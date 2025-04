Nie wiesz, co można zrobić z rabarbaru? Możesz z niego przygotować pyszne drożdżowe ciasto, dodać do tarty albo przyrządzić orzeźwiający napój. Rabarbar to warzywo, które można wykorzystać do wielu smacznych dań na słono. Ma delikatnie kwaskowaty smak, dlatego też można zajadać się nim na surowo, z odrobiną cukru dla smaku.

Reklama

Spis treści:

Jednym z najpopularniejszych przepisów na rabarbar jest tarta na słodko - to idealny deser do popołudniowej kawy oraz pyszna przekąska na spotkaniach rodzinnych. Przepis na kruche ciasto jest bardzo prosty, a gotowa tarta z rabarbarem doskonale smakuje w upalne dni.

Składniki:

300 g mąki pszennej,

200 g masła,

100 g cukru pudru,

1 jajko,

2 łyżki śmietany,

5 łodyg rabarbaru,

3 łyżki grubego cukru do posypania,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzej do 190 stopni C. Do miski przesiej mąkę. Dodaj zimne masło pokrojone na kawałki, cukier puder, szczyptę soli, jajko i śmietanę. Zagnieć ciasto. Uformuj z niego kulę i zawiń w folię spożywczą. Włóż na 2 godziny do lodówki. Rabarbar umyj i pokrój w kostkę. Ciasto rozwałkuj na grubość 1 cm (odrobinę zostaw na kruszonkę). Wyłóż nim dno formy na tartę i ponakłuwaj widelcem. Na cieście ułóż kawałki rabarbaru. Całość posyp cukrem i zetrzyj pozostałą część ciasta na wierzch. Tartę z rabarbarem wstaw do piekarnika na 30 minut. Wariant: możesz też przygotować kilka mniejszych tarteletek.

fot. Co zrobić z rabarbaru: tarta z rabarbarem/Adobe Stock, ji_images

Z rabarbaru możesz również przygotować pyszne ciasta: drożdżowe i na oleju. Rabarbar warto łączyć z innymi owocami, np. z truskawkami — będzie miało dzięki temu słodszy smak. Lane ciasto jest szybsze w przygotowaniu i nie wymaga sporych umiejętności. To pyszne i tanie ciasto do kawy lub na rodzinne spotkanie.

Składniki:

250 g mąki pszennej,

100 g drobnego cukru,

100 ml oleju roślinnego,

szczypta soli

4 łodygi rabarbaru,

2 łyżki śmietany,

2 jajka,

2 łyżeczki proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzej do 180 stopni C. Rabarbar umyj i pokrój w kostkę. Mąkę przesiej do miski. Dodaj jajka, cukier, olej, proszek do pieczenia i sól i zmiksuj całość do uzyskania gładkiej masy. Dodaj śmietanę i rabarbar. Całość wymieszaj łyżką i przełóż do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz przez 40 minut. Ciasto z rabarbarem przed podaniem oprósz cukrem pudrem.

fot. Ciasto z rabarbarem/Adobe Stock, Arkadiusz Fajer

Co jeszcze możesz zrobić z rabarbaru? Doskonałe przetwory, np. kompoty, dżemy czy aromatyczne chutneye. Rewelacyjnie smakują również nalewki z rabarbaru.

Składniki:

10 łodyg rabarbaru,

100 g cukru,

3 litry wody,

odrobina soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Rabarbar umyj i pokrój na kawałki o długości około 5 cm. Zagotuj wodę z cukrem. Do syropu wrzuć rabarbar i dodaj sok z cytryny. Całość gotuj około 20 minut i wystudź. Kompot z rabarbaru podawaj z kostkami lodu i listkami mięty.

fot. Co zrobić z rabarbaru: kompot z rabarbaru/Adobe Stock, DEMI VAA SUNILA

Pysznym pomysłem na szybki obiad na lato jest lekki chłodnik. Owocowy smak podkreślisz dodatkiem truskawek, ale możesz także wykorzystać klasyczne składniki: botwinę, ogórki, rzodkiew.

Składniki:

250 g rabarbaru,

200 g truskawek,

jeden niewielki burak,

120 ml śmietanki 30%,

2 łyżki cukru,

kilka listków mięty.

