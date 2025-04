Pyszne placuszki z rabarbarem przygotujesz w kilkanaście minut z tego, co akurat znajdziesz w lodówce. Ta idealnie słodka, a jednocześnie zdrowa przekąska świetnie będzie pasować do kawy, herbaty czy letnich drinków. Sezon na rabarbar w pełni, dlatego wykorzystaj maksymalnie jego potencjał!

Spis treści:

Jogurtowe placuszki to idealny pomysł na szybką przekąskę, kiedy chcesz przygotować coś pysznego, a jednocześnie niewymagającego. To także genialny pomysł na zdrowe śniadanie dla dziecka czy lunch do pracy.

Składniki:

250 ml jogurtu greckiego,

jajko,

100 g mąki pszennej,

ok. 90 g rabarbaru (jedna gałązka),

łyżka oleju + do smażenia,

płaska łyżeczka proszku do pieczenia,

opcjonalnie: łyżeczka miodu.

Sposób przygotowania:

Rabarbar umyj, osusz, a następnie obierz i pokrój na drobne kawałki. Do miski wlej jogurt, wbij jajko, dodaj olej i wymieszaj trzepaczką. W osobnej misce wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia, a następnie przesiej do masy w dwóch partiach. Wymieszaj do połączenia składników. Następnie dodaj pokrojony rabarbar i opcjonalnie miód. Tak przygotowane ciasto wykładaj partiami na mocno rozgrzaną patelnię (suchą lub z niewielką ilością oleju, jak przy naleśnikach). Smaż po kilka minut z każdej strony. Udekoruj wedle uznania.

fot. Placki z rabarbarem na jogurcie/Adobe Stock, zigzagmtart

Na pewno znasz przepis na racuchy z jabłkami - jest najpopularniejszy i pamiętamy go z babcinej kuchni. Jednak idealnie sprawdzi się także zamiana jabłek na rabarbar - tak przygotowany deser będzie mniej słodki, zdrowy i idealny na śniadanie czy podwieczorek. Te pyszne gałązki możesz także dodać do racuszków z serem.

Składniki:

150 g mąki pszennej,

125 ml mleka,

łodyżka rabarbaru (ok. 100-120 g),

2 jajka M,

łyżeczka proszku do pieczenia (lekko czubata),

szczypta soli,

opcjonalnie łyżka miodu.

Sposób przygotowania:

Rabarbar umyj, osusz, obierz i pokrój na drobne kawałki. Białka oddziel od żółtek i ubij ze szczyptą soli na sztywną pianę. Odstaw na chwilę. W tym czasie do miski wlej mleko i wrzuć żółtka. Zmiksuj lub wymieszaj, a następnie dodaj przesianą mąkę w dwóch partiach. Dodaj rabarbar, proszek do pieczenia oraz miód, jeśli używasz. Wymieszaj. Na koniec bardzo ostrożnie dodaj pianę z białek i wymieszaj szpatułką. Smaż placuszki na mocno rozgrzanym oleju po kilka minut z każdej strony. Udekoruj wedle uznania.

fot. Racuchy z rabarbarem/Adobe Stock, A_Lein

Fit placki sprawdzą się nie tylko dla osób dbających o linię, ale także sportowców oraz osób, które z powodów zdrowotnych muszą wykluczyć np. produkty pszenne. Takie placuszki będą doskonałym pomysłem na śniadanie czy szybki lunch.

Składniki:

ok. 150 g rabarbaru (jedna dłuższa łodyżka),

2 łyżki mąki pełnoziarnistej,

2 jajka M,

łyżka erytrytolu lub innego słodzika,

20 ml mleka,

pół łyżeczki proszku do pieczenia,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Rabarbar umyj, osusz i obierz, a następnie pokrój na mniejsze kawałki. Żółtka oddziel od białek i przełóż do miski. Dodaj mleko, erytrytol oraz mąkę. Wymieszaj trzepaczką. W osobnej misce ubij białka ze szczyptą soli, a następnie gęstą pianę przełóż ostrożnie do pozostałej masy. Dodaj rabarbar i proszek do pieczenia, jeszcze raz wymieszaj, a następnie przekładaj porcje masy na patelnię z niewielką ilością mocno rozgrzanego oleju lub masła klarowanego.

fot. Placki z rabarbarem fit/Adobe Stock, A_Lein

