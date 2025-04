Proste pomysły na ciasto ze śliwkami i jabłkami. Wypróbuj je wszystkie

Pyszne i chrupiące kruche ciasto ze śliwkami i jabłkami, a może puszysty i wilgotny drożdżowy wypiek? Końcówka lata to świetny moment na to, aby wykorzystać jabłka oraz śliwki do przygotowania aromatycznych wypieków. Zobacz, jak możesz je wykorzystać, aby osłodzić zbliżające się chłodne wieczory.