Sposób przygotowania:

Rabarbar i truskawki opłucz i pokrój na mniejsze kawałki. Z truskawek usuń dodatkowo szypułki, nie ma potrzeby obierania rabarbaru. Buraka opłucz, obierz i pokrój na drobne kawałki. Owoce i buraka przełóż do rondelka i zalej wodą w taki sposób, aby całość była przykryta. Dodaj posiekane listki mięty i zagotuj. Gotuj ok. 20 minut, aż owoce zgęstnieją i puszczą soki. Pod koniec gotowania dodaj cukier. Gotową zupę wystudź, a następnie dodaj śmietankę i zblenduj na gładki krem. Całkowicie wystudź w lodówce. Podawaj ze świeżymi listkami mięty. Świetnie sprawdzą się także posiekane migdały lub pistacje.

fot. Co zrobić z rabarbaru na obiad: chłodnik rabarbarowy/Adobe Stock, nikolaydonetsk

Udka, czyli potocznie pałki z kurczaka, możesz przygotować na wiele sposobów. Świetnie smakują w wersji pieczonej i duszonej, a dodatkowo doskonale komponują się z owocowymi, lekko kwaskowymi dodatkami.

Składniki:

5-6 pałek z kurczaka,

łodyga rabarbaru,

200 ml zimnego bulionu warzywnego lub mięsnego,

średnia marchewka

2 ząbki czosnku,

łyżka przecieru pomidorowego,

sól i pieprz,

łyżeczka słodkiej mielonej papryki,

pół łyżeczki miodu,

gałązka rozmarynu.

Sposób przygotowania:

Pałki z kurczaka umyj i dokładnie osusz. W miseczce wymieszaj przecier pomidorowy, przeciśnięty przez praskę czosnek, sól, pieprz, paprykę oraz miód. Dokładnie połącz wszystkie składniki i odstaw na 5 minut. Natrzyj mięso, a następnie włóż je do naczynia żaroodpornego i odstaw na pół godziny. Piekarnik nastaw na 180 stopni. Rabarbar umyj, osusz i pokrój na mniejsze kawałki (ale nie za małe - ok. 4-5 cm). Marchewkę obierz i pokrój w paski. Wrzuć wszystko do naczynia z kurczakiem, zalej zimnym bulionem i dodaj kilka kawałków rozmarynu. Włóż do piekarnika na ok. 45 minut. Przed podaniem udekoruj świeżym rozmarynem.

fot. Dania obiadowe z rabarbarem: kurczak pieczony z rabarbarem/Adobe Stock, FomaA

Owocowe sosy do mięs to prawdziwy hit każdego obiadu. Są szybkie w przygotowaniu i możesz od razu zrobić większą ilość i zapasteryzować całość. Wystarczy, że masz w domu rabarbar i przyprawy i możesz stworzyć pyszny sos do mięsa z niczego.

Składniki:

400 g rabarbaru,

300 ml bulionu warzywnego,

2 ząbki czosnku,

łyżka miodu,

szczypta przyprawy chili lub pieprzu cayenne,

sól.

Sposób przygotowania:

Rabarbar umyj i przełóż do rondelka. Nie obieraj. Zalej bulionem i doprowadź do wrzenia. Gotuj ok. 10, aż rabarbar stanie się miękki. Lekko wystudź i zblenduj całość na w miarę gładki krem. Nie przejmuj się ewentualnymi kawałkami rabarbaru. Ponownie postaw zblendowany sos na niewielkim ogniu i dodaj wszystkie przyprawy, miód oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Pogotuj chwilę. Jeśli sos jest za gęsty, dodaj odrobinę wody albo bulionu. Tak przygotowany sos wykorzystaj od razu albo przełóż do słoików i zapasteryzuj.

fot. Co zrobić z rabarbaru: rabarbarowy sos do mięs na ostro/Adobe Stock, Natallya_ph

Na podstawie artykułu Małgorzaty Machnickiej, pierwotnie opublikowanego 07.05.2021.

Reklama

Zobacz też inne pomysły na dania z rabarbaru: