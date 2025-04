Ryba w galarecie od lat niezmiennie gości na polskich stołach. Zwykle jest to karp, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować też innych ryb! Równie dużą fantazją można też popisać się w kwestii dodatków. Zielony groszek, marchewka, jajko czy pietruszka nie tylko ozdobią tę potrawę, ale również wzbogacą jej smak.

Do każdego przepisu, bez względu na to, jaką rybę wybierzesz, będziesz potrzebować trzech podstawowych rzeczy: filetów, bulionu oraz żelatyny. Ponieważ w święta zwyczajowo nie je się mięsa, najlepiej przyrządzić prosty bulion warzywny.

Przed ugotowaniem warzyw pokrój je w mniejsze kawałki, a następnie podsmaż na łyżce oleju – dzięki temu wywar będzie bardziej esencjonalny.

Składniki:

500 g filetu rybnego,

700 ml bulionu,

20 g żelatyny,

natka pietruszki,

warzywa z bulionu,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

W wywarze ugotuj rybę, a następnie wyłów ja i dokładnie przecedzić bulion. Do miseczek lub salaterek przełóż kawałki ryby, dodaj pokrojone warzywa oraz posiekaną natkę. Dodaj także przyprawy i lekko wymieszaj wszystko. W ciepłym, ale nie gorącym bulionie rozpuść dokładnie żelatynę, a następnie rozlej do naczyń z rybą i warzywami. Tak przygotowane salaterki wstaw do lodówki. Galareta będzie gotowa następnego dnia.

Rybę w galarecie najczęściej dekoruje się bardzo minimalistycznie - posyp ją natką pietruszki lub koperkiem, a także posiekanym szczypiorkiem. Jeśli chcesz, możesz dodać także odrobinę majonezu i kawałki pomidora, ale najczęściej potrawę tę podaje się z solidnym chlustem octu.

Jeśli zdecydujesz się na słodki bulion, zrobisz przepyszną rybę po żydowsku. Będą do niej pasowały migdały, rodzinki, a nawet żurawina. Do tradycyjnego wytrawnego bulionu doskonale będą pasować ugotowane na twardo jajka, natka pietruszki, groszek czy marchewka. Górę możesz udekorować orzechami włoskimi. Do ryby w galarecie doskonale będzie pasował świeżo tarty chrzan.

Ryba zamknięta w galarecie znacznie dłużej pozostaje świeża, niż gdybyś po prostu ugotowała czy usmażyła filety. Pamiętaj jednak, że musisz przechowywać ją w lodówce. W takiej formie wytrzyma spokojnie tydzień bez żadnych problemów.

Poznasz, że ryba w galarecie jest już nieświeża po tym, że po przyłożeniu języka do któregokolwiek składnika poczujesz charakterystyczne pieczenie i wrażenie, że coś jest kwaśne. Ten "test" wykonaj jednak oczywiście przed polaniem ryby octem.

