Rukola, zwana też rokiettą siewną, cieszy się bardzo dużą popularnością. Ze względu na swój specyficzny, lekko ostry smak, bywa używana nawet jako zamiennik pieprzu. Rukola jest szczególnie popularna w kuchni śródziemnomorskiej. Najczęściej używa się jej jako składnik sałatek, dodatek do pizzy lub makaronu, a także podstawę pesto. Pesto z rukoli jest bardziej pikantne niż to przygotowywane z bazylii.

Przepis na sałatkę z rukolą

Oto składniki na sałatkę z rukolą:

opakowanie rukoli,

pomarańcza,

15 truskawek

Na sos:

ząbek czosnku,

łyżka octu winnego,

2 łyżki wody,

1-2 łyżeczki miodu,

sól,

pieprz,

1/4 łyżeczki ziół prowansalskich,

3 łyżki oliwy.

Jak zrobić sałatkę z rukolą i owocami? Ząbek czosnku posiekaj. Wszystkie składniki sosu do sałatki włóż do słoiczka, zakręć, potrząśnij i odstaw na 30 minut. Sos powinien być pieprzny, słodkawy i kwaskowy. Rukolę opłucz i osusz. Z cząstek pomarańczy usuń błonki i pokrój na nieduże kawałki. Truskawki opłucz i odszypułkuj. Małe pokrój na połówki, większe na ćwiartki. Wszystkie składniki z rukolą włóż do salaterki i polej sosem. Przed podaniem posyp danie grubo zmielonym pieprzem.

Przepis na pizzę z rukolą

Oto składniki na pizzę z rukolą:

Ciasto:

50 dag mąki,

łyżeczka soli,

300 ml letniej, przegotowanej wody,

4 dag świeżych drożdży,

płaska łyżeczka cukru,

100 ml oliwy z oliwek

Dodatki:

pęczek rukoli,

2 łyżki prażonych orzeszków piniowych,

8 pokrojonych suszonych pomidorów,

20 dag serka ricotta,

4 duże kapary,

2 pokrojone świeże pomidory bez skóry,

2 łyżeczki oregano,

2 łyżki małych kaparów z zalewy

Sos pomidorowy:

200 ml drobno pokrojonych pomidorów,

50 ml oliwy,

2 roztarte ząbki czosnku,

ostra papryka,

bazylia,

sól,

pieprz.

Jak zrobić pizzę z rukolą? Wszystko zacznij od przygotowania zaczynu. Drożdże i cukier zalej 200 ml wody, wymieszaj, odstaw na 10 minut. W mące z solą zrób dołek, wlej oliwę i zaczyn. Wymieszaj, dodając resztę wody. Gdy ciasto odejdzie od miski, wyrabiaj je 15 minut. Uformuj kulę, przykryj i odstaw na co najmniej 60 minut.

Teraz wyrabianie ciasta na pizzę. Masę podziel na 2 części, rozgnieć i uformuj placki grubości około 0,5 cm. Przełóż je na blachę, dociskając brzegi palcami. Składniki sosu wymieszaj, dopraw do smaku, rozsmaruj sos na plackach. Ułóż na nim świeże pomidory, małe kapary i orzeszki. Rozłóż ricottę, posyp oregano i piecz 20 minut w 200 stopniach C. Rukolę połącz z suszonymi pomidorami i zalewą. Pizzę przełóż na talerz, udekoruj sałatką z rukoli i suszonych pomidorów oraz dużymi kaparami. Pizzę z rukolą możesz skropić białym kremem balsamicznym.

