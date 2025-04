Najlepiej w sałatce sprawdzają się takie owoce, jak jabłka, gruszki, winogrona czy mango. Jako dodatek wykorzystaj pestki granatu, rodzynki i żurawinę. Sałatki owocowe lubią towarzystwo jogurtów, miodu oraz siekanych orzechów, ale także serów i mięs (szczególnie drobiowych i wieprzowych). Zobacz, jak je przygotować.

Sałatka owocowa we włosko-francuskiej wersji idealnie sprawdzi się jako dodatek do śniadania, a także szybki lunch czy dodatek do obiadu. Możesz dowolnie modyfikować składniki i wykorzystać dowolny dressing, choć najlepiej sprawdzi się ta miodowo-musztardowa propozycja.

Składniki:

2 garści rukoli lub miksu sałat,

kilka plasterków szynki parmeńskiej,

2 brzoskwinie lub połówka mango,

garść borówek,

80 g ricotty,

łyżeczka miodu,

łyżeczka musztardy,

3 łyżki wody,

sól do smaku.

Sposób przygotowania:

Sałatę oraz owoce umyj i osusz. Zieleninę wrzuć do miski. Szynkę parmeńską podziel na mniejsze kawałki (potnij lub poszarp), a następnie dodaj pokrojone w kostkę mango lub plasterki brzoskwini. Dodaj borówki oraz pokruszony w dłoniach ser ricotta. Dopraw solą do smaku. W miseczce wymieszaj wodę, miód oraz musztardę. Polej gotową sałatkę i udekoruj do smaku świeżymi ziołami (np. mięta).

fot. Sałatka owocowa z szynką parmeńską/Adobe Stock, 5ph

Owoce połączone z jogurtem, miodem, orzechami czy muesli to pomysł na pyszne i szybkie śniadanie na słodko. Możesz je z łatwością przygotować z tego, co masz w domu. Tak przygotowana sałatka będzie też świetnym deserem i słodką przekąską pomiędzy głównymi posiłkami.

Składniki na jedną porcję:

4-5 truskawek,

garść borówek,

kiwi,

łyżeczka miodu,

łyżka jogurtu naturalnego,

opcjonalnie: ulubione muesli lub płatki.

Sposób przygotowania:

Owoce umyj i osusz, a następnie kiwi i truskawki podziel na mniejsze kawałki. Wszystko wrzuć do miski. Dodaj kleks jogurtu naturalnego, posyp muesli, a na koniec całość polej miodem. Wskazówka: możesz wykorzystać także jogurt smakowy lub dodać do sałatki łyżeczkę ulubionego dżemu.

fot. Sałatka owocowa z jogurtem/Adobe Stock, Olga Miltsova

Podczas grillowania także świetnie sprawdzą się owoce. Możesz przygotować np. grillowane arbuzy i wykorzystać lekko przypieczone owoce do pysznej sałatki.

Składniki:

3 garści rukoli,

2 jabłka lub brzoskwinie,

2 garści borówek,

garść dowolnych orzechów,

ok. 100 g ricotty,

łyżka miodu,

sól do smaku.

Sposób przygotowania:

Rukolę umyj, osusz i przełóż do miski. Jabłka i/lub brzoskwinie podziel na plastry średniej grubości i ułóż na rozgrzanym grillu. Piecz po 4-5 minut z każdej strony. Orzechy posiekaj i dodaj do sałatki, a następnie wkrusz do niej ser. Dodaj borówki, całość dopraw solą i polej miodem, a na koniec ułóż na wierzchu grillowane owoce.

fot. Sałatka owocowa na imprezę/Adobe Stock, Sea Wave

Połączenie owoców i mięs od lat jest bardzo popularne zarówno w sałatkach, jak i daniach obiadowych czy przystawkach. Do przygotowania tej sałatki możesz wykorzystać pierś z kurczaka albo kawałek schabu.

Składniki:

pierś z kurczaka,

ok. 200 g liści świeżego szpinaku,

jabłko,

2 łyżki suszonej żurawiny,

łyżka oliwy z oliwek,

sól i pieprz,

łyżeczka tymianku,

łyżeczka rozmarynu,

pół łyżeczki miodu,

garść orzechów.

Sposób przygotowania:

Szpinak umyj, osusz i przełóż do miski. W małej miseczce wymieszaj pół łyżeczki oliwy, tymianek, rozmaryn, miód oraz sól i pieprz. Tak przygotowaną marynatą natrzyj mięso, a następnie usmaż na mocno rozgrzanej patelni. Możesz także upiec mięso w piekarniku (180 stopni, ok. 25-30 minut). Jabłko umyj i pokrój w plasterki (nie obieraj). Dodaj do miski ze szpinakiem. Usmażone bądź upieczone mięso pokrój w plasterki i ułóż w misce z pozostałymi składnikami. Dodaj żurawinę oraz posiekane orzechy. Polej całość pozostałą oliwą.

fot. Sałatka owocowa z kurczakiem/Adobe Stock, lilechka75

Gruszka uwielbia towarzystwo pleśniowych serów oraz zieleniny. Tak przygotowana sałatka ma mocno francuski klimat i świetnie komponuje się z przekąskami z ciasta francuskiego. To doskonała propozycja na imprezę, spotkanie rodzinne czy wystawny obiad.

Składniki:

miks sałat lub dowolna zielenina,

gruszka,

garść suszonej żurawiny,

garść orzechów,

ok. 50-60 g sera pleśniowego (np. gorgonzoli),

łyżeczka miodu.

Sposób przygotowania:

Gruszkę umyj, osusz i pokrój w plasterki. Zieleninę także opłucz i odsącz nadmiar wody. Wszystko przełóż do miski. Dodaj posiekane orzechy, żurawinę oraz pokruszony ser pleśniowy. Wymieszaj i polej całość miodem.

fot. Przepis na sałatkę owocową z serem pleśniowym/Adobe Stock, grinchh

