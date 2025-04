Dżem, powidła, śliwki w syropie: oto pomysły na przetwory z renklod. Zobacz, co zrobić z tych pysznych śliwek

Pomysły na przetwory z renklody to przede wszystkim różnego rodzaju dżemy, powidła i marmolady. Możesz z nich przygotować także kompoty i wina albo włożyć do słoika i zalać gęstym, słodkim syropem. Takie przetwory sprawdzają się jako dodatek do słodkich śniadań i przekąsek. Zobacz, co zrobić z renklod.