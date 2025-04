Czy wiesz, że kalafior można jeść na surowo? Surowy kalafior doskonale nadaje się do sałatek, które z kolei mogą być świetną przekąską oraz dodatkiem do dań głównych. Kalafior ma w sobie mnóstwo witamin i minerałów, a spożywany na surowo zachowuje je wszystkie. Smak kalafiora podkreślają przyprawy oraz świeże warzywa. Zobacz nasze propozycje na sałatkę z surowym kalafiorem. Możesz go łączyć z dodatkiem majonezu lub użyć czubatej łyżki gęstego jogurtu.

Reklama

Spis treści:

Smak surowego kalafiora jest bardzo neutralny, dlatego warto dodatkowo wzbogacić go przyprawami. Ta pożywna sałatka w nieco ostrzejszej wersji będzie doskonale pasować do dań obiadowych, ale będzie też idealną popołudniową przekąską. Kalafior curry sprawdza się też jako dodatek do placków warzywnych.

Składniki:

ok. 600 g kalafiora,

2 ząbki czosnku,

mała papryka czerwona,

pęczek szczypiorku,

cebula,

łyżka oliwy lub oleju,

łyżeczka curry,

pół łyżeczki ostrej papryki,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Różyczki surowego kalafiora umieść w malakserze lub misie blendera i zmiksuj - kalafior musi mieć kształt i wielkość ziarenek ryżu. Przełóż do miski. Paprykę umyj i pokrój w drobną kostkę. Cebulę pokrój w piórka, a czosnek przeciśnij przez praskę. Wszystkie składniki sałatki dokładnie wymieszaj ze sobą i dopraw solą oraz pieprzem. Oliwę z oliwek wymieszaj z curry i papryczką, a następnie dodaj do sałatki i dobrze wymieszaj. Możesz to zrobić dłońmi (pamiętaj o założeniu rękawiczek - curry mocno barwi). Gotową mieszankę posyp szczypiorkiem.

fot. Sałatka z surowego kalafiora: kalafior curry/Adobe Stock, Inga

Jeśli nie lubisz ostrych smaków, możesz sięgnąć po łagodniejszą propozycję. Możesz gotową sałatkę z surowym kalafiorem polać sosem z jogurtem naturalnym, łyżką majonezu albo z niego zrezygnować.

Składniki:

główka surowego kalafiora,

5 łyżek komosy ryżowej,

150 g sera feta,

mała papryka czerwona i zielona,

mix sałat,

sól i pieprz,

słodka papryka,

prażone pestki słonecznika,

2 łyżki jogurtu naturalnego (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Kalafiora dokładnie umyj i podziel na różyczki. Wrzuć do malaksera i zmiksuj na kształt ziarenek ryżu. Możesz też użyć surowego kalafiora startego na tarce. Paprykę pokrój w drobną kostkę, a mix sałat lekko posiekaj. Fetę pokrój na drobną kostkę lub rozkrusz w palcach. Komosę ryżową ugotuj w osolonej wodzie, odcedź i opłucz wodą. Wszystkie składniki wrzuć do miski i delikatnie, ale dobrze wymieszaj. Dopraw do smaku i posyp prażonym słonecznikiem. Jeśli chcesz przygotować sos, wymieszaj jogurt naturalny z ulubionymi przyprawami i połącz z sałatką.

fot. Sałatka z surowego kalafiora/Adobe Stock, Bart

Jeśli nie masz jeszcze zaufania do surowego kalafiora, przygotuj sałatkę z lekko zblanszowanymi różyczkami. Dzięki temu nie będziesz musiała ich rozdrabniać. Kalafior to dość twarde warzywo, blanszowanie lekko je zmiękczy.

Składniki:

główka średniego kalafiora,

puszka ciecierzycy,

natka pietruszki,

średnia czerwona papryka,

sól i pieprz,

oliwa z oliwek,

słodka papryka,

łyżka posiekanego świeżego koperku,

łyżeczka tymianku i rozmarynu.

Sposób przygotowania:

Kalafiora podziel na różyczki, a następnie zblanszuj przez 2 minuty w osolonym wrzątku. Gotowe, odcedzone różyczki kalafiora przełóż do miski. Dodaj odsączoną z zalewy ciecierzycę. Paprykę umyj i pokrój w kostkę. Dodaj do miski. Składniki sosu, czyli oliwę oraz przyprawy, połącz w miseczce, a następnie polej gotową sałatkę z surowym kalafiorem. Podawaj z ciepłymi grzankami i garścią świeżego koperku.

fot. Sałatka z kalafiora/Adobe Stock, siajames

Reklama

Czytaj także:

Kiszony kalafior

Sos do kalafiora na bazie jogurtu

3 pomysły na zupę kalafiorową