Kolacja na Dzień Chłopaka (30 września) to jeden z najlepszych, przygotowanych od serca prezentów. Zapytałam mojego narzeczonego, co chciałby zjeść w ten dzień - odpowiedział w swoim stylu, że najchętniej tradycyjnego kotleta schabowego. Możesz więc postawić na klasyczny kotlet albo zaszaleć i przygotować coś specjalnego dla swojego ukochanego. Baw się smakiem i pamiętaj, że droga do serca wiedzie właśnie przez żołądek - szczególnie w święto chłopaków!

Krewetki to nie tylko pyszny afrodyzjak, ale także produkt, który w większości kuchni nie pojawia się często. Warto więc po nie sięgnąć z okazji Dnia Chłopaka i przygotować prawdziwie włoską ucztę.

Składniki:

makaron typu spaghetti,

120 g drobnych krewetek,

3 łyżki zielonego pesto,

mała cebula,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz,

łyżka oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj al dente w osolonej wodzie. Cebulę pokrój w drobną kostkę, a czosnek przeciśnij przez praskę. Oba składniki podsmaż na odrobinie oliwy. Kiedy cebula lekko się zeszkli, dodaj krewetki i podsmażaj na wolnym ogniu 5-7 minut. Dodaj pesto, ugotowany makaron i całość dokładnie, energicznie zamieszaj. Przełóż na talerz i udekoruj świeżymi ziołami. Podawaj z lampką białego wina lub gorącą herbatą z dodatkiem cytryny i rozmarynu.

fot. Kolacja na Dzień Chłopaka: makaron z krewetkami i pesto/Adobe Stock, kate_smirnova

Kolacja na Dzień Chłopaka nie musi składać się z dania obiadowego. Możesz przygotować szybką i pożywną przekąskę z ulubionymi składnikami twojego ukochanego.

Składniki:

100 g łososia kanapkowego,

duży bajgiel,

kremowy serek śmietankowy,

ogórek,

kilka krążków czerwonej cebuli,

sól i pieprz,

tymianek i rozmaryn,

kilka plasterków figi (opcjonalnie),

kilka plasterków jalapeno (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Bajgla przekrój na pół i podpiecz w piekarniku, aby był rumiany i chrupiący. Następnie posmaruj obie połówki białym serkiem i ułóż plasterki łososia. Ogórka umyj i przy pomocy obieraczki pokrój w cienkie plastry. Zwiń każdy w rulon i ułóż na łososiu. Dodaj krążki z cebuli, przyprawy oraz (opcjonalnie) jalapeno lub figi. Przykryj drugą połówką bajgla.

fot. Kolacja na Dzień Chłopaka: bajgiel z łososiem/Adobe Stock, nata_vkusidey

Pizza to także doskonały przepis na romantyczną kolację. Wykorzystaj ulubione dodatki chłopaka, a samą pizzę upiecz w kształcie serca - w ten sposób przygotujesz pyszny posiłek pełen miłości.

Składniki:

25 g świeżych drożdży,

75 ml ciepłej wody,

75 ml ciepłego mleka,

łyżeczka cukru,

250 g mąki pszennej,

łyżeczka soli,

łyżka oleju,

przecier pomidorowy,

łyżeczka oregano,

łyżeczka bazylii,

sól i pieprz,

ulubione dodatki,

120 g żółtego sera.

Sposób przygotowania:

Drożdże wkrusz do wysokiego naczynia, zasyp cukrem i zalej mieszanką wody z mlekiem. Nie mogą być one zbyt ciepłe ani za zimne. Całość zasyp 4 łyżkami maki, przykryj ściereczką i odstaw na ok. 20 minut. W tym czasie przygotuj wszystkie dodatki - pokrój warzywa, etc. Przygotuj też sos, mieszając przecier z przyprawami. Mąkę przesiej do miski, dodaj łyżeczkę soli, olej oraz gotowy zaczyn drożdżowy. Wyrób ciasto ręcznie lub przy pomocy robota kuchennego z hakiem. Piec nagrzej do 200 stopni. Ciasto rozwałkuj i dotnij lub nadaj ręcznie kształt serca. Posmaruj ciasto sosem pomidorowym, posyp połową sera, a następnie ułóż dodatki i posyp resztą sera. Włóż do nagrzanego piekarnika na ok. 15-20 minut.

fot. Kolacja na Dzień Chłopaka: pizza/Adobe Stock, dubravina

Jeśli chcesz zaszaleć i poczęstować ukochanego naprawdę wyjątkowymi smakami lub masz w domu prawdziwego kulinarnego konesera, postaw na lekkie i aromatyczne mięso z kaczki. W połączeniu ze słodkim batatowym purée stworzy perfekcyjny duet - idealny na Dzień Chłopaka.

Składniki:

podwójna pierś z kaczki,

300 ml soku wiśniowego,

2 łyżki miodu,

kilka plasterków jabłka,

sól i pieprz,

łyżeczka tymianku,

łyżeczka rozmarynu,

duży batat,

łyżka masła lub śmietany,

łyżeczka majeranku,

ząbek czosnku.

Sposób przygotowania:

Pierś z kaczki dokładnie umyj i natrzyj rozmarynem oraz tymiankiem, a także solą i pieprzem. Przełóż do naczynia żaroodpornego. W rondelku lekko podgrzej sok wiśniowy, a następnie rozpuść w nim miód. Następnie zalej pierś z kaczki i odstaw do lodówki na całą noc. Następnego dnia odlej sok do osobnego naczynia, a kaczkę jeszcze raz dobrze natrzyj przyprawami. Przełóż do naczynia żaroodpornego, a następnie zalej połową wcześniej odlanego soku z miodem. Przykryj. Tak przygotowane mięso włóż do nagrzanego piekarnika (200 stopni) na ok. 45 minut. W tym czasie przygotuj batata - umyj go i jeśli chcesz, obierz. Pokrój na kawałki i umieść na blasze. Skrop oliwą. Po upływie 45 minut zmniejsz temperaturę do 180 stopni, kaczkę polej odrobiną soku, zdejmij pokrywkę, a do piekarnika (obok kaczki) włóż bataty. Piecz wszystko kolejne 45 minut. Upieczonego batata lekko wystudź, a następnie dodaj masło lub śmietanę oraz majeranek i zblenduj całość na gładką masę. Kaczkę wyjmij z piekarnika, pokrój na plastry i wyłóż na talerz razem z batatowym purée.

fot. Kolacja na Dzień Chłopaka: pierś z kaczki z purée z batatów/Adobe Stock, pavel siamionov

