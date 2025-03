Drugie śniadanie to niezwykle ważny posiłek, który dostarcza energii na resztę dnia. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz je dla siebie, swojego dziecka do szkoły czy na wynos do pracy bądź na uczelnię, dobrze skomponowane drugie śniadanie zapewnia nie tylko uczucie sytości, ale także dostarcza pełnowartościowych składników odżywczych.

W erze zdrowego stylu życia oraz rosnącej popularności posiłków w stylu "meal prep", przygotowanie drugiego śniadania do pudełka staje się coraz bardziej popularne. Jak je skomponować, aby było zarówno smaczne, jak i pożywne?

Spis treści:

Przygotowanie drugiego śniadania do pudełka nie musi być trudne ani czasochłonne. Kluczem jest różnorodność składników, które dostarczą energii, a jednocześnie będą smaczne. Aby stworzyć zbilansowane drugie śniadanie, musisz pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Bardzo ważną rolę odgrywa odpowiednia równowaga składników, która dostarczy organizmowi energii oraz niezbędnych witamin i minerałów.

Drugie śniadanie powinno zawierać odpowiednią ilość węglowodanów, białka i tłuszczów. Dobrym wyborem będą pełnoziarniste pieczywo, kasze, makarony, świeże warzywa, owoce oraz zdrowe tłuszcze, np. z awokado, orzechów czy oliwy z oliwek. Ważne jest, aby posiłek zapewniał stabilny poziom energii przez kilka godzin.

Jeśli nie wiesz, jak samodzielnie dopasować tzw. makro, skorzystaj z aplikacji na telefon, które wyliczą je za ciebie (np. Fitatu, MyFitnessPal, Fat Secret).

Dodanie warzyw i owoców to sposób na urozmaicenie drugiego śniadania oraz wzbogacenie go o błonnik, witaminy i minerały. Warzywa takie jak marchew, ogórek, papryka czy szpinak doskonale sprawdzają się jako dodatek do kanapek, sałatek czy wrapów. Owoce mogą być oddzielną przekąską lub dodatkiem do jogurtów czy musli.

Białko, szczególnie to pochodzenia zwierzęcego, jak jajka, ser, kurczak czy ryby, ale także roślinnego, jak tofu czy ciecierzyca, pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej. Warto je dodawać do kanapek, sałatek lub przygotować białkową przekąskę w formie kolorowych koktajli czy past kanapkowych.

Warto także łączyć różne smaki i konsystencje – chrupiące warzywa, kremowe sosy, orzechy i nasiona mogą uczynić posiłek nie tylko zdrowym, ale również ciekawym w odbiorze. Zioła i przyprawy, takie jak bazylia, oregano, czy koperek, dodadzą głębi smaku, bez potrzeby stosowania nadmiaru soli. Pamiętaj, że "jemy oczami" i estetyczne posiłki mogą bardziej nam smakować! Dotyczy to w szczególności maluchów w wieku szkolnym.

Te pyszne wrapy to zdrowa i sycąca opcja na drugie śniadanie. Połączenie pieczonego kurczaka, świeżych warzyw i kremowego awokado zawiniętego w pełnoziarnisty wrap to idealne danie, które zapewni energię na dłużej.

Składniki:

1 pełnoziarnisty wrap,

100 g pieczonego kurczaka (pokrojonego w plastry),

garść szpinaku,

½ papryki czerwonej (pokrojona w paski),

½ awokado (pokrojone w plastry),

łyżka jogurtu greckiego,

szczypta pieprzu i soli,

opcjonalnie: kilka kropel soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Nałóż warstwę jogurtu greckiego na lekko podpieczony w 150 stopniach lub podgrzany na suchej patelni wrap. Kurczaka podziel na cienkie plastry, posyp solą i pieprzem, ułóż na blasze, a następnie ppiecz w 180 stopniach przez ok. 30-40 minut. Ułóż plastry kurczaka, szpinak, paprykę i awokado. Dopraw solą, pieprzem i skrop sokiem z cytryny. Zawiń wrap i pokrój na mniejsze kawałki, aby łatwiej było go jeść w pracy czy szkole.

fot. Drugie śniadanie do pudełka: pełnoziarniste wrapy z kurczakiem i warzywami/Adobe Stock, exclusive-design

Lekka, ale pożywna sałatka, w której kasza bulgur łączy się z chrupiącymi warzywami i delikatnym tofu. Dzięki oliwie i sokowi z cytryny danie jest nie tylko zdrowe, ale także pełne świeżości.

