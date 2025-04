Sałatka na bazie mieszanki sałat lub kompozycji owocowej to ciekawy sposób na przełamanie rutyny. Z dodatkiem lekkich dressingów, sosów winegret lub tych cięższych, na bazie majonezu możemy dowolnie łączyć składniki. Chrupiący akcent w postaci prażonych nasion podkreśli walory każdej sałatki. Sprawdź nasze przepisy na smaczne i kolorowe dania!

Sałatka z bobem

Oto składniki na sałatkę z bobem:

300 g bobu

szczypta soli

szczypta pieprzu

ćwierć główki kopru włoskiego

starty parmezan

średnia cebula

sok z cytryny

oliwa z oliwek

Jak zrobić sałatkę z bobem?

Do garnka wlewamy wodę i solimy. Wsypujemy przemyty bób i dusimy przez 15 – 20 minut. Wkładamy do miski z zimną wodą, a następnie ściągamy skórkę i odkładamy bób na bok na ręcznik papierowy do wyschnięcia. Koper włoski kroimy na mniejsze kawałeczki i podsmażamy na rozgrzanej patelni razem z posiekaną cebulą. Wszystkie składniki łączymy ze sobą i polewamy dressingiem na bazie soku z cytryny i oliwy z oliwek. Na koniec posypujemy startym parmezanem. Tak przygotowaną sałatkę możemy serwować również w słoiczku i zabrać na lunch do pracy.

Sałatka grecka

Oto składniki na sałatkę grecką:

3 łyżki oliwy z oliwek

łyżka soku z cytryny

2 ząbki czosnku

łyżeczka octu winnego

suszone oregano

szczypta soli

szczypta pieprzu

6-7 pomidorków koktajlowych

ogórek

średnia cebula

150 g sera feta

Jak zrobić sałatkę grecką?

Na początek przygotowujemy dressing. Mieszamy oliwę z oliwek, ocet winny, sok z cytryny oraz przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku. Odstawiamy na bok. Do miski przekładamy przepołowione pomidorki koktajlowe, posiekaną cebulę w piórka oraz kawałki ogórka. Całość doprawiamy solą i świeżo zmielonym pieprzem. Wszystkie składniki łączymy. Tak przyrządzoną sałatkę grecką podajemy z ulubionymi ziołami.

Sałatka z tuńczykiem

Oto składniki na sałatkę z tuńczykiem:

puszka tuńczyka w sosie własnym

łyżeczka soku z cytryny

średnia cebula

3 łyżeczki majonezu

posiekana pietruszka

2 ogórki konserwowe

łyżka musztardy

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić sałatkę z tuńczykiem?

Kawałki tuńczyka odsączamy na sitku. Cebulę siekamy w małą kosteczkę. W międzyczasie przyrządzamy dressing – wyciśnięty sok z cytryny łączymy za pomocą trzepaczki z majonezem i musztardą. Całość mieszamy i doprawiamy solą i pieprzem. Z ogórkami konserwowymi i posiekaną pietruszką tworzy smaczną kompozycję. Podawana na zimno smakuje doskonale z chlebem razowym.

