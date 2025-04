Sałatka z kurczakiem jest sycąca i doskonale sprawdza się podczas wizyt gości oraz na imprezach. To również pomysł na lekkie danie obiadowe. Sekretem jest dobrze przygotowane i przyprawione mięso i minimum dwa inne, ciekawe składniki. Sałatka z kurczakiem może być podawana z aksamitnym sosem na bazie jogurtu greckiego lub śmietany albo z winegretem.

W naszej bazie przepisów znajdziesz sałatki z kurczakiem z ryżem, makaronem, pomidorami, ananasem czy bardzo popularne gyros i Cezar.

Spis treści:

Pierś z kurczaka do sałatki zamarynuj wcześniej w oleju lub oliwie i przyprawach - soli, pieprzu i wybranych ziołach. Do marynaty możesz również dodać odrobinę sosu sojowego.

Tak przygotowane kawałki kurczaka, smaż na patelni lub opiekaj na grillu. W ten sposób zachowają soczystość i nie będą suche po przekrojeniu.

Udka z kurczaka do sałatki zamarynuj w occie balsamicznym i oleju, możesz dodatkowo doprawić przyprawą do kurczaka lub inną, ulubioną mieszanką. Następnie podsmaż przez minutę i odstaw do piekarnika nagrzanego do 190 stopni Celsjusza. Zyskują na smaku podczas pieczenia z warzywami. Są bardziej soczyste niż pierś z kurczaka.

Skrzydełka z kurczaka ugotowane z rosołu lub upieczone na grillu z dowolnymi przyprawami, sprawdzą się w każdej sałatce. Mięso będzie delikatne i kruche.

Ten przepis jest o wiele szybszy w przygotowaniu, niż klasyczna wersja. Jest to modyfikacja klasycznego przepisu na sałatkę gyros.

Składniki:

2 piersi z kurczaka,

przyprawa gyros,

1 główka sałaty lodowej lub rzymskiej,

5 łyżek majonezu,

3 łyżki jogurtu greckiego,

200 g kukurydzy,

1 czerwona cebula,

1 czerwona papryka,

1 zielona papryka,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Pierś z kurczaka zamarynuj w oliwie z oliwek i przyprawie gyros. Odstaw do lodówki na godzinę. Po wyjęciu z lodówki, oprósz mięso solą i pieprzem i połóż na rozgrzanej grillowej patelni. Smaż z każdej strony po 3-4 minuty. Jogurt grecki wymieszaj z majonezem. Pokrój kurczaka w kostkę i przełóż do przezroczystej misy. Dodaj pokrojoną w piórka czerwoną cebulę, odsączoną kukurydzę z puszki oraz pokrojoną w kostkę paprykę zieloną i czerwoną. Wyłóż sos jogurtowo-majonezowy. Sałatę drobno posikaj i ułóż na wierzchu sałatki. Tak przyrządzoną sałatkę gyros z kurczakiem podawaj z pieczonymi ziemniakami lub czosnkowymi grzankami.

Ile kalorii ma sałatka gyros?



Przeciętna porcja sałatki gyros waży około 200 g. Znajduje się w niej 250 kalorii, więc w jej 100 g będzie 125 kalorii. Mniej kaloryczną sałatką z kurczakiem jest sałatka cezar - jeśli mięso będzie grillowane, w 100 g spożyjesz zaledwie 75 kalorii.

Sałatkę Cezar wykonasz ją w 5 minut, jeśli np. dzień wcześniej przygotujesz mięso z kurczaka.

Składniki:

2 piersi z kurczaka,

1 sałata lodowa,

grzanki z chleba,

100 g parmezan,

1 łyżka majonezu,

3 łyżki jogurtu greckiego,

sok z 1/2 cytryny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Piersi z kurczaka dokładnie oczyść z błonek i warstw tłuszczu. Podziel na mniejsze plastry i podsmaż na grillowej patelni. Sałatę podziel na kawałki i dokładnie opłucz pod bieżącą wodą. Osusz za pomocą ręcznika papierowego. Przełóż do miski. Na rozgrzanej patelni przygotuj grzanki z chleba (najlepiej z razowego chleba). Wymieszaj majonez z jogurtem i dopraw solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Na sałatę wyłóż grillowaną pierś z kurczaka, polej sosem i posyp startym parmezanem. Sałatka Cezar z kurczakiem to doskonały przepis na zdrowy lunch.

Ile kalorii ma sałatka Cezar?

Przeciętna porcja sałatki Cezar to ok. 200 g. Przygotowana z grillowanego kurczaka i z klasycznym dressingiem to ok 250 kcal.

fot. Adobe Stock

Lunch powinien być pożywny i łatwy w transporcie: sałatka z kurczakiem i makaronem z dodatkiem pomidorków koktajlowych to baza doskonała - możesz wzbogacić ją pestkami słonecznika lub dyni.

Składniki:

100 g makaronu fusilli,

1 pierś z kurczaka,

garść pomidorków koktajlowych,

1 łyżka majonezu,

4 łyżki jogurtu,

łyżka musztardy,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Makaron do sałatki z kurczakiem, ugotuj al dente zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Pomidorki pokrój w ćwiartki i włóż do miski. Szynkę porwij w miarę możliwości i dodaj do reszty. Zrób sos na bazie wymieszanego majonezu, jogurtu, musztardy, pieprzu i soli. Jeżeli chcesz urozmaicić sałatkę z makaronem, wystarczy dodać zblanszowane liście szpinaku lub kiełki rzodkiewek.

fot. Adobe Stock

Składniki:

2 piersi z kurczaka,

100 g parmezanu,

1 puszka ananasa,

1 ząbek czosnku,

3 łyżki majonezu,

3 łyżki jogurtu greckiego,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

sok z 1/2 cytryny,

2 łyżki oliwy z oliwek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Piersi z kurczaka umyj, osusz i zamarynuj w oliwie z oliwek i słodkiej papryce. Wstaw na godzinę do lodówki. Mięso smaż na grillowej patelni przez 3-4 minuty, aż będzie złociste. Następnie pokrój w kostkę i przełóż do miski. Jogurt grecki wymieszaj z majonezem, przeciśniętym przez praskę czosnkiem i sokiem z cytryny. Całość dopraw solą i pieprzem. Do miski dodaj pokrojonego w kostkę ananasa i sos. Posyp sałatkę startym parmezanem. Sałatka z kurczakiem i ananasem będzie świetnym dodatkiem do dań z grilla, a jeśli dodasz do niej liście sałaty np. rzymskiej i paprykę, będzie stanowiła pożywne, samodzielne danie.

fot. Adobe Stock