Składniki:

pół szklanki ugotowanej kaszy bulgur,

100 g tofu,

garść rukoli,

1 ogórek (pokrojony w plastry),

pół czerwonej cebuli (pokrojona w piórka),

łyżeczka oliwy z oliwek,

sok z ½ cytryny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Tofu pokrój w kostkę i podsmaż na niewielkiej ilości oleju. Powinno się lekko zarumienić. Wymieszaj ugotowaną, lekko wystudzoną kaszę bulgur z rukolą, ogórkiem i czerwoną cebulą. Dodaj podsmażone tofu i skrop wszystko oliwą z oliwek oraz sokiem z cytryny. Dopraw solą i pieprzem według uznania. Przełóż do pudełka.

fot. Drugie śniadanie do pudełka: sałatka z kaszą bulgur, tofu i warzywami/Adobe Stock, murziknata

Taka prosta i smaczna kanapka z kremowym awokado i jajkiem na twardo świetnie sprawdzi się jako przekąska do szkoły, pracy czy na uczelnię. Idealna na szybkie, ale pełnowartościowe drugie śniadanie, które dostarcza zdrowych tłuszczów i białka.

Składniki:

2 kromki pełnoziarnistego chleba,

1 dojrzałe awokado,

1 jajko ugotowane na twardo,

szczypta soli, pieprzu i papryki słodkiej,

kilka listków sałaty.

Sposób przygotowania:

Przekrój awokado na pół, wyjmij pestkę, a następnie zmiażdż miąższ widelcem. Dopraw solą, pieprzem oraz papryką. Ugotowane jajko pokrój w plasterki. Nałóż pastę z awokado na jedną kromkę chleba, ułóż na niej plastry jajka, a następnie sałatę. Przykryj drugą kromką chleba.

fot. Drugie śniadanie do pudełka: kanapki z pastą awokado i jajkiem/Adobe Stock, iuliia_n

Świeże owoce, chrupiąca granola i jogurt naturalny tworzą lekkie, ale sycące śniadanie, idealne dla małych i dużych. To doskonała propozycja na szybki, zdrowy posiłek, który można zabrać w dowolne miejsce.

Składniki:

150 g jogurtu naturalnego,

garść świeżych owoców (np. maliny, jagody, truskawki),

2 łyżki domowej granoli,

1 łyżeczka miodu.

Sposób przygotowania:

Do słoika lub miseczki włóż jogurt naturalny. Dodaj owoce oraz granolę na wierzch. Skrop całość łyżeczką miodu. Idealne na szybkie drugie śniadanie!

fot. Drugie śniadanie do pudełka: jogurt naturalny z owocami i granolą/Adobe Stock, inats

Delikatne jajeczne mini frittaty pełne warzyw i sera, pieczone w formie na muffinki lub w okrągłym naczyniu żaroodpornym sprawdzą się na ciepło i zimno. To idealna przekąska, którą można łatwo zapakować do pudełka i zjeść w biegu.

Składniki:

3 jajka,

pół czerwonej papryki (pokrojonej w kostkę),

1 mała cebula (posiekana),

garść szpinaku,

50 g startego sera żółtego,

sól i pieprz do smaku,

odrobina oliwy do formy.

Sposób przygotowania:

Ubij jajka w miseczce, dodaj sól i pieprz, a następnie wymieszaj z papryką, cebulą, szpinakiem i startym serem. Nasmaruj formę na muffinki lub naczynie żaroodporne oliwą i wlej do środka masę jajeczną. Piecz w piekarniku w temperaturze 180°C przez około 15-20 minut, aż frittata się zetnie. Ostudź i włóż do pudełka (muffinki w całości, frittatę z naczynia zwiń w rulon i pokrój w "sushi").

fot.Drugie śniadanie do pudełka: mini frittaty z warzywami/Adobe Stock, Yana Perelotova

