kolorowy pieprz,

dowolny olej,

łyżka musztardy francuskiej.

Sposób przygotowania:

Awokado obierz i pokrój w paski. Pomidorki przekrój na pół. Jajka ugotuj na półtwardo w lekko osolonej wodzie. Miks sałat umyj i przełóż do miski. Dodaj awokado oraz pomidorki. Ugotowane jajka przekrój na pół i dodaj do sałatki. Całość dopraw do smaku i udekoruj kilkoma kleksami musztardy.

fot. Sałatki bez mięsa/Adobe Stock, timolina

